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Çağla Şıkel'in kahvaltısı çok konuşulmuştu! Akşam yemeği de olay oldu

Son dönemlerde Erinç Ulutürk ile yaşadığı aşkla gündem olan ünlü sunucu ve model Çağla Şıkel, geçen günlerde “Kahvaltı” notuyla yaptığı paylaşımla çok konuşulmuştu. Fit görünümüyle dikkat çeken 46 yaşındaki model, bu kez akşam yemeği ile gündem oldu. Kahvaltı ve akşam yemeği menüsünü takipçileriyle paylaşan Şıkel’in fitliğinin sırrı böylece peş peşe çıkmış oldu.

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Giriş Tarihi :07 Mart 2025 , 11:08 Güncelleme Tarihi :07 Mart 2025 , 11:08
Çağla Şıkel’in kahvaltısı çok konuşulmuştu! Akşam yemeği de olay oldu

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Emre Altuğ ile yaptığı evlilikten Kuzey ve Uzay adlarında iki oğlu olan ünlü sunucu ve model Çağla Şıkel, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Şıkel, son zamanlarda ise Erinç Ulutürk ile yaşadığı aşkla magazin manşetlerini süsledi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ünlü model geçen günlerde de sosyal medya hesabında "Kahvaltı" notuyla bir paylaşımda bulundu ve tüm dikkatleri üzerine topladı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Sadece kuruyemiş ve ilaçlardan oluşan kahvaltısı pek çok kişinin dikkatini çekerken Yeşilçam yıldızı Lale Belkıs da konuyla ilgili bir yorum da bulundu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Lale Belkıs, "Manken olduğum zamanlarda tiyatroya da başlamıştım. Bir prova sırasında bayılmışım, doktor reçeteye 'peynir, ekmek' yazmış. Kilo almayayım diye ben de az yemek yerdim…" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

AKŞAM YEMEĞİNİ PAYLAŞTI

Çağla Şıkel şimdi ise akşam yemeğini takipçileriyle paylaştı. Sadece turp yiyen Çağla Şıkel'in fitliğinin sırrı böylece peş peşe çıkmış oldu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İşte o paylaşım...

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