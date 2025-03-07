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Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli boşanıyor mu?

Kardelenler dizisinde Kahraman karakterini canlandıran Edip Tepeli, Çocuklar Duymasın ile adını duyuran Ayşecan Tatari’yle 2017 yılında New York'ta evlenmişti. 2020 yılında Müjgan adını verdikleri kızlarını kucaklarına alan çiftten kötü haber geldi. Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli'nin ayrılık kararı aldığı ve boşanacakları öne sürüldü. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :07 Mart 2025 , 09:13 Güncelleme Tarihi :07 Mart 2025 , 09:23
Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli boşanıyor mu?

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Şimdilerde Kardelenler dizisinde canlandırdığı Kahraman karakteriyle izleyici karşısına çıkan Edip Tepeli, 2017 yılında meslektaşı Ayşecan Tatari'yle 2017 yılında New York'ta dünyaevine girmişti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Oyuncu çift, 2020'de Müjgan adını verdikleri kızlarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Sosyal medya hesaplarında yaptıkları aile paylaşımlarıyla sık sık adlarından söz ettiren ünlü çiftten kötü haber geldi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli hakkında ortaya atılan bir iddia hayranlarını üzdü. Ünlü çiftin ayrılık kararı aldığı ve boşanacakları öne sürüldü. Öte yandan Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli'nin evlerini ayırdığı iddia edildi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ayrılık iddiasının ardından gözlerin çevrildiği Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli'den ise henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

NE OLMUŞTU?

Ayşecan Tatari, geçen aylarda kendisi gibi oyuncu olan annesi Aliye Uzunatağan ile görüntülenmişti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Aliye Uzunatağan "Kızınız oyuncu, torununuz da oyuncu olur mu?" sorusuna "Kesinlikle. Babası da (Edip Tepeli) oyuncu" cevabını vermişti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

"AŞIK OLARAK EVLENDİLER ONLAR"

Uzunatağan, Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli'ye yönelik ayrılık iddialarıyla ilgili şunları söylemişti: "Benim torunum var, onu çok seviyorum. Boşanma falan yok, asla olamaz.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Aşık olarak evlendiler onlar. Siz böyle haberlere inanmayın. Üreten bir aşkları var onların. Birçok tiyatro oyununa hizmet ediyorlar. Üretken bir beraberlik var, fazlasıyla aşk da var. Buradan da torunumun yanına gideceğim"

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