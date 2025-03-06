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Başka Bir Gün'ün Güngör'ü meğer bir dönem Yeşilçam yıldızıyla evliymiş! Nur Sürer'in eski eşi bakın kim...

Ezgi Mola, Berkay Ateş ve Salih Bademci gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Başka Bir Gün dizisinde Güngör karakteriyle izleyici karşısına çıkan Nur Sürer, yeni bölümle birlikte gündem oldu. 70 yaşındaki bir çocuk annesi Sürer'in hayatı da merak edildi. Ünlü oyuncunun özellikle ailesi merak konusu oldu. Sürer'in 1981-1994 yılları arasında evli kaldığı eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Nur Sürer'in eski eşi Yeşilçam yıldızı çıktı.

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Giriş Tarihi :06 Mart 2025 , 09:45 Güncelleme Tarihi :06 Mart 2025 , 10:26
Başka Bir Gün’ün Güngör’ü meğer bir dönem Yeşilçam yıldızıyla evliymiş! Nur Sürer’in eski eşi bakın kim...

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ATV'nin ilgiyle takip edile dizisi Başka Bir Gün, hem sürükleyici hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla beğeni topladı. Dizide Güngör Alsoy karakterini canlandıran Nur Sürer ise yeni bölüm öncesi gündem oldu.

Başka Bir Gün’ün Güngör’ü meğer bir dönem Yeşilçam yıldızıyla evliymiş! Nur Sürer’in eski eşi bakın kim...

Hayatı merak edilip araştırılan 70 yaşındaki sanatçının hakkındaki bir gerçek ise duyanları şaşırttı.

Başka Bir Gün’ün Güngör’ü meğer bir dönem Yeşilçam yıldızıyla evliymiş! Nur Sürer’in eski eşi bakın kim...

Özellikle ailesi merak edilen Nur Sürer'in 1981-1994 yılları arasında evli kaldığı eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Nur Sürer'in eski eşi Yeşilçam yıldızı çıktı.

Başka Bir Gün’ün Güngör’ü meğer bir dönem Yeşilçam yıldızıyla evliymiş! Nur Sürer’in eski eşi bakın kim...

İşte Nur Sürer başta olmak üzere ünlü isimlerin eski aşkları...

Başka Bir Gün’ün Güngör’ü meğer bir dönem Yeşilçam yıldızıyla evliymiş! Nur Sürer’in eski eşi bakın kim...

ŞENER ŞEN - ŞERMİN HÜRMERİÇ

Başka Bir Gün’ün Güngör’ü meğer bir dönem Yeşilçam yıldızıyla evliymiş! Nur Sürer’in eski eşi bakın kim...

AYŞEN GRUDA - YILMAZ GRUDA

Başka Bir Gün’ün Güngör’ü meğer bir dönem Yeşilçam yıldızıyla evliymiş! Nur Sürer’in eski eşi bakın kim...

NEBAHAT ÇEHRE - YILMAZ GÜNEY

Başka Bir Gün’ün Güngör’ü meğer bir dönem Yeşilçam yıldızıyla evliymiş! Nur Sürer’in eski eşi bakın kim...

HALE SOYGAZİ-AHMET ÖZHAN

Başka Bir Gün’ün Güngör’ü meğer bir dönem Yeşilçam yıldızıyla evliymiş! Nur Sürer’in eski eşi bakın kim...

ITIR ESEN - YAVUZ TURGUL

Başka Bir Gün’ün Güngör’ü meğer bir dönem Yeşilçam yıldızıyla evliymiş! Nur Sürer’in eski eşi bakın kim...

SUNA YILDIZOĞLU - KAYHAN YILDIZOĞLU

Başka Bir Gün’ün Güngör’ü meğer bir dönem Yeşilçam yıldızıyla evliymiş! Nur Sürer’in eski eşi bakın kim...

KEREM ALIŞIK - SİBEL TURNAGÖL

Başka Bir Gün’ün Güngör’ü meğer bir dönem Yeşilçam yıldızıyla evliymiş! Nur Sürer’in eski eşi bakın kim...

FAZIL SAY - HANDE ATAİZİ

Başka Bir Gün’ün Güngör’ü meğer bir dönem Yeşilçam yıldızıyla evliymiş! Nur Sürer’in eski eşi bakın kim...

PAMELA SPENCE - BURAK SERGEN

Başka Bir Gün’ün Güngör’ü meğer bir dönem Yeşilçam yıldızıyla evliymiş! Nur Sürer’in eski eşi bakın kim...

NUR SÜRER

Başka Bir Gün’ün Güngör’ü meğer bir dönem Yeşilçam yıldızıyla evliymiş! Nur Sürer’in eski eşi bakın kim...

NUR SÜRER-BÜLENT KAYABAŞ

Başka Bir Gün’ün Güngör’ü meğer bir dönem Yeşilçam yıldızıyla evliymiş! Nur Sürer’in eski eşi bakın kim...

NUR SÜRER-BÜLENT KAYABAŞ

Başka Bir Gün’ün Güngör’ü meğer bir dönem Yeşilçam yıldızıyla evliymiş! Nur Sürer’in eski eşi bakın kim...

NUR SÜRER-BÜLENT KAYABAŞ

Başka Bir Gün’ün Güngör’ü meğer bir dönem Yeşilçam yıldızıyla evliymiş! Nur Sürer’in eski eşi bakın kim...

OKTAY KAYNARCA - MELEK ANGUN

Başka Bir Gün’ün Güngör’ü meğer bir dönem Yeşilçam yıldızıyla evliymiş! Nur Sürer’in eski eşi bakın kim...

BİRCE AKALAY - MURAT ÜNALMIŞ

Başka Bir Gün’ün Güngör’ü meğer bir dönem Yeşilçam yıldızıyla evliymiş! Nur Sürer’in eski eşi bakın kim...

ESRA BİLGİÇ - GÖKHAN TÖRE

Başka Bir Gün’ün Güngör’ü meğer bir dönem Yeşilçam yıldızıyla evliymiş! Nur Sürer’in eski eşi bakın kim...

KENAN DOĞULU - BİLLUR KALKAVAN

Başka Bir Gün’ün Güngör’ü meğer bir dönem Yeşilçam yıldızıyla evliymiş! Nur Sürer’in eski eşi bakın kim...

EBRU AKEL - KENAN DOĞULU

Başka Bir Gün’ün Güngör’ü meğer bir dönem Yeşilçam yıldızıyla evliymiş! Nur Sürer’in eski eşi bakın kim...

MUSTAFA SANDAL - TUBA ÜNSAL

Başka Bir Gün’ün Güngör’ü meğer bir dönem Yeşilçam yıldızıyla evliymiş! Nur Sürer’in eski eşi bakın kim...

HANDE YENER - KADİR DOĞULU

Başka Bir Gün’ün Güngör’ü meğer bir dönem Yeşilçam yıldızıyla evliymiş! Nur Sürer’in eski eşi bakın kim...

ASLI ENVER - BİRKAN SOKULLU

Başka Bir Gün’ün Güngör’ü meğer bir dönem Yeşilçam yıldızıyla evliymiş! Nur Sürer’in eski eşi bakın kim...

BİRCE AKALAY - SARP LEVENTOĞLU

Başka Bir Gün’ün Güngör’ü meğer bir dönem Yeşilçam yıldızıyla evliymiş! Nur Sürer’in eski eşi bakın kim...

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Başka Bir Gün’ün Güngör’ü meğer bir dönem Yeşilçam yıldızıyla evliymiş! Nur Sürer’in eski eşi bakın kim...