Hollywood efsanesi Gene Hackman ve eşinin sır ölümü! Sebebi ortaya çıktı

Dünyaca ünlü Oscar ödüllü oyuncu Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa, köpekleriyle birlikte geçtiğimiz hafta ölü bulunmuştu. Bir haftadır ölü oldukları düşünülen çiftin sır ölümünün nedeni belli oldu.

Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa, DHA

GENE HACKMAN VE EŞİNİN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Çiftin ölüm nedeni ve trajik son günlerine ilişkin ürkütücü yeni ayrıntılar, New Mexico'daki bir adli tabip tarafından cuma günü açıklandı.

65 yaşındaki Arakawa'nın ilk olarak 11 Şubat'ta öldüğü düşünülüyor.

Hackman ve eşinin ölüm sebebi belli oldu, AP

HANTAVİRÜS!

New Mexico Baş Adli Tabibi Dr. Heather Jarrell, kadının ölüm nedeninin fare ve sıçan gibi kemirgenlerle temas sonucu oluşan hantavirüs akciğer sendromu olduğunu söyledi.

Hackman ve eşinin ölüm sebebi belli oldu, AP

KALP PİLİ DURDU: SON VERİ 18 ŞUBAT

İki kez Akademi Ödülü sahibi olan 95 yaşındaki Hackman'ın, kalp pilinin kalp verilerini bildirdiği son gün olan 18 Şubat civarında öldüğü düşünülüyor.

Jarrell, Hackman'ın ölüm nedeninin hipertansif ve aterosklerotik kalp hastalığı olduğunu tespit etti.

Gene Hackman, eşi Betsy Arakawa ve köpekler, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

İLERİ DÜZEYDE ALZHEIMER

Otopsi sonucu, 95 yaşındaki Hackman'ın ileri düzeyde Alzheimer hastası olduğu ve bunun ölümüne "önemli ölçüde katkıda bulunduğu" ortaya çıktı. Jarrell, "Bay Hackman'da ileri seviyede Alzheimer hastalığı belirtileri görüldü. Sağlık durumu çok kötüydü. Ciddi bir kalp rahatsızlığı vardı ve sanırım sonunda ölümüne sebep olan da bu oldu." dedi.

EŞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ FARK ETMEDİ BİLE

Jarrell, Hackman'ın ileri düzeyde Alzheimer hastası olması nedeniyle eşinin öldüğünü anlamamış olabileceğini söyledi.

KÖPEKLERİ NEDEN ÖLDÜ?

Çiftin köpeği Zinna da Arakawa'nın cesedinin yakınındaki banyoda duran bir sandıkta ölü bulundu. Zinna'nın ölüm nedeni henüz belli değil ve otopsi sonuçlarına bağlı ancak yetkililer cuma köpeğin ölümünün hantavirüsten kaynaklanmadığını söyledi.

Çiftin diğer iki köpeği sağlıksız ama hayatta bulundu.

Arakawa'nın en son 9 Şubat'ta Zinna'yı veteriner hastanesinden aldığı öğrenildi.

Ardından 11 Şubat'ta çiftçi pazarına ve CVS'ye gitmiş. Yetkililer, güvenlik kamerası görüntülerinde maske takarken görüldüğünü, bunun da kendini iyi hissetmediğini gösterebileceğini söyledi.

Arakawa'nın bilgisayarında 11 Şubat'tan itibaren "çok sayıda açılmamış e-posta" olması ve bu tarihten sonra hiç mesaj göndermemesi, yetkililerin Arakawa'nın o tarihlerde öldüğünü düşünmesine sebep oldu.