Çağla Şıkel’in kahvaltısı çok konuşulmuştu! Akşam yemeği de olay oldu

Kaynak: Sosyal medya Sadece kuruyemiş ve ilaçlardan oluşan kahvaltısı pek çok kişinin dikkatini çekerken Yeşilçam yıldızı Lale Belkıs da konuyla ilgili bir yorum da bulundu.

Kaynak: Sosyal medya Lale Belkıs, "Manken olduğum zamanlarda tiyatroya da başlamıştım. Bir prova sırasında bayılmışım, doktor reçeteye 'peynir, ekmek' yazmış. Kilo almayayım diye ben de az yemek yerdim…" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sosyal medya AKŞAM YEMEĞİNİ PAYLAŞTI Çağla Şıkel şimdi ise akşam yemeğini takipçileriyle paylaştı. Sadece turp yiyen Çağla Şıkel'in fitliğinin sırrı böylece peş peşe çıkmış oldu.

Kaynak: Sosyal medya İşte o paylaşım...