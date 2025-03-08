Danla Bilic ve Emirhan Çakal’ın ayrılık nedeni ortaya çıktı!

Danla Bilic, YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla adını geniş kitlelere duyurdu. Bilic, sosyal medya paylaşımları kadar aşk hayatıyla da dikkat çekti.
Danla Bilic, YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla adını geniş kitlelere duyurdu. Bilic, sosyal medya paylaşımları kadar aşk hayatıyla da dikkat çekti.
Sosyal medya fenomeni Bilic, özellikle 2023 yılında aşk yaşadığı rapçi Emirhan Çakal'la çok konuşuldu.
Aralarında 7 yaş farkla dikkat çeken ikili, ayrılığın ardından Danla Bilic'in YouTube programında bir araya geldi.
Danla Bilic'in yeni podcast yayınına katılan eski sevgilisi Emirhan Çakal, yaptığı samimi açıklamalarla dikkat çekti.
Ünlü rapçi, yaptığı açıklamada "Biz niye ayrıldık Damla? Çevrende sadece sevmediğim bir insan var. Onu da zaten çok iyi biliyorsun" diyerek, ayrılıklarının sebebinin Bilic'in yakın çevresindeki biri olduğunu ima etti.
ŞAŞIRTAN CEMAL CAN DETAYI!
Çakal'ın, Danla Bilic'in çevresindeki bir kişiyi sevmediğini açıkça dile getirmesi büyük merak uyandırdı.
Videoda bazı kelimeler 'bip'lense de bir yerde ismin kesilmesi unutuldu. Emirhan Çakal'ın video sırasında 'Cemal' ismini söylediği anlar dikkatlerden kaçmadı.
Söz konusu kişinin Cemal Can Canseven olduğu ortaya çıktı.