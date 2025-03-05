Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak’a 27 yıl hapis şoku | Sarallar suç örgütü üyesi Turan Yıldırım’ı yurt dışına kaçırmıştı

"Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütünde faaliyet gösterdiği ileri sürülen ve hakkında yakalama kararı bulunan örgüt üyesi Turan Yıldırım'ı yurt dışına kaçmasına yardım ettikleri öne sürülen Edirne 3. sınıf emniyet müdürü Mehmet Deniz Karakurt ve şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.
Sarallar suç örgütü üyesi Turan Yıldırım'ın yurt dışına kaçırıldığı günden güvenlik kamerası görüntüleri (Takvim Foto Arşiv)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan 248 sayfalık iddianamede, aralarında örgüt lideri İlyas Saral, kebapçı Fikret Aydoğdu, Nadir Metal sahibi Burak Yakın, Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Deniz Karakurt ve şarkıcı Merve Özbey'in eşi müteahhit Kenan Koçak'ın da bulunduğu 62 şüpheli, 4 müşteki 2 mağdur bulunuyor.
Merve Özbey ve Kenan Koçak (Takvim Foto Arşiv)
İddianamede, örgüt liderinin İlyas Saral olduğu, Sebahattin Azizağaoğlu, Talat Saral, Hüsnü Kerem Şen ve Savaş Sarmusak'ın ise yönetici olduğu belirtildi. İddianamede, Ahmet Akgül ve Ceyhun Göksun mağdur olarak yer alırken, iş insanı Abdullah Taşkın ve eşi Reyhan Taşkın ile Erkan Güdücü ve eşi Zeynep Güdücü müşteki sıfatı ile yer aldı. Suç örgütü yapısının detaylı bir şekilde anlatıldığı iddianamede 16 farklı eyleme yer verildi. Müşteki Abdullah Taşkın'ın, örgüt üyelerinin hisse senetlerinden zarar ettikleri bahanesiyle ölümle tehdit edildiğini, para talebinde bulunduklarını ve silahla alıkoydukları iddiası anlatıldı. Örgüt üyelerinin kendi istedikleri şekilde vekaletname düzenleyerek Taşkın'ın 500 milyonluk gayrimenkulünü kendi üzerlerine geçirdikleri anlatıldı.