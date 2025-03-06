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Sarı saçlarına veda eden Burcu Binici'nin yeni imajına takipçilerinden tam not!

Ben Bu Cihana Sığmazam, Düriye'nin Güğümleri, Bir Bulut Olsam gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Burcu Binici, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla dikkat çekti. Sarı saçlarını koyu renge boyatan Binici, yeni imajıyla verdiği pozları Instagram sayfasında yayınladı. Ünlü oyuncunun son hali takipçilerinden tam not aldı.

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Giriş Tarihi :06 Mart 2025 , 10:37 Güncelleme Tarihi :06 Mart 2025 , 10:46
Sarı saçlarına veda eden Burcu Binici’nin yeni imajına takipçilerinden tam not!

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Ben Bu Cihana Sığmazam, Düriye'nin Güğümleri, Bir Bulut Olsam gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Burcu Binici, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ünlü oyuncu şimdi ise bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Sarı saçlarını koyu renge boyatan Binici, yeni imajıyla çok konuşuldu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İmaj değişikliğine giden ünlü oyuncu, son halini Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Radikal bir kararla saç rengini değiştiren Binici'nin son hali takipçilerinden tam not aldı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Sosyal medya kullanıcıları, "Çok güzel olmuşsunuz, yakışmış", "Efsane görünüyorsun", "Bayıldım" yorumlarında bulundu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İşte Burcu Binici'nin yeni imajıyla yaptığı paylaşımlar...

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Binici, takipçilerinin beğenisine sunduğu yeni imajına "Yeni ben" notunu ekledi.

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