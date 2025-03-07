Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli boşanıyor mu?

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Aşık olarak evlendiler onlar. Siz böyle haberlere inanmayın. Üreten bir aşkları var onların. Birçok tiyatro oyununa hizmet ediyorlar. Üretken bir beraberlik var, fazlasıyla aşk da var. Buradan da torunumun yanına gideceğim"