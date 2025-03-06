Danla Bilic ve Emirhan Topçu sevgili mi? İlk açıklama! Suskunluğunu bozup böyle duyurdu

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Sosyal medyada yayınladığı makyaj videoları ile tanınan ve kısa sürede adını geniş kitlelere duyuran fenomen Danla Bilic'in Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.

Kaynak: Sosyal medya Gel Konuşalım programında konuyla ilgili "Danla'nın hafta sonu iki günlüğüne Beşiktaş'tan yeni transfer olan Emirhan Topçu ile birlikte Batum'a gitti. Havalimanında ayrı ayrı gidiyorlar. Gören arkadaşlar var Batum'da" ifadelerini kullanılmıştı.