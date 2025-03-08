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Can Borcu’nun Handan’ı Ebru Özkan’ın 9 yıl önce evlendiği eşi Kurtlar Vadisi Pusu’nun yıldızı çıktı!

Bülent İnal, Mine Tugay, Cüneyt Mete gibi isimleri bir araya getiren Can Borcu dizisinde Handan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ebru Özkan, yeni bölüm öncesi gündem oldu. Hayatı merak edilen oyuncunun özellikle ailesi araştırıldı. Özkan'ın 9 yıl önce evlendiği eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Ebru Özkan'ın kendisi gibi çok ünlü olan eşi kim...

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Giriş Tarihi :08 Mart 2025 , 09:16 Güncelleme Tarihi :08 Mart 2025 , 09:17
Can Borcu’nun Handan’ı Ebru Özkan’ın 9 yıl önce evlendiği eşi Kurtlar Vadisi Pusu’nun yıldızı çıktı!

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ATV'nin sevilen dizisi Can Borcu'nda Handan karakterini canlandıran Ebru Özkan'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Can Borcu’nun Handan’ı Ebru Özkan’ın 9 yıl önce evlendiği eşi Kurtlar Vadisi Pusu’nun yıldızı çıktı!

Ebru Özkan Kimdir?

18 Kasım 1978'de Ankara'da doğan Ebru Özkan, ilkokul eğitimini Ankara'da, ortaokul ve lise öğrenimini Nevşehir'de tamamladı. Lise öğrenimi sonrası İstanbul'a yerleşti.

Can Borcu’nun Handan’ı Ebru Özkan’ın 9 yıl önce evlendiği eşi Kurtlar Vadisi Pusu’nun yıldızı çıktı!

Üniversite eğitimine burslu bir öğrenci olarak Bilkent Üniversitesinde başladı, daha sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde devam etti ve buradan mezun oldu.

Can Borcu’nun Handan’ı Ebru Özkan’ın 9 yıl önce evlendiği eşi Kurtlar Vadisi Pusu’nun yıldızı çıktı!

Tiyatro eğitimine ilkokul düzeyinde başlayan Özkan, ilk olarak Millî Piyango isimli bir oyun yazdı. Üniversite eğitimine devam ederken Gözyaşı Çetesi adlı dizide oyunculuğa başladı.

Can Borcu’nun Handan’ı Ebru Özkan’ın 9 yıl önce evlendiği eşi Kurtlar Vadisi Pusu’nun yıldızı çıktı!

Oyunculuk kariyerinde zirveye ulaştığı proje ise Hanımın Çiftliği oldu. Birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu, son olarak Can Borcu ile izleyici karşısına çıktı.

Can Borcu’nun Handan’ı Ebru Özkan’ın 9 yıl önce evlendiği eşi Kurtlar Vadisi Pusu’nun yıldızı çıktı!

Ekranların aranılan yüzleri arasında yer alan Özkan'ın özel hayatı da merak edildi.

Can Borcu’nun Handan’ı Ebru Özkan’ın 9 yıl önce evlendiği eşi Kurtlar Vadisi Pusu’nun yıldızı çıktı!

Oyuncunun özellikle ailesi araştırıldı. Özkan'ın 9 yıl önce evlendiği eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı.

Can Borcu’nun Handan’ı Ebru Özkan’ın 9 yıl önce evlendiği eşi Kurtlar Vadisi Pusu’nun yıldızı çıktı!

İşte Ebru Özkan başta olmak üzere ünlülerin aşkları...

Can Borcu’nun Handan’ı Ebru Özkan’ın 9 yıl önce evlendiği eşi Kurtlar Vadisi Pusu’nun yıldızı çıktı!

Bülent İnal ve eşi Melis İnal

Can Borcu’nun Handan’ı Ebru Özkan’ın 9 yıl önce evlendiği eşi Kurtlar Vadisi Pusu’nun yıldızı çıktı!

Cüneyt Mete ve eşi Şeyma Korkmaz

Can Borcu’nun Handan’ı Ebru Özkan’ın 9 yıl önce evlendiği eşi Kurtlar Vadisi Pusu’nun yıldızı çıktı!

Ceyda Düvenci ve sevgilisi Güçlü Mete

Can Borcu’nun Handan’ı Ebru Özkan’ın 9 yıl önce evlendiği eşi Kurtlar Vadisi Pusu’nun yıldızı çıktı!

Demet Şener ve sevgilisi Tolga Arman

Can Borcu’nun Handan’ı Ebru Özkan’ın 9 yıl önce evlendiği eşi Kurtlar Vadisi Pusu’nun yıldızı çıktı!

Nur Tuğba Namlı ve eşi Mustafa Namlı

Can Borcu’nun Handan’ı Ebru Özkan’ın 9 yıl önce evlendiği eşi Kurtlar Vadisi Pusu’nun yıldızı çıktı!

Hakan Ural ve eşi Ezgi Can Ural

Can Borcu’nun Handan’ı Ebru Özkan’ın 9 yıl önce evlendiği eşi Kurtlar Vadisi Pusu’nun yıldızı çıktı!

EBRU ÖZKAN

Can Borcu’nun Handan’ı Ebru Özkan’ın 9 yıl önce evlendiği eşi Kurtlar Vadisi Pusu’nun yıldızı çıktı!

EBRU ÖZKAN VE EŞİ ERTAN SABAN

Can Borcu’nun Handan’ı Ebru Özkan’ın 9 yıl önce evlendiği eşi Kurtlar Vadisi Pusu’nun yıldızı çıktı!

EBRU ÖZKAN VE EŞİ ERTAN SABAN

Can Borcu’nun Handan’ı Ebru Özkan’ın 9 yıl önce evlendiği eşi Kurtlar Vadisi Pusu’nun yıldızı çıktı!

EBRU ÖZKAN VE EŞİ ERTAN SABAN

Can Borcu’nun Handan’ı Ebru Özkan’ın 9 yıl önce evlendiği eşi Kurtlar Vadisi Pusu’nun yıldızı çıktı!

EBRU ÖZKAN VE EŞİ ERTAN SABAN

Can Borcu’nun Handan’ı Ebru Özkan’ın 9 yıl önce evlendiği eşi Kurtlar Vadisi Pusu’nun yıldızı çıktı!

Bergüzar Korel ve eşi Halit Ergenç

Can Borcu’nun Handan’ı Ebru Özkan’ın 9 yıl önce evlendiği eşi Kurtlar Vadisi Pusu’nun yıldızı çıktı!

Songül Öden ve eşi Arman Bıçakcı

Can Borcu’nun Handan’ı Ebru Özkan’ın 9 yıl önce evlendiği eşi Kurtlar Vadisi Pusu’nun yıldızı çıktı!

Ezgi Mola ve eşi Mustafa Aksakallı

Can Borcu’nun Handan’ı Ebru Özkan’ın 9 yıl önce evlendiği eşi Kurtlar Vadisi Pusu’nun yıldızı çıktı!

Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten

Can Borcu’nun Handan’ı Ebru Özkan’ın 9 yıl önce evlendiği eşi Kurtlar Vadisi Pusu’nun yıldızı çıktı!

Hadise ve sevgilisi Şenol Sönmez

Can Borcu’nun Handan’ı Ebru Özkan’ın 9 yıl önce evlendiği eşi Kurtlar Vadisi Pusu’nun yıldızı çıktı!

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