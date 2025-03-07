Özcan Deniz’in abisi kimdir, kaç yaşında? Ercan Deniz ile Özcan Deniz olayı nedir?

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Özcan Deniz, menajeri ve ağabeyi Ercan Deniz ile aralarında bazı sorunlar yaşadığını açıklayarak maddi ve manevi zarar gördüğü yakınlarını hayatından çıkardığını belirtti. Şarkıcı, kendi ekibiyle çalışmaya karar verdiğini ve artık tek yakın ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu ifade etti. Peki Özcan Deniz'in abisi ne iş yapıyor? İşte detaylar…

Kaynak: (Takvim Foto Arşiv) ERCAN DENİZ İLE ÖZCAN DENİZ OLAYI NEDİR? Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, Sarıyer'deki evine dair başlatılan soruşturma sonrası sosyal medya üzerinden ailesini tamamen hayatından çıkardığını açıkladı. Kendisiyle ilgili bir tehdit durumu yaşadığını belirten Özcan Deniz, ailesinin kendisine zarar vermeye çalışanlardan olduğunu ve onlara sabırla karşılık vereceğini söyledi. Ardından, eşi Samar Dadgar ve oğlu Kuzey ile birlikte paylaştığı fotoğrafın altına, "Sizi çok seviyorum. Canım oğlum ve karım. Şimdi kim için yaşadığımı biliyorum ve çok mutluyum" mesajını yazdı. Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz ise kardeşi hakkında sert açıklamalar yaparak, "Önce borcunu ödesin, sonra konuşsun. Londra'ya kaçacak hazırlığını yapıyor, eşi orada. Vasiyetim, Özcan cenazeme gelmesin" dedi.