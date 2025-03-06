Kanser tedavisi gören İlhan Şeşen’den kötü haber! İşte son sağlık durumu...

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv "TEDAVİ SÜRECİNİN ARTIK TÜKENDİĞİNİ BELİRTTİLER"

Üstündağ, ünlü sanatçısının sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi: "İlhan Şeşen'den üzücü haber geldi. Sağlık durumu ciddiyetini koruyormuş. Sanatçının bir süredir kanseriyle mücadele ettiğini biliyoruz, duyuyoruz. Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv Doktorları, tedavi sürecinin artık tükendiğini belirttiler. Birkaç kişiyle görüşme yaptım. Hastane ve ev arası gidip geliyor tedavilerine. Ancak doktorlar durumun artık kritik boyuta ulaştığını belirtti"

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv Sunucu Ece Erken de şu ifadeleri kullandı: "Ben bu kadar kıymetli sanatçıların art arda sağlık haberlerini, kötü haberlerini duymaktan çok yoruldum.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşiv Çok üzülüyorum gerçekten. Ne kadar önemli bir kıymet, önemli bir değer. Gerçek bir sanatçı İlhan Şeşen"