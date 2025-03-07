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Cenk Torun’dan yasak aşk iddiasına yanıt! Suskunluğunu bozdu! “Mahassine Merabet ile aynı odada kalıyorlardı” denmişti

24 yıl önce evlenen Cenk Torun ile Nevin Torun boşanma kararı aldı. Nevin Torun, eşi Cenk Torun'un kendisini rol arkadaşı Mahassine Merabet ile aldattığını öne sürdü. Dizi oyuncularından Züleyha Hamza ve yönetmen asistanı Arya Çevik de yasak aşk iddialarını doğrular nitelikte açıklamalar yaptı. İddiaların odağındaki Torun ise günler sonra sessizliğini bozarak sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir açıklamada bulundu.

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Giriş Tarihi :07 Mart 2025 , 16:24 Güncelleme Tarihi :07 Mart 2025 , 16:24
Cenk Torun’dan yasak aşk iddiasına yanıt! Suskunluğunu bozdu! Mahassine Merabet ile aynı odada kalıyorlardı denmişti

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Cenk Torun, 2001 yılınca turizmci Nevin Torun ile hayatını birleştirdi. 24 yıldır evli olan ünlü çiftten geçen haftalarda ayrılık haberi geldi. Nevin Torun, eşi Cenk Torun'un kendisini rol arkadaşı Mahassine Merabet ile aldattığını öne sürdü.

Cenk Torun’dan yasak aşk iddiasına yanıt! Suskunluğunu bozdu! Mahassine Merabet ile aynı odada kalıyorlardı denmişti

Evliliğini bitirmek için harekete geçen Nevin Torun, İstanbul Aile Mahkemesine başvurarak ünlü oyuncuya boşanma davası açtı.

Cenk Torun’dan yasak aşk iddiasına yanıt! Suskunluğunu bozdu! Mahassine Merabet ile aynı odada kalıyorlardı denmişti

Mahkemeye sunulan dilekçede kendisi ve oğlu için 300 bin lira nafaka talep eden Nevin Torun, maddi ve manevi olarak ise 40 milyon tazminat talep etti.

Cenk Torun’dan yasak aşk iddiasına yanıt! Suskunluğunu bozdu! Mahassine Merabet ile aynı odada kalıyorlardı denmişti

Boşanma davası her detayıyla gündem olurken Cenk Torun ve Mahassine Merabet, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla yasak aşk iddialarını yalanladı.

Cenk Torun’dan yasak aşk iddiasına yanıt! Suskunluğunu bozdu! Mahassine Merabet ile aynı odada kalıyorlardı denmişti

Ancak ikilinin rol arkadaşları Züleyha Hamza ve yönetmen asistanı Arya Çevik de yasak aşk iddialarını doğrular nitelikte açıklamalar yaptı.

Cenk Torun’dan yasak aşk iddiasına yanıt! Suskunluğunu bozdu! Mahassine Merabet ile aynı odada kalıyorlardı denmişti

Nişantaşı'nda görüntülenen Züleyha Hamza, Torun'un 24 yıllık eşi Nevin Torun'u aldattığına şahit olduğunu belirterek "Hiçbir sette başrollerin aynı odada kaldığını ve bu kadar yakın partner olduklarını görmedim. Sette herkes bunu biliyor ama iş kaygısından konuşamıyor" dedi.

Cenk Torun’dan yasak aşk iddiasına yanıt! Suskunluğunu bozdu! Mahassine Merabet ile aynı odada kalıyorlardı denmişti

Arya Çevik ise "Aynı odada kalıyorlardı. Bazen kapı kilitli oluyordu. Çok rahat takılıyorlardı. Torun'un evli olduğunu bile bilmiyorduk" ifadelerini kullandı.

Cenk Torun’dan yasak aşk iddiasına yanıt! Suskunluğunu bozdu! Mahassine Merabet ile aynı odada kalıyorlardı denmişti

SUSKUNLUĞUNU BOZDU

İddiaların odağındaki Torun ise günler sonra sessizliğini bozarak sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir açıklamada bulundu.

Cenk Torun’dan yasak aşk iddiasına yanıt! Suskunluğunu bozdu! Mahassine Merabet ile aynı odada kalıyorlardı denmişti

Instagram hesabından açıklama yapan Torun şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemde yıllarımı sevgi ve saygı ile paylaştığım, Nevin Torun'la yaşadığımız boşanma sürecimiz sebebiyle istemeden gündemin bir parçası oldum. Boşanmak zaten zor bir süreç iken gerçeğe aykırı yayınlar ya da ithamlar nedeniyle son derece üzgün olduğumu belirtmek isterim.

Cenk Torun’dan yasak aşk iddiasına yanıt! Suskunluğunu bozdu! Mahassine Merabet ile aynı odada kalıyorlardı denmişti

Konuşmak, iddialara yanıt vermek ve olası polemiklere girmek tarzım olmadığı için susmayı ve hukuki haklarımı aramayı bu zamana kadar tercih ettim. Sadece işimi doğru ve iyi yapmaya çalışırken ve işimden başka hiçbir şeyle konuşulmak istemezken, 3 yıldır rol aldığım günlük dizi sebebiyle her anımı paylaşmak durumunda olduğum partnerim ve benimle ilgili gündeme gelen iddialar tamamen asılsızdır.

Cenk Torun’dan yasak aşk iddiasına yanıt! Suskunluğunu bozdu! Mahassine Merabet ile aynı odada kalıyorlardı denmişti

Yapılan itibarsızlaştırma çabalarının eşimle olan boşanma kararımla hiçbir bağlantısı yoktur. Asılsız iddiaların, yalancı şahitlerin ve de haberlerin tamamı hukuki mücadelemiz sonucunda aydınlığa kavuşacaktır. Kanıt olarak ortaya atılan tüm görüntüler, dizinin çekim sürecine dahil çalışmalardır.

Cenk Torun’dan yasak aşk iddiasına yanıt! Suskunluğunu bozdu! Mahassine Merabet ile aynı odada kalıyorlardı denmişti

Yapılan çirkin suçlamalara rağmen, saygı ve şevkle devam edeceğim. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan, güven ve inançla yanımda olan yapımcım, ekip arkadaşlarım, sevgiyle sarmalayan takipçilerime teşekkür ederim"

Cenk Torun’dan yasak aşk iddiasına yanıt! Suskunluğunu bozdu! Mahassine Merabet ile aynı odada kalıyorlardı denmişti

İşte o açıkalma...

Cenk Torun’dan yasak aşk iddiasına yanıt! Suskunluğunu bozdu! Mahassine Merabet ile aynı odada kalıyorlardı denmişti

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