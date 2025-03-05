Elif Buse Doğan Turkish Delight trendine katıldı! Türkan Şoray makyajına yorum yağdı: Benzemiş bence müthiş!

Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray; ok gibi kirpikler, dolgun dudakları ve buğulu bakışlarıyla hafızalara kazındı.
Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray; ok gibi kirpikler, dolgun dudakları ve buğulu bakışlarıyla hafızalara kazındı.
Dillere destan güzelliğiyle kendine hayran bırakan Yeşilçam yıldızı, sosyal medya kullanıcılarının da radarına girdi.
Türkan Şoray'ın ikonik tarzı, Tiktok ve Instagram kullanıcılarına ilham oldu ve 'Turkish Delight Make Up' akımı başlatıldı.
Sosyal medya kullanıcıları, Türkan Şoray makyajıyla çektikleri videoları Sezen Aksu'nun Kusur Bakma şarkısıyla yayınladı.
Tüm dünyada trend olan akıma Samsak Döveci şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran ünlü şarkıcı Elif Buse Doğan da dahil oldu.
Türkan Şoray makyajı yaptıran Elif Buse Doğan, çektiği videoyu Sezen Aksu'nun Kusur Bakma adlı şarkısı eşliğinde takipçilerinin beğenisine sundu.
Kısa sürede büyük ilgi gören paylaşım, hızla Instagram'da yayılırken ünlü şarkıcıya binlerce yorum geldi.
Elif Buse Doğan'ın paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimisi "Benzemiş bence müthiş!" derken kimisi "Alakası yok" ifadelerini kullandı.
İşte Elif Buse Doğan'ın sosyal medyaya damga vuran Türkan Şoray makyajı...