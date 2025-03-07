Çağla Şıkel’in kahvaltısı çok konuşulmuştu! Akşam yemeği de olay oldu

Emre Altuğ ile yaptığı evlilikten Kuzey ve Uzay adlarında iki oğlu olan ünlü sunucu ve model Çağla Şıkel, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Emre Altuğ ile yaptığı evlilikten Kuzey ve Uzay adlarında iki oğlu olan ünlü sunucu ve model Çağla Şıkel, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Şıkel, son zamanlarda ise Erinç Ulutürk ile yaşadığı aşkla magazin manşetlerini süsledi.
Ünlü model geçen günlerde de sosyal medya hesabında "Kahvaltı" notuyla bir paylaşımda bulundu ve tüm dikkatleri üzerine topladı.
Sadece kuruyemiş ve ilaçlardan oluşan kahvaltısı pek çok kişinin dikkatini çekerken Yeşilçam yıldızı Lale Belkıs da konuyla ilgili bir yorum da bulundu.
Lale Belkıs, "Manken olduğum zamanlarda tiyatroya da başlamıştım. Bir prova sırasında bayılmışım, doktor reçeteye 'peynir, ekmek' yazmış. Kilo almayayım diye ben de az yemek yerdim…" ifadelerini kullandı.
AKŞAM YEMEĞİNİ PAYLAŞTI
Çağla Şıkel şimdi ise akşam yemeğini takipçileriyle paylaştı. Sadece turp yiyen Çağla Şıkel'in fitliğinin sırrı böylece peş peşe çıkmış oldu.
İşte o paylaşım...