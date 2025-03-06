Danla Bilic ve Emirhan Topçu sevgili mi? İlk açıklama! Suskunluğunu bozup böyle duyurdu

Sosyal medyada yayınladığı makyaj videoları ile tanınan ve kısa sürede adını geniş kitlelere duyuran fenomen Danla Bilic'in Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.
Sosyal medyada yayınladığı makyaj videoları ile tanınan ve kısa sürede adını geniş kitlelere duyuran fenomen Danla Bilic'in Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.
Gel Konuşalım programında konuyla ilgili "Danla'nın hafta sonu iki günlüğüne Beşiktaş'tan yeni transfer olan Emirhan Topçu ile birlikte Batum'a gitti. Havalimanında ayrı ayrı gidiyorlar. Gören arkadaşlar var Batum'da" ifadelerini kullanılmıştı.
Söz konusu iddia kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Beklenen açıklama ise Danla Bilic'ten geldi.
Aşk dedikodularının konuşulduğu Danla Bilic ile Emirhan Topçu cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Ünlü fenomen 'X' hesabından yayınladığı mesajla aşk iddialarını resmen yalanladı.
Bilic, söz konusu iddiayla ilgili şunları söyledi: "Coşkunuzu balla böleceğim ama aşk maşk yok. Şimdi herkes sakinlesin ve beni yavaşça TT'den düşürelim. Baydı dünden beri.
Silerim birazdan. Okuyacak okusun uykumdan uyandım"