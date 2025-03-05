Saadet Işıl Aksoy 11 yıllık eşi Pamir Kıraner’le boşanıyor mu? İlk açıklama geldi

Saadet Işıl Aksoy ile Pamir Kıraner, 2014 senesinde nikah masasına oturdu. Ünlü çift, 2020 yılında ise kızları Marisa Gülcan'ı kucaklarına aldı.
Saadet Işıl Aksoy ile Pamir Kıraner, 2014 senesinde nikah masasına oturdu. Ünlü çift, 2020 yılında ise kızları Marisa Gülcan'ı kucaklarına aldı.
Evlendikten sonra Amerika'ya yerleşen ünlü çift, geçen günlerde boşanacakları yönündeki iddialarla gündem oldu.
Türkiye ve Amerika arasında mekik dokuyan Saadet Işıl Aksoy, geçen aylarda Türkiye'ye kesin dönüş yaptı.
Evliliğinde kriz yaşadığı iddia edilen ünlü oyuncu, boşanma haberleri hakkında ilk kez konuştu.
Hürriyet'te yer alan habere göre; Saadet Işıl Aksoy ayrılık iddialarını doğruladı. Ancak ayrılığın sebebinin Türkiye dönüşlerinin olmadığını da vurguladı.
Henüz açılan bir boşanma davası olmadığını dile getiren Saadet Işıl Aksoy şöyle konuştu: "Bir sürecin içindeyiz ama henüz bir dava yok.
"KIZIMIZ İÇİN TÜRKİYE'YE DÖNDÜK"
Eşimle her zaman arkadaş olup tüm süreçleri beraber, birbirimizi üzmeden ve en doğru şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Kızımızın burada büyümesini istediğimiz için Türkiye'ye döndük.
Türkiye'ye döndüğümüz zaman aramızda bir ayrılık konusu yoktu. Kızımız için süreci en doğru şekilde sürdürmek istiyoruz. Bu konuda herkesin hassasiyetini bekliyoruz"