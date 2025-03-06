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Selin Şekerci “Yeşilçam benim işim” deyip Türk lokumu akımına katıldı! İşte Selin’in Türkan Şoray makyajı...

Melekler Korusun, Kaçak Gelinler gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Selin Şekerci, sosyal medyada başlatılan ve tüm dünyada trend olan Turkish Delight akımına dahil oldu. Şekerci, Sezen Aksu’nun Kusura Bakma şarkısı eşliğinde Türkan Şoray makyajı yaptığı anları Instagram sayfasında yayınladı. “Yeşilçam benim işim” diyen Şekerci, kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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Giriş Tarihi :06 Mart 2025 , 12:08 Güncelleme Tarihi :06 Mart 2025 , 12:15
Selin Şekerci Yeşilçam benim işim deyip Türk lokumu akımına katıldı! İşte Selin’in Türkan Şoray makyajı...

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Türkan Şoray'ın ikonik tarzı, Tiktok ve Instagram kullanıcılarına ilham oldu ve 'Turkish Delight Make Up' akımı başlatıldı. Sosyal medya kullanıcıları, Türkan Şoray makyajıyla çektikleri videoları Sezen Aksu'nun Kusura Bakma şarkısıyla yayınladı.

Elif Buse Doğan | Kaynak: Sosyal medyaElif Buse Doğan | Kaynak: Sosyal medya

Tüm dünyada trend olan akıma ünlü isimler de kayıtsız kalmadı. Şarkıcı Elif Buse Doğan'ın ardından oyuncu Selin Şekerci de Turkish Delight akımına dahil oldu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Şekerci, kendi seslendirdiği Kusura Bakma şarkısı eşliğinde Türkan Şoray makyajı yaptığı anları Instagram sayfasında yayınladı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ünlü oyuncu paylaşıma, "'Yeşilçam benim işim Türkan Şoray makyajını nasıl kaptırdım' diye el arttırdım şarkıyı da söyledim" notunu düştü.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Kısa sürede gündem olan paylaşıma yüzlerce yorum ve beğeni geldi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Sosyal medya kullanıcıları, Şekerci'nin paylaşımına "Akıma en çok yakışan gözler", "Kocaman gözler bu akıma çok uydu", "En çok benzeyen sen olmuşsun", "Yeşilçam Selin'i ve Selin'in güzel sesi mi? Bu gönderiye aşık oldum #turkishdelight akımının en güzeli" yorumlarında bulundu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İşte Selin Şekerci'nin o paylaşımı...

''Türk lokumu'' akımına Türkan Şoray makyajlı Selin Şekerci damgası!

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