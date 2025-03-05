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Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’in baldızlarına bakın! Fahriye Evcen’in kardeşleri "Güzellik genetik" dedirtti

Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey karakterini canlandıran Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile dünyaevine girdi ve iki evladı oldu. Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Özçivit, bu kez baldızlarıyla gündeme geldi. Fahriye Evcen'in kız kardeşleri "Güzellik genetik" dedirtti. Öte yandan Evcen kardeşler arasındaki benzerlik dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :05 Mart 2025 , 14:02 Güncelleme Tarihi :05 Mart 2025 , 14:02
Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’in baldızlarına bakın! Fahriye Evcen’in kardeşleri Güzellik genetik dedirtti

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ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey'i canlandıran Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile hayatını birleştirdi.

Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’in baldızlarına bakın! Fahriye Evcen’in kardeşleri Güzellik genetik dedirtti

Ünlü çift Nisan 2019'da Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’in baldızlarına bakın! Fahriye Evcen’in kardeşleri Güzellik genetik dedirtti

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, Ocak 2023'te de ikinci bebekleri Kerem'i kucaklarına aldı.

Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’in baldızlarına bakın! Fahriye Evcen’in kardeşleri Güzellik genetik dedirtti

Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Özçivit, bu kez baldızlarıyla gündeme geldi.

Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’in baldızlarına bakın! Fahriye Evcen’in kardeşleri Güzellik genetik dedirtti

Fahriye Evcen'in kız kardeşleri "Güzellik genetik" dedirtti. Öte yandan Evcen kardeşler arasındaki benzerlik dikkat çekti.

Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’in baldızlarına bakın! Fahriye Evcen’in kardeşleri Güzellik genetik dedirtti

İşte Fahriye Evcen başta olmak üzere ünlülerin kardeşleri...

Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’in baldızlarına bakın! Fahriye Evcen’in kardeşleri Güzellik genetik dedirtti

BURAK ÖZÇİVİT VE KARDEŞİ BURÇUN ÖZÇİVİT

Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’in baldızlarına bakın! Fahriye Evcen’in kardeşleri Güzellik genetik dedirtti

ÖZGE TÖRER VE KARDEŞİ

Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’in baldızlarına bakın! Fahriye Evcen’in kardeşleri Güzellik genetik dedirtti

NESLİHAN ATAGÜL VE KARDEŞİ İLKAY ATAGÜL

Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’in baldızlarına bakın! Fahriye Evcen’in kardeşleri Güzellik genetik dedirtti

ENGİN AKYÜREK VE KARDEŞİ EREN AKYÜREK

Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’in baldızlarına bakın! Fahriye Evcen’in kardeşleri Güzellik genetik dedirtti

YASEMİN ÖZİLHAN VE KARDEŞİ TAMER ERGENE

Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’in baldızlarına bakın! Fahriye Evcen’in kardeşleri Güzellik genetik dedirtti

İREM HELVACIOĞLU VE ABLASI MERVE HELVACIOĞLU

Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’in baldızlarına bakın! Fahriye Evcen’in kardeşleri Güzellik genetik dedirtti

FAHRİYE EVCEN

Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’in baldızlarına bakın! Fahriye Evcen’in kardeşleri Güzellik genetik dedirtti

FAHRİYE EVCEN VE KIZ KARDEŞİ DEMET EVCEN

Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’in baldızlarına bakın! Fahriye Evcen’in kardeşleri Güzellik genetik dedirtti

FAHRİYE EVCEN VE KARDEŞLERİ

Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’in baldızlarına bakın! Fahriye Evcen’in kardeşleri Güzellik genetik dedirtti

FAHRİYE EVCEN'İN KARDEŞİ

Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’in baldızlarına bakın! Fahriye Evcen’in kardeşleri Güzellik genetik dedirtti

GÖZDE TÜRKER VE KARDEŞİ BUSE TÜRKER

Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’in baldızlarına bakın! Fahriye Evcen’in kardeşleri Güzellik genetik dedirtti

CELİL NALÇAKAN VE KARDEŞİ ESRANUR NALÇAKAN

Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’in baldızlarına bakın! Fahriye Evcen’in kardeşleri Güzellik genetik dedirtti

MELİS MİNKARİ VEABLASI MERVE MİNKARİ

Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’in baldızlarına bakın! Fahriye Evcen’in kardeşleri Güzellik genetik dedirtti

ESRA BİLGİÇ VE KARDEŞİ ALİ

Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’in baldızlarına bakın! Fahriye Evcen’in kardeşleri Güzellik genetik dedirtti

ÇAĞLA ŞIKEL VE ABLASI BERNA ŞIKEL

Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’in baldızlarına bakın! Fahriye Evcen’in kardeşleri Güzellik genetik dedirtti

MELİSA ŞENOLSUN VE KARDEŞİ EFECAN ŞENOLSUN

Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’in baldızlarına bakın! Fahriye Evcen’in kardeşleri Güzellik genetik dedirtti

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