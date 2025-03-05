Can Yaman ile Gözde Gürkan aşk mı yaşıyor? Gerçek ortaya çıktı

Gözde Gürkan ile aşk yaşadığı haberinin doğru olmadığını hatta iki aydır İstanbul'a gelmediğini söyledi.

Anlaşılan, onları gördüğünü söyleyen arkadaşım Gürkan'ın yanındakini Yaman'a benzetmiş. Cüneyt Bey, Can'ın son zamanlarda tek ciddi ilişkisini Diletta Leotta ile yaşadığını, şu an hayatında kimse olmadığını ekledi.

Can, geçen hafta Londra'daymış ve başrol oynadığı 'Sandokan' adlı İtalyan dizisinin tanıtımına katılmış. Şimdi de Moskova'ya, sonra Rio de Janeiro'ya gidecekmiş.

Can Yaman'ın, Gossip Girl'ün unutulmaz ismi Ed Westwick ve Mumya filmleri ile ünlenen John Hannah ile başrolünü paylaştığı 'Sandokan' eylülde İtalyan Rai kanalında yayınlanmaya başlayacakmış"