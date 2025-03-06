Özcan Deniz’in abisi Ercan Deniz’den canlı yayında şoke eden itiraf! “İngiltere'ye kaçacak” deyip rest çekti

52 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı sorunlarla uzun süre magazin manşetlerinde yer aldı. Ünlü şarkıcı, önceki gün ise imar soruşturmasıyla gündem oldu.
52 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı sorunlarla uzun süre magazin manşetlerinde yer aldı. Ünlü şarkıcı, önceki gün ise imar soruşturmasıyla gündem oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şarkıcı Özcan Deniz hakkında, Sarıyer Uskumruköy'de bulunan sit alanı içerisinde kalan arazideki 3 villada ruhsatsız ve izinsiz havuzlar, ilave kapalı alanlar ve garaj alanlarının yaşam alanlarına çevrildiğinin tespiti üzerine 'imar kirliliğine neden olma' ve 'kültür tabiat varlıklarını koruma kanuna muhalefet' suçlarından soruşturma başlatıldı.
Deniz, önceki gün hakkında açılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı İmar Suçları Soruşturma Bürosuna geldi.
"İNŞAAT ERCAN DENİZ TARAFINDAN YAPILDI"
İfadesinin ardından adliye önünde açıklama yapan Deniz, inşaat sahibinin kendisi olmadığını söyleyerek "Ben sadece intifa hakkı sahibiyim. Evde oturan kişi olarak inşaatın ruhsata aykırı taraflarının varlığından belediyenin ihtarlarıyla haberdar oldum ve 'Bu, inşaatın yapan firmanın sorumluluğundadır, bunları düzeltin' diye Deniz Film'e ihtarname çektim. Maalesef buna hiçbir dönüş olmadı" dedi.
Belediyeye giderek yasal yollarla yapı tadilat ruhsatı talebinde bulunduğunu dile getiren Deniz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Belediyeye 13 Ocak'ta başvurdum. İyi niyetli şekilde belediyeye gidip 'Burada ruhsata aykırı yapılar tespit edilmiş, ben de içinde oturan kişiyim ve mağdur tarafım. Bana yapı tadilat ruhsatı verin ki düzelteyim.' dedim. Belediye 14 Ocak'ta yani ben bu iyi niyetli müracaatı yaptıktan bir gün sonra şikayette bulunmuş' dedi. İnşaatın 1,5- 2 yıl kadar Deniz Film tarafından sürdürüldüğünü, bu süreçte hiçbir davanın söz konusu olmadığını savunan Deniz, 'Şu an vay sen misin yasal yollara başvuran muamelesi görüyorum. Tamamen mağdur pozisyonundayım"
Ünlü şarkıcı, durumu savcılığa da anlattığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
"Deniz Film Ercan Deniz'e ait bir firma. Bu inşaat, benim finanslarımla Ercan Deniz tarafından yapıldı. Sonrasında talep ettiğimde ise verilmedi ve ben kendimi korumak için intifa hakkı aldım. Sonra da mallarımın bana iade edilmesi için dava açtım ve iş çok başka bir yere gitti.
"ORASI BENİM ÇOCUĞUMUN HAKKIDIR"
Kendisi de beyan etti zaten 'Orası yıkılacak, yıkılsın.' dedi. Sanki ben yapmışım gibi ekranlara çıkıp yıkılsın dedi. Niyetini zaten biliyoruz. 'Orası yıkılsın ki arsa benim olsun. Madem evden çıkmıyorsun ben de evi yıktırtayım, arsa benim, arsayı satayım parayı indireyim.' Böyle bir şey olmayacak. Orası yıkılsa dahi ben orada çadır kurup oturacağım. Orası benim çocuğumun hakkıdır, hukukudur, emeğimdir, kimse de onu yiyemez"
ERCAN DENİZ'DEN YENİ AÇIKLAMA
Şarkıcı Özcan Deniz, ağabeyi ve aynı zamanda eski menajeri Ercan Deniz ise bugün dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"İNGİLTERE'YE KAÇACAK"
Gel Konuşalım programına katılan Ercan Deniz, "İngiltere'ye kaçacak bunun hazırlığını yapıyor" diyerek şaşırtan bir iddiada bulundu.
Ağabey Deniz, kardeşi için şunları söylesin:
"Önce bankadaki borcunu ödesin. Benim hakkımda da orada burada konuşmasın yeter.
İngiltere'ye kaçacak bunun hazırlığını yapıyor. Eşi zaten Londra'da şu an. Vasiyetimdir Özcan Deniz cenazeme gelmesin"
AİLESİNE SİTEM ETTİ
Deniz, duruşma sonrası sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla ailesine sitem etti.
Özcan Deniz paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Adımın karşısına koyamadığınız sıfatları benden de beklemeyin artık. Beni evlat, kardeş olarak göremeyip 'RAKİP' olarak görüp yaptığınız düşmanlıkların ayıbıyla, günahıyla yaşayın.
Bugün evimi başıma yıkmaya, yuvamı dağıtmaya çalışan sizleri Allah'a havale etmiyorum, Allah'a emanet ediyorum. Haklının acelesi yoktur. Sabırlıyım ve de başaramayacaksınız!"
KALP SPAZMI GEÇİRMİŞTİ
Özcan Deniz, annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz'in kendisine yönelik sözleri sonrası kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılmıştı.
Sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Deniz "Aile meselelerini konuşmama gibi bir prensibim var. Zaten konuştukları için üzgünüm. Aynı şeyi yapmak istemiyorum. Buna da anlayış gösterin. Eskisi gibi romantik bakmıyorum artık aile meselesine" demişti.
Öte yandan ünlü şarkıcı artık tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu söylemişti.