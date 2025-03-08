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Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı’dan yeni hamle! Sosyal medya hesabından soyadını silip tekrar eklemişti...

Fatma D.'nin Nazlı Sabancı ile evli olan iş insanı Hacı Sabancı'ya açtığı 'babalık' davası geçen hafta sonuçlandı. Mahkeme, Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda Hacı Sabancı'nın 4 yaşındaki Uzay'ın babası olduğunun tespitine karar verdi. Kararın ardından Nazlı Sabancı, sosyal medya hesabından soyadını silip tekrar ekledi. Soyadı krizi büyük yankı uyandırırken Nazlı Sabancı, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :08 Mart 2025 , 09:45 Güncelleme Tarihi :08 Mart 2025 , 09:53
Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı’dan yeni hamle! Sosyal medya hesabından soyadını silip tekrar eklemişti...

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F.D.'nin, iş insanı Hacı Sabancı'ya açtığı babalık davası geçen hafta sonuçlandı.

Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı’dan yeni hamle! Sosyal medya hesabından soyadını silip tekrar eklemişti...

Kararını açıklayan mahkeme, Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda hareket ederek Hacı Sabancı'nın, 4 yaşındaki Uzay'ın babası olduğunun tespitine hükmetti.

Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı’dan yeni hamle! Sosyal medya hesabından soyadını silip tekrar eklemişti...

Mahkeme kararının ardından Hacı Sabancı'nın 2021'de evlendiği eşi Nazlı Sabancı'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Nazlı Sabancı, sosyal medya hesabından soyadını silip tekrar ekledi.

Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı’dan yeni hamle! Sosyal medya hesabından soyadını silip tekrar eklemişti...

Soyadı krizi büyük yankı uyandırırken Nazlı Sabancı, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Sabancı'nın iş hayatına atıldığı öğrenildi.

Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı’dan yeni hamle! Sosyal medya hesabından soyadını silip tekrar eklemişti...

Günaydın'dan Bülent Cankurt, konuyla ilgili şu satırları kaleme aldı: "Eşi Hacı Sabancı'nın mahkeme kararı ile 4 yaşında nur topu gibi bir erkek evlat sahibi olduğu gün sosyal medya hesabından soyadını silip tekrar ekleyen Nazlı Sabancı iş hayatına atılıyor! Evet, yanlış okumadınız. Türkiye'nin en zengin ikinci ailesinin gelini olan Nazlı Hanım, bir kozmetik şirketi kurmuş ve iş kadını olmuş.

Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı’dan yeni hamle! Sosyal medya hesabından soyadını silip tekrar eklemişti...

Kendi markasını da yaratan Nazlı Hanım, üretim aşamasındaymış. Kendi markasıyla ilk ürünü ise parfüm olacakmış.

Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı’dan yeni hamle! Sosyal medya hesabından soyadını silip tekrar eklemişti...

Hazırlıkları bitmek üzere olan Nazlı Sabancı'nın parfümleri, çok yakında raflarda yerini alacakmış.

Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı’dan yeni hamle! Sosyal medya hesabından soyadını silip tekrar eklemişti...

Nazlı Hanım'ın -hiç ihtiyacı olmamasına rağmen- iş hayatına atılmasına bir sözüm yok ancak bence zamanlaması çok manidar!

Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı’dan yeni hamle! Sosyal medya hesabından soyadını silip tekrar eklemişti...

Ekim 2021'de Hacı Sabancı ile evlenen, Ağustos 2023'te kızları Arzu Alara'yı dünyaya getiren Nazlı Hanım, geçtiğimiz haziranda eşine açılan babalık davası ile büyük bir şok yaşamıştı. Şirketini kurmaya bu şoktan sonra mı karar verdi; merak ettim doğrusu...

Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı’dan yeni hamle! Sosyal medya hesabından soyadını silip tekrar eklemişti...

Nazlı Sabancı'nın annesi Güneş Dimili'nin de kızıyla eş zamanlı iş hayatına atıldığını öğrendim. Güneş Hanım, event, reklam ve PR hizmeti veren bir şirket kurmuş.

Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı’dan yeni hamle! Sosyal medya hesabından soyadını silip tekrar eklemişti...

Nazlı Sabancı kendi işini kurdu! Kendisi üretecek, annesi tanıtacak

Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı’dan yeni hamle! Sosyal medya hesabından soyadını silip tekrar eklemişti...

Nazlı Sabancı'nın parfüm ve kozmetik ürünlerinin tanıtım ve reklamını da annesinin şirketi yapacakmış"

Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı’dan yeni hamle! Sosyal medya hesabından soyadını silip tekrar eklemişti...

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