Yasemin Özilhan estetik açıklamasıyla sosyal medyanın diline düştü: Yeme bizi Yasemin!

Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Yasemin Özilhan, 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile evlenerek oyunculuğu bıraktı.
Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Yasemin Özilhan, 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile evlenerek oyunculuğu bıraktı.
Özilhan, ekranlarda olmasa da sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Her zaman fit ve şık görünümüyle dikkat çeken sosyetik güzel, son zamanlarda yüzündeki değişimlerle gündeme geldi.
Kameralara takılan Özilhan'a kendisi ile ilgili yapılan yorumlar hatırlatıldı. Özilhan, muhabirlerin "'Yasemin Hanım biraz daha az dolgu yaptırın' gibi yorumlar yapılıyor" sözleri üzerine "Sadece dudağımda dolgu var" dedi.
SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ
Özilhan'ın açıklaması kısa süre içinde gündem oldu ve sosyal medyada konuyla ilgili birçok yorum yapıldı. Sosyal medya kullanıcıları, Özilhan'ın açıklamasına ikna olmayarak ünlü ismi dillerine doladı.
Bir sosyal medya kullanıcısı "Göz var izan var" derken başka biri "Yeme bizi Yasemin" yorumunda bulundu.
Öte yandan Yasemin Özilhan'ın Yıllar içindeki değişimi de bir kez daha gündem oldu.
İşte Yasemin Özilhan başta olmak üzere ünlülerin değişimleri...
Yasemin Özilhan