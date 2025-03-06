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Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun mutlu günü! Ünlü çift ilk çocuklarını kucağına aldı

Oyuncu çift Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül, 2016 senesinde dünyaevine girdi. Geçen aylarda bebek müjdesini veren Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül, ilk evlatlarını kucaklarına aldı. Doğum sonrası anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :06 Mart 2025 , 15:57 Güncelleme Tarihi :06 Mart 2025 , 16:10
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun mutlu günü! Ünlü çift ilk çocuklarını kucağına aldı

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Fatih Harbiye dizi setinde tanışan Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül, 2016 senesinde dünyaevine girdi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ünlü çiftten geçen aylarda ise bebek müjdesi geldi. Atagül, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla bebek beklediklerini duyurdu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Karnını tutarak verdiği pozla güzel haberi duyuran Atagül, "Bir süre daha bu 'mutluluğumuzu' mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası. Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" dedi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Çiftin, bebeklerinin bugün dünyaya geldiği ve sağlık durumunun ise gayet iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ünlü çiftin mutlu haberlerini alan sevenleri, sosyal medyadan tebrik mesajları yağdırdı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

"İSİMLE İLGİLİ FİKİRLER VAR"

İtalya'da katıldığı bir programda da bebeğinin cinsiyetini açıklayan Neslihan Atagül, oğlu olacağını belirtmişti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İsim konusunda fikirleri olduğunu ancak henüz paylaşmak istemediğini belirten Atagül, "Fikirler var, gönlümüze doğan da var" demişti.

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