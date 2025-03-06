Kanser tedavisi gören İlhan Şeşen’den kötü haber! İşte son sağlık durumu...

Sarılınca Sana, Neler Oluyor Bize, Aşk Layık Olanda, Ellerimde Çiçekler ve daha nicesiyle hafızalara kazınan Türk müziğinin sevilen ismi İlhan Şeşen'den kötü haber geldi.
Sarılınca Sana, Neler Oluyor Bize, Aşk Layık Olanda, Ellerimde Çiçekler ve daha nicesiyle hafızalara kazınan Türk müziğinin sevilen ismi İlhan Şeşen'den kötü haber geldi.
2023 yılında akciğer kanserine yakalanan şarkıcının tedavisi devam ederken sağlık durumunun kötüye gittiği öğrenildi.
Gel Konuşalım programında gazeteci Mehmet Üstündağ, usta sanatçının son sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
"TEDAVİ SÜRECİNİN ARTIK TÜKENDİĞİNİ BELİRTTİLER"
Üstündağ, ünlü sanatçısının sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi: "İlhan Şeşen'den üzücü haber geldi. Sağlık durumu ciddiyetini koruyormuş. Sanatçının bir süredir kanseriyle mücadele ettiğini biliyoruz, duyuyoruz.
Doktorları, tedavi sürecinin artık tükendiğini belirttiler. Birkaç kişiyle görüşme yaptım. Hastane ve ev arası gidip geliyor tedavilerine. Ancak doktorlar durumun artık kritik boyuta ulaştığını belirtti"
Sunucu Ece Erken de şu ifadeleri kullandı: "Ben bu kadar kıymetli sanatçıların art arda sağlık haberlerini, kötü haberlerini duymaktan çok yoruldum.
Çok üzülüyorum gerçekten. Ne kadar önemli bir kıymet, önemli bir değer. Gerçek bir sanatçı İlhan Şeşen"