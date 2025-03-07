Ekin Türkmen “25 yıllık mesleğimde en zorlandığım iş oldu” deyip açıkladı! Meğer 1 ay mağarada kalmış!

Etiler'de görüntülenen Türkmen, şu ifadeleri kullandı: "25 yıllık mesleğimde en zorlandığım iş oldu. Tuz mağarasındaydık, 32 km büyüklüğü olan bir maden orası.

Güneşi gördükçe şükrediyorduk. Çok şifalı bir yer ama 1 aya yakın sürünce çok da iyi gelmiyor"

NE OLMUŞTU? Türkmen geçen günlerde yapımcıların sosyal medya takipçi sayısına göre oyuncu seçimleriyle ilgili şöyle konuşmuştu: "Şahsına söylemiyorum ama Türkiye'nin en ünlü iki ismi dizi yaptı.

En ünlü ve takipçileri çok fazla isimleri tahmin edersiniz ve reyting almadı. O yüzden bir oyuncunun güzelliği yakışıklılığı ya da takipçi sayısı önemli değil"