Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli boşanıyor mu?

Şimdilerde Kardelenler dizisinde canlandırdığı Kahraman karakteriyle izleyici karşısına çıkan Edip Tepeli, 2017 yılında meslektaşı Ayşecan Tatari'yle 2017 yılında New York'ta dünyaevine girmişti.
Şimdilerde Kardelenler dizisinde canlandırdığı Kahraman karakteriyle izleyici karşısına çıkan Edip Tepeli, 2017 yılında meslektaşı Ayşecan Tatari'yle 2017 yılında New York'ta dünyaevine girmişti.
Oyuncu çift, 2020'de Müjgan adını verdikleri kızlarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.
Sosyal medya hesaplarında yaptıkları aile paylaşımlarıyla sık sık adlarından söz ettiren ünlü çiftten kötü haber geldi.
Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli hakkında ortaya atılan bir iddia hayranlarını üzdü. Ünlü çiftin ayrılık kararı aldığı ve boşanacakları öne sürüldü. Öte yandan Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli'nin evlerini ayırdığı iddia edildi.
Ayrılık iddiasının ardından gözlerin çevrildiği Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli'den ise henüz herhangi bir açıklama gelmedi.
NE OLMUŞTU?
Ayşecan Tatari, geçen aylarda kendisi gibi oyuncu olan annesi Aliye Uzunatağan ile görüntülenmişti.
Aliye Uzunatağan "Kızınız oyuncu, torununuz da oyuncu olur mu?" sorusuna "Kesinlikle. Babası da (Edip Tepeli) oyuncu" cevabını vermişti.
"AŞIK OLARAK EVLENDİLER ONLAR"
Uzunatağan, Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli'ye yönelik ayrılık iddialarıyla ilgili şunları söylemişti: "Benim torunum var, onu çok seviyorum. Boşanma falan yok, asla olamaz.
Aşık olarak evlendiler onlar. Siz böyle haberlere inanmayın. Üreten bir aşkları var onların. Birçok tiyatro oyununa hizmet ediyorlar. Üretken bir beraberlik var, fazlasıyla aşk da var. Buradan da torunumun yanına gideceğim"