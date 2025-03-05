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Elif Buse Doğan Turkish Delight trendine katıldı! Türkan Şoray makyajına yorum yağdı: Benzemiş bence müthiş!

Samsak Döveci şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran ünlü şarkıcı Elif Buse Doğan, Turkish Delight trendine katıldı. Sosyal medya hesabından Türkan Şoray makyajı yapılmış halini sevenlerinin beğenisine sunam Doğan, kısa sürede gündem oldu. Ancak Doğan'ın Türkan Şoray makyajı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimisi "Benzemiş bence müthiş!" derken kimisi "Alakası yok" ifadelerini kullandı. İşte Elif Buse Doğan'ın sosyal medyaya damga vuran Türkan Şoray makyajı...

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Giriş Tarihi :05 Mart 2025 , 11:22 Güncelleme Tarihi :05 Mart 2025 , 11:34
Elif Buse Doğan Turkish Delight trendine katıldı! Türkan Şoray makyajına yorum yağdı: Benzemiş bence müthiş!

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Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray; ok gibi kirpikler, dolgun dudakları ve buğulu bakışlarıyla hafızalara kazındı.

Elif Buse Doğan Turkish Delight trendine katıldı! Türkan Şoray makyajına yorum yağdı: Benzemiş bence müthiş!

Dillere destan güzelliğiyle kendine hayran bırakan Yeşilçam yıldızı, sosyal medya kullanıcılarının da radarına girdi.

Elif Buse Doğan'dan Türkan Şoray makyajı!

Elif Buse Doğan Turkish Delight trendine katıldı! Türkan Şoray makyajına yorum yağdı: Benzemiş bence müthiş!

Türkan Şoray'ın ikonik tarzı, Tiktok ve Instagram kullanıcılarına ilham oldu ve 'Turkish Delight Make Up' akımı başlatıldı.

Elif Buse Doğan Turkish Delight trendine katıldı! Türkan Şoray makyajına yorum yağdı: Benzemiş bence müthiş!

Sosyal medya kullanıcıları, Türkan Şoray makyajıyla çektikleri videoları Sezen Aksu'nun Kusur Bakma şarkısıyla yayınladı.

Elif Buse Doğan Turkish Delight trendine katıldı! Türkan Şoray makyajına yorum yağdı: Benzemiş bence müthiş!

Tüm dünyada trend olan akıma Samsak Döveci şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran ünlü şarkıcı Elif Buse Doğan da dahil oldu.

Elif Buse Doğan Turkish Delight trendine katıldı! Türkan Şoray makyajına yorum yağdı: Benzemiş bence müthiş!

Türkan Şoray makyajı yaptıran Elif Buse Doğan, çektiği videoyu Sezen Aksu'nun Kusur Bakma adlı şarkısı eşliğinde takipçilerinin beğenisine sundu.

Elif Buse Doğan Turkish Delight trendine katıldı! Türkan Şoray makyajına yorum yağdı: Benzemiş bence müthiş!

Kısa sürede büyük ilgi gören paylaşım, hızla Instagram'da yayılırken ünlü şarkıcıya binlerce yorum geldi.

Elif Buse Doğan Turkish Delight trendine katıldı! Türkan Şoray makyajına yorum yağdı: Benzemiş bence müthiş!

Elif Buse Doğan'ın paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimisi "Benzemiş bence müthiş!" derken kimisi "Alakası yok" ifadelerini kullandı.

Elif Buse Doğan Turkish Delight trendine katıldı! Türkan Şoray makyajına yorum yağdı: Benzemiş bence müthiş!

İşte Elif Buse Doğan'ın sosyal medyaya damga vuran Türkan Şoray makyajı...

Elif Buse Doğan Turkish Delight trendine katıldı! Türkan Şoray makyajına yorum yağdı: Benzemiş bence müthiş!

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