Başka Bir Gün’ün Güngör’ü meğer bir dönem Yeşilçam yıldızıyla evliymiş! Nur Sürer’in eski eşi bakın kim...

ATV'nin ilgiyle takip edile dizisi Başka Bir Gün, hem sürükleyici hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla beğeni topladı. Dizide Güngör Alsoy karakterini canlandıran Nur Sürer ise yeni bölüm öncesi gündem oldu.
ATV'nin ilgiyle takip edile dizisi Başka Bir Gün, hem sürükleyici hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla beğeni topladı. Dizide Güngör Alsoy karakterini canlandıran Nur Sürer ise yeni bölüm öncesi gündem oldu.
Hayatı merak edilip araştırılan 70 yaşındaki sanatçının hakkındaki bir gerçek ise duyanları şaşırttı.
HANDE YENER - KADİR DOĞULU
ASLI ENVER - BİRKAN SOKULLU
BİRCE AKALAY - SARP LEVENTOĞLU