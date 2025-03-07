Ekin Türkmen “25 yıllık mesleğimde en zorlandığım iş oldu” deyip açıkladı! Meğer 1 ay mağarada kalmış!

Ekmek Teknesi, Küçük Kadınlar, Adanalı gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Ekin Türkmen, geçen aylarda evlilik itirafıyla gündem olmuştu.
Ekmek Teknesi, Küçük Kadınlar, Adanalı gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Ekin Türkmen, geçen aylarda evlilik itirafıyla gündem olmuştu.
Muhabirlerin "Evliliğe bakış açınız nasıl?" sorusuna Türkmen, "Evliliği düşünemiyorum. Etrafımda çok mutsuz insanlar var" yanıtını vermişti.
Ünlü oyuncu şimdi ise bir kısmı tuz mağarasında çekilen filmiyle ilgili anlattıklarıyla gündeme geldi. "25 yıllık mesleğimde en zorlandığım iş oldu" diyen Türkmen, 1 ay mağarada kaldığını açıkladı.
Etiler'de görüntülenen Türkmen, şu ifadeleri kullandı: "25 yıllık mesleğimde en zorlandığım iş oldu. Tuz mağarasındaydık, 32 km büyüklüğü olan bir maden orası.
Güneşi gördükçe şükrediyorduk. Çok şifalı bir yer ama 1 aya yakın sürünce çok da iyi gelmiyor"
NE OLMUŞTU?
Türkmen geçen günlerde yapımcıların sosyal medya takipçi sayısına göre oyuncu seçimleriyle ilgili şöyle konuşmuştu: "Şahsına söylemiyorum ama Türkiye'nin en ünlü iki ismi dizi yaptı.
En ünlü ve takipçileri çok fazla isimleri tahmin edersiniz ve reyting almadı. O yüzden bir oyuncunun güzelliği yakışıklılığı ya da takipçi sayısı önemli değil"
Türkmen, sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Bir sürü bütünün bir araya gelmesi lazım. Seneryonun yönetmenin hepsi bir arada olunca oluyor.
Sadece takipçi sayısı olsaydı Kıvanç ile Serenay'ın işi reyting rekorları kırıyordu. Çokta iyi oyuncular. İkisinin de oyunculuğunu beğeniyorum"
Ekin Türkmen
Ekin Türkmen
Ekin Türkmen