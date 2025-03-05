Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’in baldızlarına bakın! Fahriye Evcen’in kardeşleri "Güzellik genetik" dedirtti

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey'i canlandıran Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile hayatını birleştirdi.
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey'i canlandıran Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile hayatını birleştirdi.
Ünlü çift Nisan 2019'da Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, Ocak 2023'te de ikinci bebekleri Kerem'i kucaklarına aldı.
Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Özçivit, bu kez baldızlarıyla gündeme geldi.
Fahriye Evcen'in kız kardeşleri "Güzellik genetik" dedirtti. Öte yandan Evcen kardeşler arasındaki benzerlik dikkat çekti.
İşte Fahriye Evcen başta olmak üzere ünlülerin kardeşleri...
BURAK ÖZÇİVİT VE KARDEŞİ BURÇUN ÖZÇİVİT
ÖZGE TÖRER VE KARDEŞİ
MELİS MİNKARİ VEABLASI MERVE MİNKARİ
ESRA BİLGİÇ VE KARDEŞİ ALİ
ÇAĞLA ŞIKEL VE ABLASI BERNA ŞIKEL
MELİSA ŞENOLSUN VE KARDEŞİ EFECAN ŞENOLSUN