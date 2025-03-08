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Danla Bilic ve Emirhan Çakal’ın ayrılık nedeni ortaya çıktı!

YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla adını geniş kitlelere duyuran Danla Bilic, eski aşkı Emirhan Çakal'ı programında ağırladı. İkilinin ayrılık sebebi ortaya çıkarken Çakal'ın Cemal Can Canseven hakkındaki itirafı çok konuşuldu.

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Giriş Tarihi :08 Mart 2025 , 15:27 Güncelleme Tarihi :08 Mart 2025 , 15:27
Danla Bilic ve Emirhan Çakal’ın ayrılık nedeni ortaya çıktı!

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Danla Bilic, YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla adını geniş kitlelere duyurdu. Bilic, sosyal medya paylaşımları kadar aşk hayatıyla da dikkat çekti.

Danla Bilic ve Emirhan Çakal’ın ayrılık nedeni ortaya çıktı!

Sosyal medya fenomeni Bilic, özellikle 2023 yılında aşk yaşadığı rapçi Emirhan Çakal'la çok konuşuldu.

Danla Bilic ve Emirhan Çakal’ın ayrılık nedeni ortaya çıktı!

Aralarında 7 yaş farkla dikkat çeken ikili, ayrılığın ardından Danla Bilic'in YouTube programında bir araya geldi.

Danla Bilic ve Emirhan Çakal’ın ayrılık nedeni ortaya çıktı!

Danla Bilic'in yeni podcast yayınına katılan eski sevgilisi Emirhan Çakal, yaptığı samimi açıklamalarla dikkat çekti.

Danla Bilic ve Emirhan Çakal’ın ayrılık nedeni ortaya çıktı!

Ünlü rapçi, yaptığı açıklamada "Biz niye ayrıldık Damla? Çevrende sadece sevmediğim bir insan var. Onu da zaten çok iyi biliyorsun" diyerek, ayrılıklarının sebebinin Bilic'in yakın çevresindeki biri olduğunu ima etti.

Danla Bilic ve Emirhan Çakal’ın ayrılık nedeni ortaya çıktı!

ŞAŞIRTAN CEMAL CAN DETAYI!

Çakal'ın, Danla Bilic'in çevresindeki bir kişiyi sevmediğini açıkça dile getirmesi büyük merak uyandırdı.

Danla Bilic ve Emirhan Çakal’ın ayrılık nedeni ortaya çıktı!

Videoda bazı kelimeler 'bip'lense de bir yerde ismin kesilmesi unutuldu. Emirhan Çakal'ın video sırasında 'Cemal' ismini söylediği anlar dikkatlerden kaçmadı.

Danla Bilic ve Emirhan Çakal’ın ayrılık nedeni ortaya çıktı!

Söz konusu kişinin Cemal Can Canseven olduğu ortaya çıktı.

Danla Bilic ve Emirhan Çakal’ın ayrılık nedeni ortaya çıktı!

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