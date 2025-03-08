Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı’dan yeni hamle! Sosyal medya hesabından soyadını silip tekrar eklemişti...

Soyadı krizi büyük yankı uyandırırken Nazlı Sabancı, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Sabancı'nın iş hayatına atıldığı öğrenildi.

Günaydın'dan Bülent Cankurt, konuyla ilgili şu satırları kaleme aldı: "Eşi Hacı Sabancı'nın mahkeme kararı ile 4 yaşında nur topu gibi bir erkek evlat sahibi olduğu gün sosyal medya hesabından soyadını silip tekrar ekleyen Nazlı Sabancı iş hayatına atılıyor! Evet, yanlış okumadınız. Türkiye'nin en zengin ikinci ailesinin gelini olan Nazlı Hanım, bir kozmetik şirketi kurmuş ve iş kadını olmuş.

Kendi markasını da yaratan Nazlı Hanım, üretim aşamasındaymış. Kendi markasıyla ilk ürünü ise parfüm olacakmış.

Hazırlıkları bitmek üzere olan Nazlı Sabancı'nın parfümleri, çok yakında raflarda yerini alacakmış.