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Güzelliğiyle Yeşilçam’ı kasıp kavuran Gülşen Bubikoğlu’nun son haline bakın! 70 yaşında ama...

Yeşilçam'ın ok kirpikli güzeli Gülşen Bubikoğlu, Yaz Bekarı, Üç Kağıtçılar, Gırgıriye, Ah Nerede, Evcilik Oyunu, Alev Alev gibi filmleriyle hafızalara kazındı. Kariyeri boyunca Tarık Akan ve Cüneyt Arkın gibi usta isimlerle partner olan Bubikoğlu, dillere destan güzelliğiyle de her dönem adından söz ettirdi. Şimdilerde 70 yaşında olan Yeşilçam yıldızının son hali merak konusu oldu. Bubikoğlu'nun sosyal medya paylaşımlarını görenlerin ise ağzı açık kaldı. Yeşilçam yıldızı için "Yıllara meydan okuyan güzellik", "Hala çok güzel" yorumları yapıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Mart 2025 , 14:00 Güncelleme Tarihi :08 Mart 2025 , 14:00
Güzelliğiyle Yeşilçam’ı kasıp kavuran Gülşen Bubikoğlu’nun son haline bakın! 70 yaşında ama...

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Türker İnanoğlu'nun 1973 yılı yapımlı Yaban filminde başrolü oynayarak kariyerine başlayan Gülşen Bubikoğlu, yeteneğinin yanı sıra dillere destan güzelliğiyle de hafızalara kazındı.

Güzelliğiyle Yeşilçam’ı kasıp kavuran Gülşen Bubikoğlu’nun son haline bakın! 70 yaşında ama...

Cüneyt Arkın, Tarık Akan gibi isimlerle kamera karşısına geçen oyuncu, Yaz Bekarı, Üç Kağıtçılar, Gırgıriye, Ah Nerede, Evcilik Oyunu, Alev Alev gibi yapımlarla hafızlara kazındı.

Güzelliğiyle Yeşilçam’ı kasıp kavuran Gülşen Bubikoğlu’nun son haline bakın! 70 yaşında ama...

7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncunun son hali de merak konusu oldu.

Güzelliğiyle Yeşilçam’ı kasıp kavuran Gülşen Bubikoğlu’nun son haline bakın! 70 yaşında ama...

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncunun son halini görenler ise "Hala çok güzel" yorumunda bulundu.

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Güzelliğiyle Yeşilçam’ı kasıp kavuran Gülşen Bubikoğlu’nun son haline bakın! 70 yaşında ama...

İşte Gülşen Bubikoğlu başta olma üzere Yeşilçam yıldızlarının değişimleri...

Güzelliğiyle Yeşilçam’ı kasıp kavuran Gülşen Bubikoğlu’nun son haline bakın! 70 yaşında ama...

Nilgün Bubikoğlu

Güzelliğiyle Yeşilçam’ı kasıp kavuran Gülşen Bubikoğlu’nun son haline bakın! 70 yaşında ama...

Türkan Şoray

Güzelliğiyle Yeşilçam’ı kasıp kavuran Gülşen Bubikoğlu’nun son haline bakın! 70 yaşında ama...

Hülya Koçyiğit

Güzelliğiyle Yeşilçam’ı kasıp kavuran Gülşen Bubikoğlu’nun son haline bakın! 70 yaşında ama...

Filiz Akın

Güzelliğiyle Yeşilçam’ı kasıp kavuran Gülşen Bubikoğlu’nun son haline bakın! 70 yaşında ama...

Suzan Avcı

Güzelliğiyle Yeşilçam’ı kasıp kavuran Gülşen Bubikoğlu’nun son haline bakın! 70 yaşında ama...

Perihan Savaş

Güzelliğiyle Yeşilçam’ı kasıp kavuran Gülşen Bubikoğlu’nun son haline bakın! 70 yaşında ama...

Pembe Mutlu

Güzelliğiyle Yeşilçam’ı kasıp kavuran Gülşen Bubikoğlu’nun son haline bakın! 70 yaşında ama...

Serpil Nur

Güzelliğiyle Yeşilçam’ı kasıp kavuran Gülşen Bubikoğlu’nun son haline bakın! 70 yaşında ama...

GÜLŞEN BUBİKOĞLU

Güzelliğiyle Yeşilçam’ı kasıp kavuran Gülşen Bubikoğlu’nun son haline bakın! 70 yaşında ama...

GÜLŞEN BUBİKOĞLU

Güzelliğiyle Yeşilçam’ı kasıp kavuran Gülşen Bubikoğlu’nun son haline bakın! 70 yaşında ama...

GÜLŞEN BUBİKOĞLU

Güzelliğiyle Yeşilçam’ı kasıp kavuran Gülşen Bubikoğlu’nun son haline bakın! 70 yaşında ama...

GÜLŞEN BUBİKOĞLU

Güzelliğiyle Yeşilçam’ı kasıp kavuran Gülşen Bubikoğlu’nun son haline bakın! 70 yaşında ama...

GÜLŞEN BUBİKOĞLU

Güzelliğiyle Yeşilçam’ı kasıp kavuran Gülşen Bubikoğlu’nun son haline bakın! 70 yaşında ama...

Hale Soygazi

Güzelliğiyle Yeşilçam’ı kasıp kavuran Gülşen Bubikoğlu’nun son haline bakın! 70 yaşında ama...

Harika Avcı

Güzelliğiyle Yeşilçam’ı kasıp kavuran Gülşen Bubikoğlu’nun son haline bakın! 70 yaşında ama...

Lale Belkıs

Güzelliğiyle Yeşilçam’ı kasıp kavuran Gülşen Bubikoğlu’nun son haline bakın! 70 yaşında ama...

Serpil Çakmaklı

Güzelliğiyle Yeşilçam’ı kasıp kavuran Gülşen Bubikoğlu’nun son haline bakın! 70 yaşında ama...

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