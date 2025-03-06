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Danla Bilic ve Emirhan Topçu sevgili mi? İlk açıklama! Suskunluğunu bozup böyle duyurdu

Sosyal medyada yayınladığı makyaj videoları ile tanınan ve kısa sürede adını geniş kitlelere duyuran fenomen Danla Bilic’in Beşiktaşlı genç futbolcu Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı iddia edildi. Söz konusu iddia kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Beklenen açıklama ise Danla Bilic’ten geldi. Peki Danla Bilic ve Emirhan Topçu sevgili mi? İşte Danla Bilic’in o açıklaması...

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Giriş Tarihi :06 Mart 2025 , 09:05 Güncelleme Tarihi :06 Mart 2025 , 09:05
Danla Bilic ve Emirhan Topçu sevgili mi? İlk açıklama! Suskunluğunu bozup böyle duyurdu

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Sosyal medyada yayınladığı makyaj videoları ile tanınan ve kısa sürede adını geniş kitlelere duyuran fenomen Danla Bilic'in Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Gel Konuşalım programında konuyla ilgili "Danla'nın hafta sonu iki günlüğüne Beşiktaş'tan yeni transfer olan Emirhan Topçu ile birlikte Batum'a gitti. Havalimanında ayrı ayrı gidiyorlar. Gören arkadaşlar var Batum'da" ifadelerini kullanılmıştı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Söz konusu iddia kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Beklenen açıklama ise Danla Bilic'ten geldi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Aşk dedikodularının konuşulduğu Danla Bilic ile Emirhan Topçu cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Ünlü fenomen 'X' hesabından yayınladığı mesajla aşk iddialarını resmen yalanladı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Bilic, söz konusu iddiayla ilgili şunları söyledi: "Coşkunuzu balla böleceğim ama aşk maşk yok. Şimdi herkes sakinlesin ve beni yavaşça TT'den düşürelim. Baydı dünden beri.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

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