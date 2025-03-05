Can Yaman ile Gözde Gürkan aşk mı yaşıyor? Gerçek ortaya çıktı

Dolunay, Erkenci Kuş ve Bay Yanlış gibi dizilerle kamera karşısına geçen Can Yaman, uzun bir süre önce İtalya'ya yerleşen ve oyunculuk kariyerine orada devam etti.
Dolunay, Erkenci Kuş ve Bay Yanlış gibi dizilerle kamera karşısına geçen Can Yaman, uzun bir süre önce İtalya'ya yerleşen ve oyunculuk kariyerine orada devam etti.
Kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşulan Yaman, geçen günlerde gönlünü Gözde Gürkan'a kaptırdığı yönündeki iddialarla gündem oldu. Ancak işin aslı başka çıktı.
Günaydın'dan Bülent Cankurt, konuyla ilgili şu satırları kaleme alarak işin aslını açıkladı: "Dünkü Can Yaman haberim üzerine menajeri Cüneyt Sayıl aradı.
Gözde Gürkan ile aşk yaşadığı haberinin doğru olmadığını hatta iki aydır İstanbul'a gelmediğini söyledi.
Anlaşılan, onları gördüğünü söyleyen arkadaşım Gürkan'ın yanındakini Yaman'a benzetmiş. Cüneyt Bey, Can'ın son zamanlarda tek ciddi ilişkisini Diletta Leotta ile yaşadığını, şu an hayatında kimse olmadığını ekledi.
Can, geçen hafta Londra'daymış ve başrol oynadığı 'Sandokan' adlı İtalyan dizisinin tanıtımına katılmış. Şimdi de Moskova'ya, sonra Rio de Janeiro'ya gidecekmiş.
Can Yaman'ın, Gossip Girl'ün unutulmaz ismi Ed Westwick ve Mumya filmleri ile ünlenen John Hannah ile başrolünü paylaştığı 'Sandokan' eylülde İtalyan Rai kanalında yayınlanmaya başlayacakmış"