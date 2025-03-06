Selin Şekerci “Yeşilçam benim işim” deyip Türk lokumu akımına katıldı! İşte Selin’in Türkan Şoray makyajı...

Ünlü oyuncu paylaşıma, "'Yeşilçam benim işim Türkan Şoray makyajını nasıl kaptırdım' diye el arttırdım şarkıyı da söyledim" notunu düştü.

Kaynak: Sosyal medya

Sosyal medya kullanıcıları, Şekerci'nin paylaşımına "Akıma en çok yakışan gözler", "Kocaman gözler bu akıma çok uydu", "En çok benzeyen sen olmuşsun", "Yeşilçam Selin'i ve Selin'in güzel sesi mi? Bu gönderiye aşık oldum #turkishdelight akımının en güzeli" yorumlarında bulundu.