Sibel Can’ın gözdesi Mutlu Kaya hastaneye kaldırıldı! Başından vurularak ölümden dönmüştü

Sesi Çok Güzel programıyla adını duyuran ve Sibel Can'ın veliahttı olarak gösterdiği Mutlu Kaya, takıntılı bir erkek tarafından başından vurulmuştu.
Sesi Çok Güzel programıyla adını duyuran ve Sibel Can'ın veliahttı olarak gösterdiği Mutlu Kaya, takıntılı bir erkek tarafından başından vurulmuştu.
Yüzde 96 oranında engelli kalan Mutlu'nun yaşadıkları tüm sevenlerini kahretmişti.
Yeniden konuşmaya ve yürümeye başlayan Mutlu Kaya, 9 yıl sonra yeni şarkısı ile geri dönmüştü.
HASTANEYE KALDIRILDI
Adeta küllerinden yeniden doğan Mutlu Kaya'dan kötü haber geldi. Kaya'nın Instagram hesabından yapılan yeni paylaşımda Kaya'nın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Yayınlanan mesajda "Değerli arkadaşlar kız kardeşim Mutlu hastaneye kaldırıldı. İyi dileklerinizi ve dualarınızı bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
NE OLMUŞTU?
Bir televizyon kanalındaki ses yarışmasıyla tanınan Mutlu Kaya, İstanbul'da katılacağı televizyon programı öncesi evinde prova yaparken 18 Mayıs 2015 gecesi erkek arkadaşı tarafından başından silahla vurularak ağır yaralanmıştı.
Mutlu Kaya, katıldığı bir programda şunları söylemişti: "Benim dışarı çıkmamı bekliyor. Zaten dışarıya çıktığım gibi beni zorla arabaya bindirip beni dövdü.
Üst üste kurşunlar yağdırdı üzerime. Kurşunlardan biri kafama denk geldi. Susadığımda kimse olmasa tek başıma içemiyorum.
Benim hayatım gitti. Bazen diyorum Allah'ım bana bu elimi ver, bardaktan suyumu içebileyim. Çünkü başkasına muhtaç olmak çok zor"