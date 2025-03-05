Muhabirden Hülya Avşar’ı kızdıran sözler! Tepkisi çok konuşulup sosyal medyayı ikiye böldü

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, köpeği ile yürüyüşe çıktığı sırada objektiflere takıldı. Yıllardır dobra çıkışlarıyla tanınan Avşar'ın muhabir ile arasında geçen diyalog sosyal medyaya damga vurdu.
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, köpeği ile yürüyüşe çıktığı sırada objektiflere takıldı. Yıllardır dobra çıkışlarıyla tanınan Avşar'ın muhabir ile arasında geçen diyalog sosyal medyaya damga vurdu.
Avşar kızı, muhabirin "Maşallah, 18'lik genç kızlar gibi sekerek yürüyor gibisiniz" sözlerine sınırları çizen bir tavırla cevap verdi.
Muhabirin sözlerinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Avşar, "Sekmek ne demek ya? Senin gibi toy, soru sormayı bilmeyen gazetecilerle konuşmak istemiyorum!" şeklinde çıkıştı.
Avşar'ın bu sözleri ardından ortam gerildi ve muhabirin verdiği yanıt dikkat çekti.
Muhabir, ünlü şarkıcıya "Ama geçen sene bana evlenme teklifi etmiştiniz! Toy değilim, çok şükür on seneyi devirdim..." şeklinde karşılık verdi.
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Bu diyalog, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar ikiye bölündü.
Kimileri muhabirin ifadelerini laubali bulurken, kimileri de Hülya Avşar'ın sert tepkisini fazla abartılı buldu.
Bir sosyal medya kullanıcısı "Gayet güzel uyarmış. Hülya hanım haklı" derken bir başkası "Muhabire evlenme teklifi edersen bu konuşmayı da hak edersin" ifadelerini kullandı.
Yeliz Yeşilmen de kayıtsız kalmayarak "Yine de muhabiri kırmadan tepkisini söylemiş. Çok asil, çok tatlı, gerçekten de her şeyi yerinde yapan muhteşem bir kadın. Yani yine de bu haberi de kırmamış küçük de düşürmemiş" yorumunda bulundu.
İşte o anlar...