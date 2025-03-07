Özcan Deniz’in abisi Ercan Deniz’den yeni açıklama: Kardeşimi kandırıp paramızın üstüne konmaya çalışıyor!

Özcan Deniz ile ailesi arasındaki sular bir türlü durulmadı. İmar soruşturmasıyla da aile bireyleri arasındaki gerginlik iyice kızıştı.
Özcan Deniz ile ailesi arasındaki sular bir türlü durulmadı. İmar soruşturmasıyla da aile bireyleri arasındaki gerginlik iyice kızıştı.
Günaydın'dan Tuba Kalçık ise konuyla ilgili şu yazıyı kaleme aldı ve Ercan Deniz ile konuşmasını aktardı: "'İmar kirliliğine neden olma' ve 'Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet' suçlarından hakkında açılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade veren Özcan Deniz, villanın sadece kullanım hakkının kendisinde olduğunu söyledi.
Bu durumdan dolayı abisi Ercan Deniz'i suçlayan Özcan Deniz tüm sorumluluğun abisinde olduğunu belirtti. 'Ben sadece intifa hakkı olan biriyim. İnşaatın sahibi değilim, yapan ben değilim' diyen Özcan Deniz'e şu soruları sormak isterim:
Madem tüm sorumluluk abi Ercan Deniz ve müteahhittin ise o zaman neden Özcan Deniz, 20 Temmuz 2024 tarihinde müteahhit Ahmet Algan ile kaçak inşaatın yapılması için protokol imzaladı?
Eğer Özcan Deniz'in kaçak inşaat yapılırken haberin yoksa neden kendi oturduğu evi 'örnek villa' olarak gösterip, inşaatın bitirilmesi için müteahhit ile böyle bir protokol yaptı?
ERCAN DENİZ'DEN YENİ AÇIKLAMA
Özcan Deniz'in suçlamalarının odağında olan Ercan Deniz'i aradığımda ise şunları söyledi: 'Özcan Deniz kaçak yapıdan haberim yok diyerek tamamen yalan söylüyor. Avukatları 'Belediyede tanıdıklarımız var çözeceğiz' dediler. Durum ortada.
Özcan beni suçlayarak hiçbir yere varamaz. Kardeşimi kandırıp paramızın üstüne konmaya çalışan kendisi. Yıllarca Özcan için çalıştım, parasız ortada kalan da benim. Özcan mağdurum diyor da esas mağdur biziz. Kendisi gayet iyi para kazanıyor.
Özcan'ın sadece kredi kartı harcaması aylık bir milyon TL. Bölüm başı 2 milyon 250 bin TL para kazanıyor oynadığı dizide. O mu mağdurmuş? Şimdi tüm paralarını İngiltere'ye götürüp, oraya yerleşme planı yapıyor.
"ESAS BEN ONU SİLDİM"
Ailesini sildiğini açıkladı. Esas ben onu sildim. Vasiyetim var cenazeme bile gelmesin. Bana hırsız diyor. Bundan dolayı kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Elimdeki belgelerle kimin haklı olduğu ortaya çıkacak'
Tarafların açıklamaları bunlar. Bekleyip göreceğiz kim haklı, kim haksız?"