Sarı saçlarına veda eden Burcu Binici’nin yeni imajına takipçilerinden tam not!

Ben Bu Cihana Sığmazam, Düriye'nin Güğümleri, Bir Bulut Olsam gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Burcu Binici, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Ben Bu Cihana Sığmazam, Düriye'nin Güğümleri, Bir Bulut Olsam gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Burcu Binici, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Ünlü oyuncu şimdi ise bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Sarı saçlarını koyu renge boyatan Binici, yeni imajıyla çok konuşuldu.
İmaj değişikliğine giden ünlü oyuncu, son halini Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Radikal bir kararla saç rengini değiştiren Binici'nin son hali takipçilerinden tam not aldı.
Sosyal medya kullanıcıları, "Çok güzel olmuşsunuz, yakışmış", "Efsane görünüyorsun", "Bayıldım" yorumlarında bulundu.
İşte Burcu Binici'nin yeni imajıyla yaptığı paylaşımlar...
Binici, takipçilerinin beğenisine sunduğu yeni imajına "Yeni ben" notunu ekledi.