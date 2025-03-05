SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak'a 27 yıl hapis şoku | Sarallar suç örgütü üyesi Turan Yıldırım'ı yurt dışına kaçırmıştı

Sarallar suç örgütü üyesi Turan Yıldırım'ın yurt dışına kaçmasına yardım eden Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak hakkında istenen ceza belli oldu. Hazırlanan 248 sayfalık iddianamede Kenan Koçak'ın örgüt üyesi Turan Yıldırım'ı hem ikamette sakladığı hem de kaçması için yardım ettiği belirtildi. Öte yandan Turan Yıldırım'a verilen 1 milyon dolarlık döviz detayı da iddianamede yer aldı.

DHA DHA
Giriş Tarihi :05 Mart 2025 , 14:51 Güncelleme Tarihi :05 Mart 2025 , 15:27
Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak’a 27 yıl hapis şoku | Sarallar suç örgütü üyesi Turan Yıldırım’ı yurt dışına kaçırmıştı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

"Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütünde faaliyet gösterdiği ileri sürülen ve hakkında yakalama kararı bulunan örgüt üyesi Turan Yıldırım'ı yurt dışına kaçmasına yardım ettikleri öne sürülen Edirne 3. sınıf emniyet müdürü Mehmet Deniz Karakurt ve şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sarallar suç örgütü üyesi Turan Yıldırım'ın yurt dışına kaçırıldığı günden güvenlik kamerası görüntüleri (Takvim Foto Arşiv)Sarallar suç örgütü üyesi Turan Yıldırım'ın yurt dışına kaçırıldığı günden güvenlik kamerası görüntüleri (Takvim Foto Arşiv)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan 248 sayfalık iddianamede, aralarında örgüt lideri İlyas Saral, kebapçı Fikret Aydoğdu, Nadir Metal sahibi Burak Yakın, Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Deniz Karakurt ve şarkıcı Merve Özbey'in eşi müteahhit Kenan Koçak'ın da bulunduğu 62 şüpheli, 4 müşteki 2 mağdur bulunuyor.

Merve Özbey ve Kenan Koçak (Takvim Foto Arşiv)Merve Özbey ve Kenan Koçak (Takvim Foto Arşiv)

İddianamede, örgüt liderinin İlyas Saral olduğu, Sebahattin Azizağaoğlu, Talat Saral, Hüsnü Kerem Şen ve Savaş Sarmusak'ın ise yönetici olduğu belirtildi. İddianamede, Ahmet Akgül ve Ceyhun Göksun mağdur olarak yer alırken, iş insanı Abdullah Taşkın ve eşi Reyhan Taşkın ile Erkan Güdücü ve eşi Zeynep Güdücü müşteki sıfatı ile yer aldı. Suç örgütü yapısının detaylı bir şekilde anlatıldığı iddianamede 16 farklı eyleme yer verildi. Müşteki Abdullah Taşkın'ın, örgüt üyelerinin hisse senetlerinden zarar ettikleri bahanesiyle ölümle tehdit edildiğini, para talebinde bulunduklarını ve silahla alıkoydukları iddiası anlatıldı. Örgüt üyelerinin kendi istedikleri şekilde vekaletname düzenleyerek Taşkın'ın 500 milyonluk gayrimenkulünü kendi üzerlerine geçirdikleri anlatıldı.

Sarallar suç örgütü üyesi Turan Yıldırım'ın yurt dışına kaçırıldığı günden güvenlik kamerası görüntüleri (Takvim Foto Arşiv)Sarallar suç örgütü üyesi Turan Yıldırım'ın yurt dışına kaçırıldığı günden güvenlik kamerası görüntüleri (Takvim Foto Arşiv)

BURAK YAKIN'A 11 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
İddianamede, tutuklu bulunan Nadir Metal'in sahibi Burak Yakın ve Fiko Ocakbaşı'nın sahibi Fikret Aydoğdu da şüpheli olarak yer aldı. Burak Yakın'ın hesabına 8 milyon 200 bin lira gönderildiğini ve bu paranın firari örgüt üyesi Turan Yıldırım'ın müşteki Abdullah Taşkın'dan 1 milyon dolarlık döviz bahanesiyle aldığı öğrenildi. Öte yandan Yakın'ın firması üzerinden mağdur Ahmet Akgül'e vermiş olduğu yaklaşık 4 milyon dolarlık borçtan geriye kalan meblağın ödenmemesi hususunda "Onlar bizim arkadaşımız. Onlara söyledim" şeklinde tehdit ettiği kaydedildi. Yakın'ın "Tehdit" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan 11 yıla kadar hapsi istendi.

Merve Özbey ve Kenan Koçak (Takvim Foto Arşiv)Merve Özbey ve Kenan Koçak (Takvim Foto Arşiv)

FİKRET AYDOĞDU'YA 21 YIL HAPİS İSTENDİ

Fiko Ocakbaşı'nın sahibi Fikret Aydoğdu'nun ise müşteki Abdullah Taşkın'ı restoranına getirttiği, orada bulunan özel odaya aldıktan sonra ise örgüt üyesi Ali Uğur Uzun ve beraberindeki adamlarla restorana gelerek Taşkın'ı darbettiği iddianamede anlatıldı. İddianamede, Aydoğdu hakkında "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "Nitelikli yağma" suçundan 21 yıla kadar hapis talep edildi.

Sarallar suç örgütü üyesi Turan Yıldırım'ın yurt dışına kaçırıldığı günden güvenlik kamerası görüntüleri (Takvim Foto Arşiv)Sarallar suç örgütü üyesi Turan Yıldırım'ın yurt dışına kaçırıldığı günden güvenlik kamerası görüntüleri (Takvim Foto Arşiv)

EMNİYET MÜDÜRÜ VE KENAN KOÇAK GÖÇMEN KAÇAKILIĞIYLA YARGILANACAK

Şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak ve Deniz Karakurt'un şüpheli Turan Yıldırım'ı yurt dışına kaçırılmasında başrol oynadıkları iddianamede vurgulandı. Karakurt'un firari Turan'ın ülke içerisinde bir yerden başka bir yere naklinin sağladığı, Koçak'ın hem ikamette sakladığı hem de kaçması için yardım ettiği belirtildi. Kenan Koçak ve Deniz Karakurt'un "Suçluyu kayırma", "Göçmen kaçakçılığı", "Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlarında 27 yıla kadar hapsi istedi.

Merve Özbey ve Kenan Koçak (Takvim Foto Arşiv)Merve Özbey ve Kenan Koçak (Takvim Foto Arşiv)

TURAN YILDIRIM'A KIRMIZI BÜLTENLE YAKALAMA
İddianamede, diğer şüphelilerin çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapisleri talep edildi. Öte yandan firari olarak aranan Turan Yıldırım hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı olduğuna vurgulandı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Öcalan’ın Fesih çağrısı yaptığı Kandil’den ilk sabotaj! Duran Kalkan müstear isimle tehditler savurdu: Bir PKK gider birkaçı gelir
Şaibeli diplomanın hesabı soruluyor... İşte Ekrem İmamoğlu ifadesi! Doğu Akdeniz İnşaaat muamması! YÖK raporunu hazırlayanları suçladı
Elon Musk’ın annesi Maye Musk bir pozuyla ABD’yi karıştırdı! Başkanlık uçağında yolculuk pahalıya patladı
Ece Gürel Müge Anlı’da aranıyor! Aileyi şüphelendiren detay! Kan izi mi bulundu?
PKK’nın fesih kongresi için tarih verildi! Hangi devletler sabotaj peşinde? Silah bırakmanın yol haritası ve elebaşlarının muhtemel akıbeti
Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak’a 27 yıl hapis şoku | Sarallar suç örgütü üyesi Turan Yıldırım’ı yurt dışına kaçırmıştı
Nilperi Şahinkaya’ya DM’den yazan Senegalli futbolcu kim: Bizim semtte doğmuşsun! İşte Olağan şüpheliler
Rusya’dan arabuluculuk bombası! İddia İngiliz basınından: Bu kez ABD ile İran masaya oturacak
Öcalan’ın Silah bırak çağrısına PKK’dan ilk yanıt! Mustafa Karasu Örgütü feshedeceğiz deyip şart koşmaya kalktı: Özerklik sabotajı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye’ye geliyor! Kritik hattı Başkan Erdoğan’la birlikte açacaklar
MGM’den 7 ile uyarı: Toz fırtınası yarın pik yapacak! Mantar ve bakteri alarmı verildi! Göz gözü görmeyecek
TCMB faiz indirimine gidecek mi? Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? Stratejist Cüneyt Paksoy’dan flaş tahmin
En ucuz araç fiyatları belli oldu! 2025 Mart ayı 1 milyon TL altı sıfır otomobiller: Fiat, Hyundai, Opel...
Trump’ın Kongre konuşmasında skandal anlar! Yaka paça kovulanlar, şans öpücüğü alanlar, yerlerde sürünenler...
Karın ağrısı, şişkinlik, ishal! Kolon kanserinin gizli sinyalleri ortaya çıktı: Bağırsaklarda sinsice ilerleyip...
Trump’tan Kongre’de bomba üstüne bomba! Zelenskiy özür diledi dedi | BM’ye DSÖ’ye racon sapkınlara ceza
EMEKLİLİKTE 10 YIL+56 YAŞ KURALI | SSK ve BAĞKUR’lu çift maaş alabilecek mi? Yeni sistemde primler nasıl olacak?
Fenerbahçe’de forvet kararı! Rangers maçı 11’i netleşti
CHP’li başkan için zorla dua ettirmişler! Ramazan Öncü konuştu: Çocuklarımın yüzüne bakamıyorum
İsrail ordusu Türkçe hesabın sözcülüğünü çete üyesi bir gangster olan Arye Shalicar’a verdi!