Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak’a 27 yıl hapis şoku | Sarallar suç örgütü üyesi Turan Yıldırım’ı yurt dışına kaçırmıştı

Sarallar suç örgütü üyesi Turan Yıldırım'ın yurt dışına kaçırıldığı günden güvenlik kamerası görüntüleri (Takvim Foto Arşiv)

BURAK YAKIN'A 11 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, tutuklu bulunan Nadir Metal'in sahibi Burak Yakın ve Fiko Ocakbaşı'nın sahibi Fikret Aydoğdu da şüpheli olarak yer aldı. Burak Yakın'ın hesabına 8 milyon 200 bin lira gönderildiğini ve bu paranın firari örgüt üyesi Turan Yıldırım'ın müşteki Abdullah Taşkın'dan 1 milyon dolarlık döviz bahanesiyle aldığı öğrenildi. Öte yandan Yakın'ın firması üzerinden mağdur Ahmet Akgül'e vermiş olduğu yaklaşık 4 milyon dolarlık borçtan geriye kalan meblağın ödenmemesi hususunda "Onlar bizim arkadaşımız. Onlara söyledim" şeklinde tehdit ettiği kaydedildi. Yakın'ın "Tehdit" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan 11 yıla kadar hapsi istendi.