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Sibel Can'ın gözdesi Mutlu Kaya hastaneye kaldırıldı! Başından vurularak ölümden dönmüştü

Katıldığı ses yarışmasıyla adını duyuran ve Sibel Can'ın veliahttı olarak gösterdiği Mutlu Kaya, erkek arkadaşı tarafından başından vurularak ölümden dönmüştü. Bu saldırı sonrası konuşma ve yürüme yetisini kaybeden Kaya, zorlu bir tedavi sürecinin ardından yeni hayatına ‘merhaba’ demişti. Birkaç ay önce yeni şarkısını çıkaran genç kadından kötü haber geldi. Ailesi, Mutlu Kaya’nın hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

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Giriş Tarihi :05 Mart 2025 , 15:56 Güncelleme Tarihi :05 Mart 2025 , 15:56
Sibel Can’ın gözdesi Mutlu Kaya hastaneye kaldırıldı! Başından vurularak ölümden dönmüştü

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Sesi Çok Güzel programıyla adını duyuran ve Sibel Can'ın veliahttı olarak gösterdiği Mutlu Kaya, takıntılı bir erkek tarafından başından vurulmuştu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Yüzde 96 oranında engelli kalan Mutlu'nun yaşadıkları tüm sevenlerini kahretmişti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Yeniden konuşmaya ve yürümeye başlayan Mutlu Kaya, 9 yıl sonra yeni şarkısı ile geri dönmüştü.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

HASTANEYE KALDIRILDI

Adeta küllerinden yeniden doğan Mutlu Kaya'dan kötü haber geldi. Kaya'nın Instagram hesabından yapılan yeni paylaşımda Kaya'nın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Yayınlanan mesajda "Değerli arkadaşlar kız kardeşim Mutlu hastaneye kaldırıldı. İyi dileklerinizi ve dualarınızı bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

NE OLMUŞTU?

Bir televizyon kanalındaki ses yarışmasıyla tanınan Mutlu Kaya, İstanbul'da katılacağı televizyon programı öncesi evinde prova yaparken 18 Mayıs 2015 gecesi erkek arkadaşı tarafından başından silahla vurularak ağır yaralanmıştı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Mutlu Kaya, katıldığı bir programda şunları söylemişti: "Benim dışarı çıkmamı bekliyor. Zaten dışarıya çıktığım gibi beni zorla arabaya bindirip beni dövdü.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Üst üste kurşunlar yağdırdı üzerime. Kurşunlardan biri kafama denk geldi. Susadığımda kimse olmasa tek başıma içemiyorum.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Benim hayatım gitti. Bazen diyorum Allah'ım bana bu elimi ver, bardaktan suyumu içebileyim. Çünkü başkasına muhtaç olmak çok zor"

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