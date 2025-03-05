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Yasemin Özilhan estetik açıklamasıyla sosyal medyanın diline düştü: Yeme bizi Yasemin!

Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Özilhan, İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakmıştı. Özilhan, ekranlarda olmasa da sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü isim, şimdi ise estetik açıklamasıyla gündeme geldi. "Sadece dudağımda dolgu var" diyen Özilhan, sosyal medyanın diline fena düştü. İşte Yasemin Özilhan'ın açıklaması ve yapılan yorumlardan bazıları...

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Giriş Tarihi :05 Mart 2025 , 16:36 Güncelleme Tarihi :05 Mart 2025 , 16:47
Yasemin Özilhan estetik açıklamasıyla sosyal medyanın diline düştü: Yeme bizi Yasemin!

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Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Yasemin Özilhan, 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile evlenerek oyunculuğu bıraktı.

Yasemin Özilhan estetik açıklamasıyla sosyal medyanın diline düştü: Yeme bizi Yasemin!

Özilhan, ekranlarda olmasa da sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Her zaman fit ve şık görünümüyle dikkat çeken sosyetik güzel, son zamanlarda yüzündeki değişimlerle gündeme geldi.

Yasemin Özilhan'ın estetik sözleri sosyal medyayı salladı

Yasemin Özilhan estetik açıklamasıyla sosyal medyanın diline düştü: Yeme bizi Yasemin!

Kameralara takılan Özilhan'a kendisi ile ilgili yapılan yorumlar hatırlatıldı. Özilhan, muhabirlerin "'Yasemin Hanım biraz daha az dolgu yaptırın' gibi yorumlar yapılıyor" sözleri üzerine "Sadece dudağımda dolgu var" dedi.

Yasemin Özilhan estetik açıklamasıyla sosyal medyanın diline düştü: Yeme bizi Yasemin!

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Özilhan'ın açıklaması kısa süre içinde gündem oldu ve sosyal medyada konuyla ilgili birçok yorum yapıldı. Sosyal medya kullanıcıları, Özilhan'ın açıklamasına ikna olmayarak ünlü ismi dillerine doladı.

Yasemin Özilhan estetik açıklamasıyla sosyal medyanın diline düştü: Yeme bizi Yasemin!

Bir sosyal medya kullanıcısı "Göz var izan var" derken başka biri "Yeme bizi Yasemin" yorumunda bulundu.

Yasemin Özilhan estetik açıklamasıyla sosyal medyanın diline düştü: Yeme bizi Yasemin!

Öte yandan Yasemin Özilhan'ın Yıllar içindeki değişimi de bir kez daha gündem oldu.

Yasemin Özilhan estetik açıklamasıyla sosyal medyanın diline düştü: Yeme bizi Yasemin!

İşte Yasemin Özilhan başta olmak üzere ünlülerin değişimleri...

Yasemin Özilhan estetik açıklamasıyla sosyal medyanın diline düştü: Yeme bizi Yasemin!

Yasemin Özilhan

Yasemin Özilhan estetik açıklamasıyla sosyal medyanın diline düştü: Yeme bizi Yasemin!

Ebru Şallı

Yasemin Özilhan estetik açıklamasıyla sosyal medyanın diline düştü: Yeme bizi Yasemin!

Dilan Çiçek Deniz

Yasemin Özilhan estetik açıklamasıyla sosyal medyanın diline düştü: Yeme bizi Yasemin!

Birce Akalay

Yasemin Özilhan estetik açıklamasıyla sosyal medyanın diline düştü: Yeme bizi Yasemin!

Melisa Aslı Pamuk

Yasemin Özilhan estetik açıklamasıyla sosyal medyanın diline düştü: Yeme bizi Yasemin!

Hande Erçel

Yasemin Özilhan estetik açıklamasıyla sosyal medyanın diline düştü: Yeme bizi Yasemin!

Demet Özdemir

Yasemin Özilhan estetik açıklamasıyla sosyal medyanın diline düştü: Yeme bizi Yasemin!

Nesrin Cavadzade

Yasemin Özilhan estetik açıklamasıyla sosyal medyanın diline düştü: Yeme bizi Yasemin!

Tuvana Türkay

Yasemin Özilhan estetik açıklamasıyla sosyal medyanın diline düştü: Yeme bizi Yasemin!

Hilal Altınbilek

Yasemin Özilhan estetik açıklamasıyla sosyal medyanın diline düştü: Yeme bizi Yasemin!

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