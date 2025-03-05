Özcan Deniz hakkında soruşturma! Savcılığa ifade verdi

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İnşaat sahibinin kendisi olmadığını belirten Deniz, "Ben sadece intifa hakkı sahibiyim. Evde oturan kişi olarak inşaatın ruhsata aykırı taraflarının varlığından belediyenin ihtarlarıyla haberdar oldum ve 'Bu, inşaatı yapan firmanın sorumluluğundadır, bunları düzeltin.' diye Deniz Film'e ihtarname çektim. Maalesef buna hiçbir dönüş olmadı." ifadelerini kullandı.