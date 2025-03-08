Güzelliğiyle Yeşilçam’ı kasıp kavuran Gülşen Bubikoğlu’nun son haline bakın! 70 yaşında ama...

Türker İnanoğlu'nun 1973 yılı yapımlı Yaban filminde başrolü oynayarak kariyerine başlayan Gülşen Bubikoğlu, yeteneğinin yanı sıra dillere destan güzelliğiyle de hafızalara kazındı.
Türker İnanoğlu'nun 1973 yılı yapımlı Yaban filminde başrolü oynayarak kariyerine başlayan Gülşen Bubikoğlu, yeteneğinin yanı sıra dillere destan güzelliğiyle de hafızalara kazındı.
Cüneyt Arkın, Tarık Akan gibi isimlerle kamera karşısına geçen oyuncu, Yaz Bekarı, Üç Kağıtçılar, Gırgıriye, Ah Nerede, Evcilik Oyunu, Alev Alev gibi yapımlarla hafızlara kazındı.
7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncunun son hali de merak konusu oldu.