Saadet Işıl Aksoy 11 yıllık eşi Pamir Kıraner’le boşanıyor mu? İlk açıklama geldi

Kaynak: Sosyal medya Evliliğinde kriz yaşadığı iddia edilen ünlü oyuncu, boşanma haberleri hakkında ilk kez konuştu.

Kaynak: Sosyal medya Hürriyet'te yer alan habere göre; Saadet Işıl Aksoy ayrılık iddialarını doğruladı. Ancak ayrılığın sebebinin Türkiye dönüşlerinin olmadığını da vurguladı.

Kaynak: Sosyal medya Henüz açılan bir boşanma davası olmadığını dile getiren Saadet Işıl Aksoy şöyle konuştu: "Bir sürecin içindeyiz ama henüz bir dava yok.

Kaynak: Sosyal medya "KIZIMIZ İÇİN TÜRKİYE'YE DÖNDÜK" Eşimle her zaman arkadaş olup tüm süreçleri beraber, birbirimizi üzmeden ve en doğru şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Kızımızın burada büyümesini istediğimiz için Türkiye'ye döndük.

Kaynak: Sosyal medya Türkiye'ye döndüğümüz zaman aramızda bir ayrılık konusu yoktu. Kızımız için süreci en doğru şekilde sürdürmek istiyoruz. Bu konuda herkesin hassasiyetini bekliyoruz"