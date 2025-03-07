Zembilli’nin Kadir’i Özgür Cem Tuğluk’un gönlü bakın hangi ünlü oyuncuda! Sevgilisi Kırgın Çiçekler’in yıldızı çıktı

Merakla beklenen bölüm öncesi Tuğluk'un hayatı merak edildi. Tuğluk'un daha önce oynadığı dizilerden aşk hayatına kadar birçok detay araştırıldı.

ÖZGÜR CEM TUĞLUK KİMDİR?

4 Mayıs 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Özgür Cem Tuğluk, Çukurova Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü'nden mezun oldu. Ayrıca, tiyatroya olan ilgisi nedeniyle aynı üniversitenin Tiyatro Bölümü'nde de eğitim aldı.