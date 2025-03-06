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Özcan Deniz’in abisi Ercan Deniz’den canlı yayında şoke eden itiraf! “İngiltere'ye kaçacak” deyip rest çekti

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, son dönemlerde özel hayatıyla sık sık magazin manşetlerinde yer aldı. Ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Güler ile yaşadığı sorunlarla çok konuşulan Deniz, geçen haftalarda annesi Kadriye Deniz'le de karşı karşıya geldi. Önceki gün de imar soruşturmasıyla gündemde yer alan Deniz, bu kez ağabeyi Ercan Deniz'in canlı yayında yaptığı açıklamalarla çok konuşuldu. "Özcan Deniz cenazeme gelmesin" sözleriyle dikkat çeken Ercan Deniz, "İngiltere'ye kaçacak bunun hazırlığını yapıyor" diyerek şaşırtan bir iddiada bulundu. İşte o açıklamalar...

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Giriş Tarihi :06 Mart 2025 , 11:20 Güncelleme Tarihi :06 Mart 2025 , 11:41
Özcan Deniz’in abisi Ercan Deniz’den canlı yayında şoke eden itiraf! İngiltere’ye kaçacak deyip rest çekti

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52 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı sorunlarla uzun süre magazin manşetlerinde yer aldı. Ünlü şarkıcı, önceki gün ise imar soruşturmasıyla gündem oldu.

Özcan Deniz’in abisi Ercan Deniz’den canlı yayında şoke eden itiraf! İngiltere’ye kaçacak deyip rest çekti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şarkıcı Özcan Deniz hakkında, Sarıyer Uskumruköy'de bulunan sit alanı içerisinde kalan arazideki 3 villada ruhsatsız ve izinsiz havuzlar, ilave kapalı alanlar ve garaj alanlarının yaşam alanlarına çevrildiğinin tespiti üzerine 'imar kirliliğine neden olma' ve 'kültür tabiat varlıklarını koruma kanuna muhalefet' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Özcan Deniz’in abisi Ercan Deniz’den canlı yayında şoke eden itiraf! İngiltere’ye kaçacak deyip rest çekti

Deniz, önceki gün hakkında açılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı İmar Suçları Soruşturma Bürosuna geldi.

Özcan Deniz’in abisi Ercan Deniz’den canlı yayında şoke eden itiraf! İngiltere’ye kaçacak deyip rest çekti

"İNŞAAT ERCAN DENİZ TARAFINDAN YAPILDI"

İfadesinin ardından adliye önünde açıklama yapan Deniz, inşaat sahibinin kendisi olmadığını söyleyerek "Ben sadece intifa hakkı sahibiyim. Evde oturan kişi olarak inşaatın ruhsata aykırı taraflarının varlığından belediyenin ihtarlarıyla haberdar oldum ve 'Bu, inşaatın yapan firmanın sorumluluğundadır, bunları düzeltin' diye Deniz Film'e ihtarname çektim. Maalesef buna hiçbir dönüş olmadı" dedi.

Özcan Deniz’in abisi Ercan Deniz’den canlı yayında şoke eden itiraf! İngiltere’ye kaçacak deyip rest çekti

Belediyeye giderek yasal yollarla yapı tadilat ruhsatı talebinde bulunduğunu dile getiren Deniz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belediyeye 13 Ocak'ta başvurdum. İyi niyetli şekilde belediyeye gidip 'Burada ruhsata aykırı yapılar tespit edilmiş, ben de içinde oturan kişiyim ve mağdur tarafım. Bana yapı tadilat ruhsatı verin ki düzelteyim.' dedim. Belediye 14 Ocak'ta yani ben bu iyi niyetli müracaatı yaptıktan bir gün sonra şikayette bulunmuş' dedi. İnşaatın 1,5- 2 yıl kadar Deniz Film tarafından sürdürüldüğünü, bu süreçte hiçbir davanın söz konusu olmadığını savunan Deniz, 'Şu an vay sen misin yasal yollara başvuran muamelesi görüyorum. Tamamen mağdur pozisyonundayım"

Özcan Deniz’in abisi Ercan Deniz’den canlı yayında şoke eden itiraf! İngiltere’ye kaçacak deyip rest çekti

Ünlü şarkıcı, durumu savcılığa da anlattığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Deniz Film Ercan Deniz'e ait bir firma. Bu inşaat, benim finanslarımla Ercan Deniz tarafından yapıldı. Sonrasında talep ettiğimde ise verilmedi ve ben kendimi korumak için intifa hakkı aldım. Sonra da mallarımın bana iade edilmesi için dava açtım ve iş çok başka bir yere gitti.

Özcan Deniz’in abisi Ercan Deniz’den canlı yayında şoke eden itiraf! İngiltere’ye kaçacak deyip rest çekti

"ORASI BENİM ÇOCUĞUMUN HAKKIDIR"

Kendisi de beyan etti zaten 'Orası yıkılacak, yıkılsın.' dedi. Sanki ben yapmışım gibi ekranlara çıkıp yıkılsın dedi. Niyetini zaten biliyoruz. 'Orası yıkılsın ki arsa benim olsun. Madem evden çıkmıyorsun ben de evi yıktırtayım, arsa benim, arsayı satayım parayı indireyim.' Böyle bir şey olmayacak. Orası yıkılsa dahi ben orada çadır kurup oturacağım. Orası benim çocuğumun hakkıdır, hukukudur, emeğimdir, kimse de onu yiyemez"

Özcan Deniz’in abisi Ercan Deniz’den canlı yayında şoke eden itiraf! İngiltere’ye kaçacak deyip rest çekti

ERCAN DENİZ'DEN YENİ AÇIKLAMA

Şarkıcı Özcan Deniz, ağabeyi ve aynı zamanda eski menajeri Ercan Deniz ise bugün dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Özcan Deniz’in abisi Ercan Deniz’den canlı yayında şoke eden itiraf! İngiltere’ye kaçacak deyip rest çekti

"İNGİLTERE'YE KAÇACAK"

Gel Konuşalım programına katılan Ercan Deniz, "İngiltere'ye kaçacak bunun hazırlığını yapıyor" diyerek şaşırtan bir iddiada bulundu.

Özcan Deniz’in abisi Ercan Deniz’den canlı yayında şoke eden itiraf! İngiltere’ye kaçacak deyip rest çekti

Ağabey Deniz, kardeşi için şunları söylesin:

"Önce bankadaki borcunu ödesin. Benim hakkımda da orada burada konuşmasın yeter.

Özcan Deniz’in abisi Ercan Deniz’den canlı yayında şoke eden itiraf! İngiltere’ye kaçacak deyip rest çekti

İngiltere'ye kaçacak bunun hazırlığını yapıyor. Eşi zaten Londra'da şu an. Vasiyetimdir Özcan Deniz cenazeme gelmesin"

Özcan Deniz’in abisi Ercan Deniz’den canlı yayında şoke eden itiraf! İngiltere’ye kaçacak deyip rest çekti

AİLESİNE SİTEM ETTİ

Deniz, duruşma sonrası sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla ailesine sitem etti.

Özcan Deniz’in abisi Ercan Deniz’den canlı yayında şoke eden itiraf! İngiltere’ye kaçacak deyip rest çekti

Özcan Deniz paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Adımın karşısına koyamadığınız sıfatları benden de beklemeyin artık. Beni evlat, kardeş olarak göremeyip 'RAKİP' olarak görüp yaptığınız düşmanlıkların ayıbıyla, günahıyla yaşayın.

Özcan Deniz’in abisi Ercan Deniz’den canlı yayında şoke eden itiraf! İngiltere’ye kaçacak deyip rest çekti

Bugün evimi başıma yıkmaya, yuvamı dağıtmaya çalışan sizleri Allah'a havale etmiyorum, Allah'a emanet ediyorum. Haklının acelesi yoktur. Sabırlıyım ve de başaramayacaksınız!"

Özcan Deniz’in abisi Ercan Deniz’den canlı yayında şoke eden itiraf! İngiltere’ye kaçacak deyip rest çekti

KALP SPAZMI GEÇİRMİŞTİ

Özcan Deniz, annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz'in kendisine yönelik sözleri sonrası kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılmıştı.

Özcan Deniz’in abisi Ercan Deniz’den canlı yayında şoke eden itiraf! İngiltere’ye kaçacak deyip rest çekti

Sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Deniz "Aile meselelerini konuşmama gibi bir prensibim var. Zaten konuştukları için üzgünüm. Aynı şeyi yapmak istemiyorum. Buna da anlayış gösterin. Eskisi gibi romantik bakmıyorum artık aile meselesine" demişti.

Özcan Deniz’in abisi Ercan Deniz’den canlı yayında şoke eden itiraf! İngiltere’ye kaçacak deyip rest çekti

Öte yandan ünlü şarkıcı artık tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu söylemişti.

Özcan Deniz’in abisi Ercan Deniz’den canlı yayında şoke eden itiraf! İngiltere’ye kaçacak deyip rest çekti

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