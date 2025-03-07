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Zembilli’nin Kadir’i Özgür Cem Tuğluk’un gönlü bakın hangi ünlü oyuncuda! Sevgilisi Kırgın Çiçekler’in yıldızı çıktı

Cuma akşamları ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Zembilli dizisinde Kadir karakterini canlandıran Özgür Cem Tuğluk'un hayatı merak edildi. Oyunculuk performansıyla beğeni toplayan Tuğluk'un daha önce oynadığı dizilerden aşk hayatına kadar birçok detay araştırıldı. Ünlü oyuncunun sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Özgür Cem Tuğluk'un Kırgın Çiçekler'in güzeller güzeli oyuncusu çıktı.

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Giriş Tarihi :07 Mart 2025 , 10:36 Güncelleme Tarihi :07 Mart 2025 , 11:34
Zembilli’nin Kadir’i Özgür Cem Tuğluk’un gönlü bakın hangi ünlü oyuncuda! Sevgilisi Kırgın Çiçekler’in yıldızı çıktı

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Cuma akşamları ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Zembilli dizisinde Kadir karakterini canlandıran Özgür Cem Tuğluk, yayınlanan yeni bölüm fragmanlarıyla ön plana çıktı.

Zembilli’nin Kadir’i Özgür Cem Tuğluk’un gönlü bakın hangi ünlü oyuncuda! Sevgilisi Kırgın Çiçekler’in yıldızı çıktı

Merakla beklenen bölüm öncesi Tuğluk'un hayatı merak edildi. Tuğluk'un daha önce oynadığı dizilerden aşk hayatına kadar birçok detay araştırıldı.

Zembilli’nin Kadir’i Özgür Cem Tuğluk’un gönlü bakın hangi ünlü oyuncuda! Sevgilisi Kırgın Çiçekler’in yıldızı çıktı

ÖZGÜR CEM TUĞLUK KİMDİR?

4 Mayıs 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Özgür Cem Tuğluk, Çukurova Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü'nden mezun oldu. Ayrıca, tiyatroya olan ilgisi nedeniyle aynı üniversitenin Tiyatro Bölümü'nde de eğitim aldı.

Zembilli’nin Kadir’i Özgür Cem Tuğluk’un gönlü bakın hangi ünlü oyuncuda! Sevgilisi Kırgın Çiçekler’in yıldızı çıktı

2016 yılında yayınlanan "Sıfır Bir" adlı internet dizisinde canlandırdığı "Cemo" karakteriyle oyunculuğa adım attı.

Zembilli’nin Kadir’i Özgür Cem Tuğluk’un gönlü bakın hangi ünlü oyuncuda! Sevgilisi Kırgın Çiçekler’in yıldızı çıktı

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2016 Sıfır Bir

2020 Sol Yanım

2021 Ayak İşleri

2021 Baş Belası

2022 Kasaba Doktoru

2022 Etkileyici

2022 Sıcak Kafa

2023 Kraliçe

2023 Bozkır

2023 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

2025 Zembilli

Zembilli’nin Kadir’i Özgür Cem Tuğluk’un gönlü bakın hangi ünlü oyuncuda! Sevgilisi Kırgın Çiçekler’in yıldızı çıktı

SEVGİLİSİ DE ÇOK ÜNLÜ!

Ünlü oyuncunun sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Özgür Cem Tuğluk'un Kırgın Çiçekler'in güzeller güzeli oyuncusu çıktı.

Zembilli’nin Kadir’i Özgür Cem Tuğluk’un gönlü bakın hangi ünlü oyuncuda! Sevgilisi Kırgın Çiçekler’in yıldızı çıktı

İşte Özgür Cem Tuğluk başta olmak üzere ünlülerin aşkları...

Zembilli’nin Kadir’i Özgür Cem Tuğluk’un gönlü bakın hangi ünlü oyuncuda! Sevgilisi Kırgın Çiçekler’in yıldızı çıktı

DAMLA İKİZOĞLU VE SEVGİLİSİ ORAL ÖZER

Zembilli’nin Kadir’i Özgür Cem Tuğluk’un gönlü bakın hangi ünlü oyuncuda! Sevgilisi Kırgın Çiçekler’in yıldızı çıktı

SUDE ZÜLAL GÜLER VE SEVGİLİSİ BERK ATAN

Zembilli’nin Kadir’i Özgür Cem Tuğluk’un gönlü bakın hangi ünlü oyuncuda! Sevgilisi Kırgın Çiçekler’in yıldızı çıktı

MELTEM YILMAZKAYA VE EŞİ KADİR DOĞAN

Zembilli’nin Kadir’i Özgür Cem Tuğluk’un gönlü bakın hangi ünlü oyuncuda! Sevgilisi Kırgın Çiçekler’in yıldızı çıktı

DAMLA CAN VE SEVGİLİSİ TOLGA MENDİ

Zembilli’nin Kadir’i Özgür Cem Tuğluk’un gönlü bakın hangi ünlü oyuncuda! Sevgilisi Kırgın Çiçekler’in yıldızı çıktı

LEYLA LYDİA TUĞUTLU VE EŞİ CEYHUN ERGİN

Zembilli’nin Kadir’i Özgür Cem Tuğluk’un gönlü bakın hangi ünlü oyuncuda! Sevgilisi Kırgın Çiçekler’in yıldızı çıktı

ÖZGÜR CEM TUĞLUK

Zembilli’nin Kadir’i Özgür Cem Tuğluk’un gönlü bakın hangi ünlü oyuncuda! Sevgilisi Kırgın Çiçekler’in yıldızı çıktı

ÖZGÜR CEM TUĞLUK VE SEVGİLİSİ ÇAĞLA NAZ IRMAK

Zembilli’nin Kadir’i Özgür Cem Tuğluk’un gönlü bakın hangi ünlü oyuncuda! Sevgilisi Kırgın Çiçekler’in yıldızı çıktı

ÖZGÜR CEM TUĞLUK VE SEVGİLİSİ ÇAĞLA NAZ IRMAK

Zembilli’nin Kadir’i Özgür Cem Tuğluk’un gönlü bakın hangi ünlü oyuncuda! Sevgilisi Kırgın Çiçekler’in yıldızı çıktı

ÖZGÜR CEM TUĞLUK VE SEVGİLİSİ ÇAĞLA NAZ IRMAK

Zembilli’nin Kadir’i Özgür Cem Tuğluk’un gönlü bakın hangi ünlü oyuncuda! Sevgilisi Kırgın Çiçekler’in yıldızı çıktı

ÖZGÜR CEM TUĞLUK VE SEVGİLİSİ ÇAĞLA NAZ IRMAK

Zembilli’nin Kadir’i Özgür Cem Tuğluk’un gönlü bakın hangi ünlü oyuncuda! Sevgilisi Kırgın Çiçekler’in yıldızı çıktı

HADİSE VE SEVGİLİSİ ŞENOL SÖNMEZ

Zembilli’nin Kadir’i Özgür Cem Tuğluk’un gönlü bakın hangi ünlü oyuncuda! Sevgilisi Kırgın Çiçekler’in yıldızı çıktı

HANDE ERÇEL VE SEVGİLİSİ HAKAN SABANCI

Zembilli’nin Kadir’i Özgür Cem Tuğluk’un gönlü bakın hangi ünlü oyuncuda! Sevgilisi Kırgın Çiçekler’in yıldızı çıktı

MELİSA ASLI PAMUK VE EŞİ YUSUF YAZICI

Zembilli’nin Kadir’i Özgür Cem Tuğluk’un gönlü bakın hangi ünlü oyuncuda! Sevgilisi Kırgın Çiçekler’in yıldızı çıktı

BİRKAN SOKULLU VE SEVGİLİSİ EDA GÜRKAYNAK

Zembilli’nin Kadir’i Özgür Cem Tuğluk’un gönlü bakın hangi ünlü oyuncuda! Sevgilisi Kırgın Çiçekler’in yıldızı çıktı

DİLAN ÇİÇEK DENİZ VE SEVGİLİSİ RAFEAL CEMO ÇETİN

Zembilli’nin Kadir’i Özgür Cem Tuğluk’un gönlü bakın hangi ünlü oyuncuda! Sevgilisi Kırgın Çiçekler’in yıldızı çıktı

ÖZGE GÜREL VE EŞİ SERKAN ÇAYOĞLU

Zembilli’nin Kadir’i Özgür Cem Tuğluk’un gönlü bakın hangi ünlü oyuncuda! Sevgilisi Kırgın Çiçekler’in yıldızı çıktı

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Zembilli’nin Kadir’i Özgür Cem Tuğluk’un gönlü bakın hangi ünlü oyuncuda! Sevgilisi Kırgın Çiçekler’in yıldızı çıktı
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