Özcan Deniz’in abisi Ercan Deniz’den yeni açıklama: Kardeşimi kandırıp paramızın üstüne konmaya çalışıyor!

Madem tüm sorumluluk abi Ercan Deniz ve müteahhittin ise o zaman neden Özcan Deniz, 20 Temmuz 2024 tarihinde müteahhit Ahmet Algan ile kaçak inşaatın yapılması için protokol imzaladı?

Eğer Özcan Deniz'in kaçak inşaat yapılırken haberin yoksa neden kendi oturduğu evi 'örnek villa' olarak gösterip, inşaatın bitirilmesi için müteahhit ile böyle bir protokol yaptı?

ERCAN DENİZ'DEN YENİ AÇIKLAMA Özcan Deniz'in suçlamalarının odağında olan Ercan Deniz'i aradığımda ise şunları söyledi: 'Özcan Deniz kaçak yapıdan haberim yok diyerek tamamen yalan söylüyor. Avukatları 'Belediyede tanıdıklarımız var çözeceğiz' dediler. Durum ortada.

Özcan beni suçlayarak hiçbir yere varamaz. Kardeşimi kandırıp paramızın üstüne konmaya çalışan kendisi. Yıllarca Özcan için çalıştım, parasız ortada kalan da benim. Özcan mağdurum diyor da esas mağdur biziz. Kendisi gayet iyi para kazanıyor.