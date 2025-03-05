SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Nilperi Şahinkaya’ya DM’den yazan Senegalli futbolcu kim: Bizim semtte doğmuşsun! İşte Olağan şüpheliler

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, kendisine sosyal medya üzerinden yazan bir Senegalli futbolcunun mesajını paylaşarak gündeme geldi. Nilperi Şahinkaya'ya "Çok sevindim, sen de bizim orada doğmuşsun. Bizim semtte." yazan futbolcunun kimliği merak edilirken, Süper Lig'de forma giyen Senegalli oyuncular olağan şüpheliler arasında gösterildi. İşte o isimler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Mart 2025 , 14:56 Güncelleme Tarihi :05 Mart 2025 , 17:09
Nilperi Şahinkaya’ya DM’den yazan Senegalli futbolcu kim: Bizim semtte doğmuşsun! İşte Olağan şüpheliler

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, bu kez bir futbolcunun kendisine attığı mesajla gündemde...

Nilperi Şahinkaya’ya DM’den yazan Senegalli futbolcu kim: Bizim semtte doğmuşsun! İşte Olağan şüpheliler

NİLPERİ ŞAHİNKAYA: SENEGALLİ FUTBOLCU BANA DM'DEN YAZDI

Nilperi Şahinkaya, katıldığı bir programda kendisine bir futbolcudan gelen Fransızca mesajı paylaştı.

Nilperi Şahinkaya'dan bomba itiraf

Nilperi Şahinkaya’ya DM’den yazan Senegalli futbolcu kim: Bizim semtte doğmuşsun! İşte Olağan şüpheliler

"BİZİM ORADA DOĞMUŞSUN"

Şahinkaya, Senegalli bir futbolcu DM'den yazdığını belirterek mesajda, "Çok sevindim, sen de bizim orada doğmuşsun. Bizim semtte." ifadelerinin yer aldığı belirtti.

Nilperi Şahinkaya’ya DM’den yazan Senegalli futbolcu kim: Bizim semtte doğmuşsun! İşte Olağan şüpheliler

Şahinkaya futbolcunun Türkiye'de oynadığını söylerken kimliğini açıklamadı ancak bu durum, özellikle Süper Lig'de oynayan Senegalli futbolcuların gündeme gelmesine neden oldu. Şahinkaya'nın "Dakar" doğumlu olduğu biliniyor.

Nilperi Şahinkaya’ya DM’den yazan Senegalli futbolcu kim: Bizim semtte doğmuşsun! İşte Olağan şüpheliler

OLAĞAN ŞÜPHELİLER; SÜPER LİG'DEKİ SENEGALLİ FUTBOLCULAR

Süper Lig'de 8 Senegalli futbolcu forma giyerken, mesajı yazan ismin kim olduğu merak konusu oldu.

İşte olası adaylar:

Ismail Jakobs (Galatasaray)

Nilperi Şahinkaya’ya DM’den yazan Senegalli futbolcu kim: Bizim semtte doğmuşsun! İşte Olağan şüpheliler

Ousseynou Ba (Başakşehir)

Nilperi Şahinkaya’ya DM’den yazan Senegalli futbolcu kim: Bizim semtte doğmuşsun! İşte Olağan şüpheliler

Mame Thiam (Eyüpspor)

Nilperi Şahinkaya’ya DM’den yazan Senegalli futbolcu kim: Bizim semtte doğmuşsun! İşte Olağan şüpheliler

Alassane Ndao (Konyaspor)

Nilperi Şahinkaya’ya DM’den yazan Senegalli futbolcu kim: Bizim semtte doğmuşsun! İşte Olağan şüpheliler

Philippe Keny (Başakşehir)

Nilperi Şahinkaya’ya DM’den yazan Senegalli futbolcu kim: Bizim semtte doğmuşsun! İşte Olağan şüpheliler

Lamine Diack (Ankaragücü)

Nilperi Şahinkaya’ya DM’den yazan Senegalli futbolcu kim: Bizim semtte doğmuşsun! İşte Olağan şüpheliler

Mamadou Fall (Kasımpaşa)

Nilperi Şahinkaya’ya DM’den yazan Senegalli futbolcu kim: Bizim semtte doğmuşsun! İşte Olağan şüpheliler

Badou Ndiaye (Gaziantep FK)

Nilperi Şahinkaya’ya DM’den yazan Senegalli futbolcu kim: Bizim semtte doğmuşsun! İşte Olağan şüpheliler

Süper Lig'deki Senegalli futbolcular...

Nilperi Şahinkaya’ya DM’den yazan Senegalli futbolcu kim: Bizim semtte doğmuşsun! İşte Olağan şüpheliler

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan ve Aliyev Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı’nın açılışını töreninde önemli açıklamalar
YPG Tüm gruplar silah bıraksın diyen Öcalan’ı takmadı! Elebaşı Şahin Tel Aviv ve Netanyahu’ya yalvardı: İsrail’in desteğine açığız
10 maddede CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yatay geçiş sürecinde yaptığı usulsüzlükler
CHP’de İşportacı Adnan kavgası! Mansur Yavaş’ın emaneti partiyi karıştırdı... En az 70 vekil Özgür Özel’e kırmızı kart çekti
CHP’li Beykoz Belediyesi’ndeki usulsüzlük tanık ifadesinde: Başkan Alaattin Köseler her şeyden haberdardı
Suriyeliler evlerinde küle dönmüş cesetler buldu! Diktatör Esad yüzünden yıllarca ihbar edemediler
Şaibeli diplomanın hesabı soruluyor... İşte Ekrem İmamoğlu ifadesi! Doğu Akdeniz İnşaaat muamması! YÖK raporunu hazırlayanları suçladı
Öcalan’ın Fesih çağrısı yaptığı Kandil’den ilk sabotaj! Duran Kalkan müstear isimle tehditler savurdu: Bir PKK gider birkaçı gelir
Elon Musk’ın annesi Maye Musk bir pozuyla ABD’yi karıştırdı! Başkanlık uçağında yolculuk pahalıya patladı
Ece Gürel Müge Anlı’da aranıyor! Aileyi şüphelendiren detay! Kan izi mi bulundu?
PKK’nın fesih kongresi için tarih verildi! Hangi devletler sabotaj peşinde? Silah bırakmanın yol haritası ve elebaşlarının muhtemel akıbeti
Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak’a 27 yıl hapis şoku | Sarallar suç örgütü üyesi Turan Yıldırım’ı yurt dışına kaçırmıştı
Nilperi Şahinkaya’ya DM’den yazan Senegalli futbolcu kim: Bizim semtte doğmuşsun! İşte Olağan şüpheliler
Öcalan’ın Silah bırak çağrısına PKK’dan ilk yanıt! Mustafa Karasu Örgütü feshedeceğiz deyip şart koşmaya kalktı: Özerklik sabotajı
En ucuz araç fiyatları belli oldu! 2025 Mart ayı 1 milyon TL altı sıfır otomobiller: Fiat, Hyundai, Opel...
Trump’ın Kongre konuşmasında skandal anlar! Yaka paça kovulanlar, şans öpücüğü alanlar, yerlerde sürünenler...
Karın ağrısı, şişkinlik, ishal! Kolon kanserinin gizli sinyalleri ortaya çıktı: Bağırsaklarda sinsice ilerleyip...
Trump’tan Kongre’de bomba üstüne bomba! Zelenskiy özür diledi dedi | BM’ye DSÖ’ye racon sapkınlara ceza
Fenerbahçe’de forvet kararı! Rangers maçı 11’i netleşti
Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’in baldızlarına bakın! Fahriye Evcen’in kardeşleri Güzellik genetik dedirtti