SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Muhabirden Hülya Avşar’ı kızdıran sözler! Tepkisi çok konuşulup sosyal medyayı ikiye böldü

Hülya Avşar'ın köpeği ile yürüyüşe çıktığı sırada karşılaştığı muhabir ile arasında geçen diyalog sosyal medyaya damga vurdu. Muhabirin "Maşallah, 18'lik genç kızlar gibi sekerek yürüyor gibisiniz" sözlerine sinirlenen ünlü şarkıcının tepkisi dikkat çekerek kısa sürede gündem oldu. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Hülya Avşar'ı desteklerken bir kısmı muhabire hak verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Mart 2025 , 10:47 Güncelleme Tarihi :05 Mart 2025 , 10:47
Muhabirden Hülya Avşar’ı kızdıran sözler! Tepkisi çok konuşulup sosyal medyayı ikiye böldü

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, köpeği ile yürüyüşe çıktığı sırada objektiflere takıldı. Yıllardır dobra çıkışlarıyla tanınan Avşar'ın muhabir ile arasında geçen diyalog sosyal medyaya damga vurdu.

Muhabirden Hülya Avşar’ı kızdıran sözler! Tepkisi çok konuşulup sosyal medyayı ikiye böldü

Avşar kızı, muhabirin "Maşallah, 18'lik genç kızlar gibi sekerek yürüyor gibisiniz" sözlerine sınırları çizen bir tavırla cevap verdi.

Muhabirden Hülya Avşar'ı kızdıran sözler!

Muhabirden Hülya Avşar’ı kızdıran sözler! Tepkisi çok konuşulup sosyal medyayı ikiye böldü

Muhabirin sözlerinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Avşar, "Sekmek ne demek ya? Senin gibi toy, soru sormayı bilmeyen gazetecilerle konuşmak istemiyorum!" şeklinde çıkıştı.

Muhabirden Hülya Avşar’ı kızdıran sözler! Tepkisi çok konuşulup sosyal medyayı ikiye böldü

Avşar'ın bu sözleri ardından ortam gerildi ve muhabirin verdiği yanıt dikkat çekti.

Muhabirden Hülya Avşar’ı kızdıran sözler! Tepkisi çok konuşulup sosyal medyayı ikiye böldü

Muhabir, ünlü şarkıcıya "Ama geçen sene bana evlenme teklifi etmiştiniz! Toy değilim, çok şükür on seneyi devirdim..." şeklinde karşılık verdi.

Muhabirden Hülya Avşar’ı kızdıran sözler! Tepkisi çok konuşulup sosyal medyayı ikiye böldü

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Bu diyalog, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar ikiye bölündü.

Muhabirden Hülya Avşar’ı kızdıran sözler! Tepkisi çok konuşulup sosyal medyayı ikiye böldü

Kimileri muhabirin ifadelerini laubali bulurken, kimileri de Hülya Avşar'ın sert tepkisini fazla abartılı buldu.

Muhabirden Hülya Avşar’ı kızdıran sözler! Tepkisi çok konuşulup sosyal medyayı ikiye böldü

Bir sosyal medya kullanıcısı "Gayet güzel uyarmış. Hülya hanım haklı" derken bir başkası "Muhabire evlenme teklifi edersen bu konuşmayı da hak edersin" ifadelerini kullandı.

Muhabirden Hülya Avşar’ı kızdıran sözler! Tepkisi çok konuşulup sosyal medyayı ikiye böldü

Yeliz Yeşilmen de kayıtsız kalmayarak "Yine de muhabiri kırmadan tepkisini söylemiş. Çok asil, çok tatlı, gerçekten de her şeyi yerinde yapan muhteşem bir kadın. Yani yine de bu haberi de kırmamış küçük de düşürmemiş" yorumunda bulundu.

Muhabirden Hülya Avşar’ı kızdıran sözler! Tepkisi çok konuşulup sosyal medyayı ikiye böldü

İşte o anlar...

Muhabirden Hülya Avşar’ı kızdıran sözler! Tepkisi çok konuşulup sosyal medyayı ikiye böldü

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
PKK’nın fesih kongresi için tarih verildi! Hangi devletler sabotaj peşinde? Silah bırakmanın yol haritası ve elebaşlarının muhtemel akıbeti
Şaibeli diplomanın hesabı soruluyor... İşte Ekrem İmamoğlu ifadesi! YÖK raporunu hazırlayanları suçladı
Öcalan’ın Silah bırak çağrısına PKK’dan ilk yanıt! Mustafa Karasu Örgütü feshedeceğiz deyip şart koşmaya kalktı: Özerklik saboktajı
Trump’ın Kongre konuşmasında skandal anlar! Yaka paça kovulanlar, şans öpücüğü alanlar, yerlerde sürünenler...
Müge Anlı’da Ece Gürel aranıyor! 14 kilometre uzaklıkta dikkat çeken gelişme! Kayıp kadına ne oldu?
Trump’tan Kongre’de bomba üstüne bomba! Zelenskiy özür diledi dedi | BM’ye DSÖ’ye racon sapkınlara ceza
EMEKLİLİKTE 10 YIL+56 YAŞ KURALI | SSK ve BAĞKUR’lu çift maaş alabilecek mi? Yeni sistemde primler nasıl olacak?
Fenerbahçe’de forvet kararı! Rangers maçı 11’i netleşti
CHP’li başkan için zorla dua ettirmişler! Ramazan Öncü konuştu: Çocuklarımın yüzüne bakamıyorum
Borsa manipülatörlerinin oyunu deşifre oldu! BASGZ hissesi üzerinden dolandırıcılık | HTS kayıtları ortaya çıktı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye’ye geliyor! Kritik hattı Başkan Erdoğan’la birlikte açacaklar
İsrail ordusu Türkçe hesabın sözcülüğünü çete üyesi bir gangster olan Arye Shalicar’a verdi!
Başkan Erdoğan’dan A takımına dil uyarısı: Provokasyona fırsat vermeyin
Mart hem bahar hem de Suriye Tozu getirdi! İstanbul’da sıcaklıklar artıyor! Meteoroloji 5 Mart hava durumu
Emekliye ikramiye zamanı! Şartlar neler? Kim, ne kadar alacak? İşte merakla beklenen ödemenin detayları...
İsrail’den alçak propaganda! X’te Türkçe hesap açıp Türkiye’nin ilk harfini küçük yazdılar
Osayi Samuel’e ayrılık yolu gözüktü! Fenerbahçe’nin Nijeryalı yıldızı Nottingham Forest ile flörtte
CHP İstanbul İl Kongresi’ne şaibe soruşturması! Delege borsası mercek altında: Özgür Çelik panikte Cemal Canpolat suskun
Medya AŞ’de dört nala şaibe! Murat Ongun İBB maaşıyla yarış atına nasıl ortak oldu? Emrah Bağdatlı’nın 2 şirketine adrese teslim ihale
İşte CHP’li Beykoz Belediyesi’ndeki hırsızlığın belgesi! Naylon fatura ile hayali sebze ihalesi... WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı