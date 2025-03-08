Danla Bilic ve Emirhan Çakal’ın ayrılık nedeni ortaya çıktı!

Ünlü rapçi, yaptığı açıklamada "Biz niye ayrıldık Damla? Çevrende sadece sevmediğim bir insan var. Onu da zaten çok iyi biliyorsun" diyerek, ayrılıklarının sebebinin Bilic'in yakın çevresindeki biri olduğunu ima etti.