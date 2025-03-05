Yasemin Özilhan estetik açıklamasıyla sosyal medyanın diline düştü: Yeme bizi Yasemin!

Özilhan, ekranlarda olmasa da sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Her zaman fit ve şık görünümüyle dikkat çeken sosyetik güzel, son zamanlarda yüzündeki değişimlerle gündeme geldi.

Kameralara takılan Özilhan'a kendisi ile ilgili yapılan yorumlar hatırlatıldı. Özilhan, muhabirlerin "'Yasemin Hanım biraz daha az dolgu yaptırın' gibi yorumlar yapılıyor" sözleri üzerine "Sadece dudağımda dolgu var" dedi.