Zembilli’nin Kadir’i Özgür Cem Tuğluk’un gönlü bakın hangi ünlü oyuncuda! Sevgilisi Kırgın Çiçekler’in yıldızı çıktı

Cuma akşamları ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Zembilli dizisinde Kadir karakterini canlandıran Özgür Cem Tuğluk, yayınlanan yeni bölüm fragmanlarıyla ön plana çıktı.
Cuma akşamları ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Zembilli dizisinde Kadir karakterini canlandıran Özgür Cem Tuğluk, yayınlanan yeni bölüm fragmanlarıyla ön plana çıktı.
Merakla beklenen bölüm öncesi Tuğluk'un hayatı merak edildi. Tuğluk'un daha önce oynadığı dizilerden aşk hayatına kadar birçok detay araştırıldı.
ÖZGÜR CEM TUĞLUK KİMDİR?
4 Mayıs 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Özgür Cem Tuğluk, Çukurova Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü'nden mezun oldu. Ayrıca, tiyatroya olan ilgisi nedeniyle aynı üniversitenin Tiyatro Bölümü'nde de eğitim aldı.
2016 yılında yayınlanan "Sıfır Bir" adlı internet dizisinde canlandırdığı "Cemo" karakteriyle oyunculuğa adım attı.
ROL ALDIĞI YAPIMLAR
2016 Sıfır Bir
2020 Sol Yanım
2021 Ayak İşleri
2021 Baş Belası
2022 Kasaba Doktoru
2022 Etkileyici
2022 Sıcak Kafa
2023 Kraliçe
2023 Bozkır
2023 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
2025 Zembilli
SEVGİLİSİ DE ÇOK ÜNLÜ!
Ünlü oyuncunun sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Özgür Cem Tuğluk'un Kırgın Çiçekler'in güzeller güzeli oyuncusu çıktı.
İşte Özgür Cem Tuğluk başta olmak üzere ünlülerin aşkları...
DAMLA İKİZOĞLU VE SEVGİLİSİ ORAL ÖZER
HANDE ERÇEL VE SEVGİLİSİ HAKAN SABANCI
MELİSA ASLI PAMUK VE EŞİ YUSUF YAZICI
BİRKAN SOKULLU VE SEVGİLİSİ EDA GÜRKAYNAK
DİLAN ÇİÇEK DENİZ VE SEVGİLİSİ RAFEAL CEMO ÇETİN
ÖZGE GÜREL VE EŞİ SERKAN ÇAYOĞLU