Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun mutlu günü! Ünlü çift ilk çocuklarını kucağına aldı

Fatih Harbiye dizi setinde tanışan Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül, 2016 senesinde dünyaevine girdi.
Fatih Harbiye dizi setinde tanışan Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül, 2016 senesinde dünyaevine girdi.
Ünlü çiftten geçen aylarda ise bebek müjdesi geldi. Atagül, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla bebek beklediklerini duyurdu.
Karnını tutarak verdiği pozla güzel haberi duyuran Atagül, "Bir süre daha bu 'mutluluğumuzu' mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası. Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" dedi.
Çiftin, bebeklerinin bugün dünyaya geldiği ve sağlık durumunun ise gayet iyi olduğu öğrenildi.
Ünlü çiftin mutlu haberlerini alan sevenleri, sosyal medyadan tebrik mesajları yağdırdı.
"İSİMLE İLGİLİ FİKİRLER VAR"
İtalya'da katıldığı bir programda da bebeğinin cinsiyetini açıklayan Neslihan Atagül, oğlu olacağını belirtmişti.
İsim konusunda fikirleri olduğunu ancak henüz paylaşmak istemediğini belirten Atagül, "Fikirler var, gönlümüze doğan da var" demişti.