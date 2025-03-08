Can Borcu’nun Handan’ı Ebru Özkan’ın 9 yıl önce evlendiği eşi Kurtlar Vadisi Pusu’nun yıldızı çıktı!

ATV'nin sevilen dizisi Can Borcu'nda Handan karakterini canlandıran Ebru Özkan'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
ATV'nin sevilen dizisi Can Borcu'nda Handan karakterini canlandıran Ebru Özkan'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Ebru Özkan Kimdir?
18 Kasım 1978'de Ankara'da doğan Ebru Özkan, ilkokul eğitimini Ankara'da, ortaokul ve lise öğrenimini Nevşehir'de tamamladı. Lise öğrenimi sonrası İstanbul'a yerleşti.
Üniversite eğitimine burslu bir öğrenci olarak Bilkent Üniversitesinde başladı, daha sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde devam etti ve buradan mezun oldu.
Tiyatro eğitimine ilkokul düzeyinde başlayan Özkan, ilk olarak Millî Piyango isimli bir oyun yazdı. Üniversite eğitimine devam ederken Gözyaşı Çetesi adlı dizide oyunculuğa başladı.
Oyunculuk kariyerinde zirveye ulaştığı proje ise Hanımın Çiftliği oldu. Birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu, son olarak Can Borcu ile izleyici karşısına çıktı.
Ekranların aranılan yüzleri arasında yer alan Özkan'ın özel hayatı da merak edildi.
Oyuncunun özellikle ailesi araştırıldı. Özkan'ın 9 yıl önce evlendiği eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı.
İşte Ebru Özkan başta olmak üzere ünlülerin aşkları...