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Özcan Deniz hakkında soruşturma! Savcılığa ifade verdi

Son dönemlerde ailesiyle yaşadığı sorunlarla sık sık adından söz ettiren Özcan Deniz, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, imar soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı. Deniz, ruhsatsız havuzlar ile ilave kapalı alanlar yaptırdığı ve garaj alanlarını yaşam alanına çevirdiği iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifade vermek üzere adliyeye geldi.

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Giriş Tarihi :05 Mart 2025 , 13:06 Güncelleme Tarihi :05 Mart 2025 , 13:24
Özcan Deniz hakkında soruşturma! Savcılığa ifade verdi

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Avukatlarıyla Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelen Deniz'in soruşturma savcılığındaki ifadesi yaklaşık yarım saat sürdü. Deniz, ifadesinin ardından adliye önünde gazetecilere açıklama yaptı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İnşaat sahibinin kendisi olmadığını belirten Deniz, "Ben sadece intifa hakkı sahibiyim. Evde oturan kişi olarak inşaatın ruhsata aykırı taraflarının varlığından belediyenin ihtarlarıyla haberdar oldum ve 'Bu, inşaatı yapan firmanın sorumluluğundadır, bunları düzeltin.' diye Deniz Film'e ihtarname çektim. Maalesef buna hiçbir dönüş olmadı." ifadelerini kullandı.

Özcan Deniz savcılıkta 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi

Kaynak: AjanslarKaynak: Ajanslar

Deniz, daha sonra belediyeye giderek yasal yollarla yapı tadilat ruhsatı talebinde bulunduğunu anlatarak, "Belediyeye 13 Ocak'ta başvurdum. İyi niyetli şekilde belediyeye gidip 'Burada ruhsata aykırı yapılar tespit edilmiş, ben de içinde oturan kişiyim ve mağdur tarafım. Bana yapı tadilat ruhsatı verin ki düzelteyim.' dedim. Belediye 14 Ocak'ta, yani ben bu iyi niyetli müracaatı yaptıktan bir gün sonra şikayette bulunmuş." şeklinde konuştu.

Kaynak: AjanslarKaynak: Ajanslar

İnşaatın 1,5-2 yıl kadar Deniz Film tarafından sürdürüldüğünü, bu süreçte hiçbir davanın söz konusu olmadığını savunan Deniz, mağdur olduğunu iddia etti.

Kaynak: AjanslarKaynak: Ajanslar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sarıyer Uskumruköy'de sit alanı olan arazideki Deniz'e ait üç villaya ruhsatsız ve izinsiz havuz ile ilave kapalı alan yapıldığı, garaj kısmının yaşam alanına çevrildiği belirlenmişti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Hakkında "imar kirliliğine neden olma" ve "Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Deniz, ifadesi alınmak üzere 5 Mart'ta savcılığa çağrılmıştı.

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