SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Kanser tedavisi gören İlhan Şeşen'den kötü haber! İşte son sağlık durumu...

Sarılınca Sana, Neler Oluyor Bize, Aşk Layık Olanda, Ellerimde Çiçekler ve daha nicesiyle hafızalara kazınan Türk müziğinin sevilen ismi İlhan Şeşen’den kötü haber geldi. 2023 yılında akciğer kanserine yakalanan ve hastane tedavi gören Şeşen’in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama yapıldı. İşte İlhan Şeşen’in son sağlık durumu...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Mart 2025 , 16:29 Güncelleme Tarihi :06 Mart 2025 , 16:52
Kanser tedavisi gören İlhan Şeşen’den kötü haber! İşte son sağlık durumu...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sarılınca Sana, Neler Oluyor Bize, Aşk Layık Olanda, Ellerimde Çiçekler ve daha nicesiyle hafızalara kazınan Türk müziğinin sevilen ismi İlhan Şeşen'den kötü haber geldi.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

2023 yılında akciğer kanserine yakalanan şarkıcının tedavisi devam ederken sağlık durumunun kötüye gittiği öğrenildi.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

Gel Konuşalım programında gazeteci Mehmet Üstündağ, usta sanatçının son sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

"TEDAVİ SÜRECİNİN ARTIK TÜKENDİĞİNİ BELİRTTİLER"

Üstündağ, ünlü sanatçısının sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi: "İlhan Şeşen'den üzücü haber geldi. Sağlık durumu ciddiyetini koruyormuş. Sanatçının bir süredir kanseriyle mücadele ettiğini biliyoruz, duyuyoruz.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

Doktorları, tedavi sürecinin artık tükendiğini belirttiler. Birkaç kişiyle görüşme yaptım. Hastane ve ev arası gidip geliyor tedavilerine. Ancak doktorlar durumun artık kritik boyuta ulaştığını belirtti"

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

Sunucu Ece Erken de şu ifadeleri kullandı: "Ben bu kadar kıymetli sanatçıların art arda sağlık haberlerini, kötü haberlerini duymaktan çok yoruldum.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

Çok üzülüyorum gerçekten. Ne kadar önemli bir kıymet, önemli bir değer. Gerçek bir sanatçı İlhan Şeşen"

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Herkes onu arıyordu! Ece Gürel bulundu! Günlerce Belgrad Ormanı’nda ne yaptı? Müge Anlı inanılmaz detayları gözyaşları içinde anlattı
Gay bardan şaibeli kongreye! CHP’li Özgür Çelik ve Özkan Çelik’in LGBT mekanı gündemde: Lubunyalarla pozlar İmamoğlu ile boy boy fotolar
Türk Telekom
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
TCMB yılın ikinci faiz kararını açıkladı! İşte piyasaların ilk tepkisi
Ece Gürel nasıl bulundu? Mucize kurtuluşu ekibin lideri anlattı: Önce bir ses duyduk
Bosnalı Sırp lider Dodik darbe hazırlığı mı yapıyor? Dışişlerinden tepki: Endişe ile takip ediyoruz
Galatasaray’da ayrılık zamanı! Ünlü teknik direktör o yıldızı istedi
Sucukta baş eti köftede sakatat kaşar peynirinde yağ! Yeni taklit ve tağşiş listesinde Alionbaşı markası da var!
Fenerbahçe’de forvet kararı! Rangers maçı 11’i netleşti
Bakan Fidan Financial Times’a konuştu! Suriye’ye askeri harekat mesajı | Trump’tan sonra Avrupa | 2017’de El Şara’ya ne dedi?
CHP’li belediyelere Kent Uzlaşısı soruşturması: 10 isme 15 yıl hapis talebi! Hangi belediyeler listede?
Maç günü acı haber! Rangers taraftarı Christopher Potter İstanbul’da trafik kazası geçirdi! Fenerbahçe’den başsağlığı mesajı
İmralı’nın fesih çağrısı sonrası MSB’den YPG vurgulu açıklama: Tüm gruplar silah bıraksın | PKK’nın ateşkes oyunu ve Özgür Özel’e dava
Trump Zelenskiy’i indirmeye kararlı! Ukrayna’da gizli görüşme: ABD’li yetkililer rakipleriyle buluştu
Beykoz Belediyesi’ndeki suç örgütünün şeması ortaya çıktı! 65 bin TL maaş alıyor 200 bin TL’lik rezidansta oturuyor
Nevzat Bahtiyar’ın avukatı ’Gözden kaçırdım’ diyerek açıkladı! Narin’in katili belli! Akrabalardan skandal açıklama: Amaçları silah çekmemiz
Ece Gürel olayı gündemdeyken... Mobbing Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı! Huzursuz iş hayatın varsa buraya başvur: ALO 170
Yeşilçam’ın sarışın güzeli Hale Soygazi’nin son haline bakın! 74 yaşında olduğuna inanmak imkansız!
Başka Bir Gün’ün Güngör’ü meğer bir dönem Yeşilçam yıldızıyla evliymiş! Nur Sürer’in eski eşi bakın kim...