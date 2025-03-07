Cenk Torun’dan yasak aşk iddiasına yanıt! Suskunluğunu bozdu! “Mahassine Merabet ile aynı odada kalıyorlardı” denmişti

Cenk Torun, 2001 yılınca turizmci Nevin Torun ile hayatını birleştirdi. 24 yıldır evli olan ünlü çiftten geçen haftalarda ayrılık haberi geldi. Nevin Torun, eşi Cenk Torun'un kendisini rol arkadaşı Mahassine Merabet ile aldattığını öne sürdü.
Cenk Torun, 2001 yılınca turizmci Nevin Torun ile hayatını birleştirdi. 24 yıldır evli olan ünlü çiftten geçen haftalarda ayrılık haberi geldi. Nevin Torun, eşi Cenk Torun'un kendisini rol arkadaşı Mahassine Merabet ile aldattığını öne sürdü.
Evliliğini bitirmek için harekete geçen Nevin Torun, İstanbul Aile Mahkemesine başvurarak ünlü oyuncuya boşanma davası açtı.
Mahkemeye sunulan dilekçede kendisi ve oğlu için 300 bin lira nafaka talep eden Nevin Torun, maddi ve manevi olarak ise 40 milyon tazminat talep etti.
Boşanma davası her detayıyla gündem olurken Cenk Torun ve Mahassine Merabet, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla yasak aşk iddialarını yalanladı.
Ancak ikilinin rol arkadaşları Züleyha Hamza ve yönetmen asistanı Arya Çevik de yasak aşk iddialarını doğrular nitelikte açıklamalar yaptı.
Nişantaşı'nda görüntülenen Züleyha Hamza, Torun'un 24 yıllık eşi Nevin Torun'u aldattığına şahit olduğunu belirterek "Hiçbir sette başrollerin aynı odada kaldığını ve bu kadar yakın partner olduklarını görmedim. Sette herkes bunu biliyor ama iş kaygısından konuşamıyor" dedi.
Arya Çevik ise "Aynı odada kalıyorlardı. Bazen kapı kilitli oluyordu. Çok rahat takılıyorlardı. Torun'un evli olduğunu bile bilmiyorduk" ifadelerini kullandı.
SUSKUNLUĞUNU BOZDU
İddiaların odağındaki Torun ise günler sonra sessizliğini bozarak sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir açıklamada bulundu.
Instagram hesabından açıklama yapan Torun şu ifadeleri kullandı:
"Son dönemde yıllarımı sevgi ve saygı ile paylaştığım, Nevin Torun'la yaşadığımız boşanma sürecimiz sebebiyle istemeden gündemin bir parçası oldum. Boşanmak zaten zor bir süreç iken gerçeğe aykırı yayınlar ya da ithamlar nedeniyle son derece üzgün olduğumu belirtmek isterim.
Konuşmak, iddialara yanıt vermek ve olası polemiklere girmek tarzım olmadığı için susmayı ve hukuki haklarımı aramayı bu zamana kadar tercih ettim. Sadece işimi doğru ve iyi yapmaya çalışırken ve işimden başka hiçbir şeyle konuşulmak istemezken, 3 yıldır rol aldığım günlük dizi sebebiyle her anımı paylaşmak durumunda olduğum partnerim ve benimle ilgili gündeme gelen iddialar tamamen asılsızdır.
Yapılan itibarsızlaştırma çabalarının eşimle olan boşanma kararımla hiçbir bağlantısı yoktur. Asılsız iddiaların, yalancı şahitlerin ve de haberlerin tamamı hukuki mücadelemiz sonucunda aydınlığa kavuşacaktır. Kanıt olarak ortaya atılan tüm görüntüler, dizinin çekim sürecine dahil çalışmalardır.
Yapılan çirkin suçlamalara rağmen, saygı ve şevkle devam edeceğim. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan, güven ve inançla yanımda olan yapımcım, ekip arkadaşlarım, sevgiyle sarmalayan takipçilerime teşekkür ederim"
İşte o açıkalma...