Selin Şekerci “Yeşilçam benim işim” deyip Türk lokumu akımına katıldı! İşte Selin’in Türkan Şoray makyajı...

Türkan Şoray'ın ikonik tarzı, Tiktok ve Instagram kullanıcılarına ilham oldu ve 'Turkish Delight Make Up' akımı başlatıldı. Sosyal medya kullanıcıları, Türkan Şoray makyajıyla çektikleri videoları Sezen Aksu'nun Kusura Bakma şarkısıyla yayınladı.
Türkan Şoray'ın ikonik tarzı, Tiktok ve Instagram kullanıcılarına ilham oldu ve 'Turkish Delight Make Up' akımı başlatıldı. Sosyal medya kullanıcıları, Türkan Şoray makyajıyla çektikleri videoları Sezen Aksu'nun Kusura Bakma şarkısıyla yayınladı.
Tüm dünyada trend olan akıma ünlü isimler de kayıtsız kalmadı. Şarkıcı Elif Buse Doğan'ın ardından oyuncu Selin Şekerci de Turkish Delight akımına dahil oldu.
Şekerci, kendi seslendirdiği Kusura Bakma şarkısı eşliğinde Türkan Şoray makyajı yaptığı anları Instagram sayfasında yayınladı.
Ünlü oyuncu paylaşıma, "'Yeşilçam benim işim Türkan Şoray makyajını nasıl kaptırdım' diye el arttırdım şarkıyı da söyledim" notunu düştü.
Kısa sürede gündem olan paylaşıma yüzlerce yorum ve beğeni geldi.
Sosyal medya kullanıcıları, Şekerci'nin paylaşımına "Akıma en çok yakışan gözler", "Kocaman gözler bu akıma çok uydu", "En çok benzeyen sen olmuşsun", "Yeşilçam Selin'i ve Selin'in güzel sesi mi? Bu gönderiye aşık oldum #turkishdelight akımının en güzeli" yorumlarında bulundu.
İşte Selin Şekerci'nin o paylaşımı...