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Mehmed Fetihler Sultanı’nın yıldızı Selim Bayraktar’ın 2 yıl önce evlendiği eşi de kendisi gibi oyuncu!

Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde Çandarlı karakterini canlandıran Selim Bayraktar'ın hayatı merak edildi. 49 yaşındaki Selim Bayraktar'ın 2 yıl önce dünyaevine girdiği eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bayraktar'ın biricik eşi de kendisi gibi ünlü bir oyuncu çıktı. Ünlü çiftin romantik sosyal medya pozlarına ise beğeni yağdı.

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Giriş Tarihi :04 Mart 2025 , 16:24 Güncelleme Tarihi :04 Mart 2025 , 16:25
Mehmed Fetihler Sultanı’nın yıldızı Selim Bayraktar’ın 2 yıl önce evlendiği eşi de kendisi gibi oyuncu!

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Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde Çandarlı karakterini canlandıran Selim Bayraktar'ın hayatı merak edildi.

Mehmed Fetihler Sultanı’nın yıldızı Selim Bayraktar’ın 2 yıl önce evlendiği eşi de kendisi gibi oyuncu!

Selim Bayraktar Kimdir?

17 Haziran 1975'te Kerkük'te doğan ve ilkokulu orada tamamlayan Selim Bayraktar, 12 yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi. Antalya'da lisede eğitim aldığı sıralarda yolda gördüğü bir ilanla tiyatro atölyesinde kurslara katılan Bayraktar'ın tiyatro hayatı böyle başladı.

Mehmed Fetihler Sultanı’nın yıldızı Selim Bayraktar’ın 2 yıl önce evlendiği eşi de kendisi gibi oyuncu!

Liseyi bitirdikten sonra Ankara Hacettepe Üniversite'si Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü kazanan oyuncu, 2000 yılında mezun oldu.

Mehmed Fetihler Sultanı’nın yıldızı Selim Bayraktar’ın 2 yıl önce evlendiği eşi de kendisi gibi oyuncu!

Diyarbakır ve Antalya Devlet Tiyatroları başta olmaz üzere çeşitli tiyatrolarda Kadıncıklar, Yerma, Akide Şekeri, Gulyabani , Asalak, Çıkmaz Sokak Çocukları, Ferhad ile Şirin, İçerdekiler, Yedi Kocalı Hürmüz, By Kolpert, Kadeş Gelini, Ana, Sırça Kümes ve Othello gibi birçok ünlü tiyatro oyunda yer aldı.

Mehmed Fetihler Sultanı’nın yıldızı Selim Bayraktar’ın 2 yıl önce evlendiği eşi de kendisi gibi oyuncu!

Ekran hayatına 2006 yılında Köprü dizisinde canlandırdığı Erdal karakteriyle başlayan Selim Bayraktar, Bir Bulut Olsam, Muhteşem Yüzyıl, Gecenin Kraliçesi, 7 Yüz, Görünen Adam, Çoban Yıldızı, Ufak Tefek Cinayetler, Destan, Veda Mektubu gibi dizilerle televizyon hayatına aktif olarak devam etti.

Mehmed Fetihler Sultanı’nın yıldızı Selim Bayraktar’ın 2 yıl önce evlendiği eşi de kendisi gibi oyuncu!

Son olarak Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde Çandarlı karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncunun özel hayatı da merak edildi.

Mehmed Fetihler Sultanı’nın yıldızı Selim Bayraktar’ın 2 yıl önce evlendiği eşi de kendisi gibi oyuncu!

49 yaşındaki Selim Bayraktar'ın 2 yıl önce dünyaevine girdiği eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bayraktar'ın biricik eşi de kendisi gibi ünlü bir oyuncu çıktı. Ünlü çiftin romantik sosyal medya pozlarına ise beğeni yağdı.

Mehmed Fetihler Sultanı’nın yıldızı Selim Bayraktar’ın 2 yıl önce evlendiği eşi de kendisi gibi oyuncu!

İşte Selim Bayraktar'ın oyuncu eşi Emel Karaköse ile yaptığı paylaşımlardan bazıları...

Mehmed Fetihler Sultanı’nın yıldızı Selim Bayraktar’ın 2 yıl önce evlendiği eşi de kendisi gibi oyuncu!

Selim Bayraktar ile Emel Karaköse

Mehmed Fetihler Sultanı’nın yıldızı Selim Bayraktar’ın 2 yıl önce evlendiği eşi de kendisi gibi oyuncu!

Selim Bayraktar ile Emel Karaköse

Mehmed Fetihler Sultanı’nın yıldızı Selim Bayraktar’ın 2 yıl önce evlendiği eşi de kendisi gibi oyuncu!

Selim Bayraktar ile Emel Karaköse

Mehmed Fetihler Sultanı’nın yıldızı Selim Bayraktar’ın 2 yıl önce evlendiği eşi de kendisi gibi oyuncu!

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