Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun mutlu günü! Ünlü çift ilk çocuklarını kucağına aldı

Ünlü çiftten geçen aylarda ise bebek müjdesi geldi. Atagül, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla bebek beklediklerini duyurdu.

Kaynak: Sosyal medya

Karnını tutarak verdiği pozla güzel haberi duyuran Atagül, "Bir süre daha bu 'mutluluğumuzu' mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası. Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" dedi.