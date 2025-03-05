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Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, bu kez bir futbolcunun kendisine attığı mesajla gündemde...

NİLPERİ ŞAHİNKAYA: SENEGALLİ FUTBOLCU BANA DM'DEN YAZDI Nilperi Şahinkaya, katıldığı bir programda kendisine bir futbolcudan gelen Fransızca mesajı paylaştı. Nilperi Şahinkaya'dan bomba itiraf