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Saadet Işıl Aksoy 11 yıllık eşi Pamir Kıraner’le boşanıyor mu? İlk açıklama geldi

Saadet Işıl Aksoy, 2014 yılında iş insanı Pamir Kıraner ile dünyaevine girdi. Evlendikten sonra Amerika’ya yerleşen ünlü çift, geçen günlerde boşanacakları yönündeki iddialarla gündem oldu. Amerika’dan Türkiye’ye dönen Saadet Işıl Aksoy ise konuya dair ilk kez açıklamada bulundu.

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Giriş Tarihi :05 Mart 2025 , 09:26 Güncelleme Tarihi :05 Mart 2025 , 09:26
Saadet Işıl Aksoy 11 yıllık eşi Pamir Kıraner’le boşanıyor mu? İlk açıklama geldi

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Saadet Işıl Aksoy ile Pamir Kıraner, 2014 senesinde nikah masasına oturdu. Ünlü çift, 2020 yılında ise kızları Marisa Gülcan'ı kucaklarına aldı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Evlendikten sonra Amerika'ya yerleşen ünlü çift, geçen günlerde boşanacakları yönündeki iddialarla gündem oldu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Türkiye ve Amerika arasında mekik dokuyan Saadet Işıl Aksoy, geçen aylarda Türkiye'ye kesin dönüş yaptı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Evliliğinde kriz yaşadığı iddia edilen ünlü oyuncu, boşanma haberleri hakkında ilk kez konuştu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Hürriyet'te yer alan habere göre; Saadet Işıl Aksoy ayrılık iddialarını doğruladı. Ancak ayrılığın sebebinin Türkiye dönüşlerinin olmadığını da vurguladı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Henüz açılan bir boşanma davası olmadığını dile getiren Saadet Işıl Aksoy şöyle konuştu: "Bir sürecin içindeyiz ama henüz bir dava yok.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

"KIZIMIZ İÇİN TÜRKİYE'YE DÖNDÜK"

Eşimle her zaman arkadaş olup tüm süreçleri beraber, birbirimizi üzmeden ve en doğru şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Kızımızın burada büyümesini istediğimiz için Türkiye'ye döndük.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Türkiye'ye döndüğümüz zaman aramızda bir ayrılık konusu yoktu. Kızımız için süreci en doğru şekilde sürdürmek istiyoruz. Bu konuda herkesin hassasiyetini bekliyoruz"

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