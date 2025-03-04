Mehmed Fetihler Sultanı’nın yıldızı Selim Bayraktar’ın 2 yıl önce evlendiği eşi de kendisi gibi oyuncu!

Diyarbakır ve Antalya Devlet Tiyatroları başta olmaz üzere çeşitli tiyatrolarda Kadıncıklar, Yerma, Akide Şekeri, Gulyabani , Asalak, Çıkmaz Sokak Çocukları, Ferhad ile Şirin, İçerdekiler, Yedi Kocalı Hürmüz, By Kolpert, Kadeş Gelini, Ana, Sırça Kümes ve Othello gibi birçok ünlü tiyatro oyunda yer aldı.

Ekran hayatına 2006 yılında Köprü dizisinde canlandırdığı Erdal karakteriyle başlayan Selim Bayraktar, Bir Bulut Olsam, Muhteşem Yüzyıl, Gecenin Kraliçesi, 7 Yüz, Görünen Adam, Çoban Yıldızı, Ufak Tefek Cinayetler, Destan, Veda Mektubu gibi dizilerle televizyon hayatına aktif olarak devam etti.

Son olarak Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde Çandarlı karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncunun özel hayatı da merak edildi.

49 yaşındaki Selim Bayraktar'ın 2 yıl önce dünyaevine girdiği eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bayraktar'ın biricik eşi de kendisi gibi ünlü bir oyuncu çıktı. Ünlü çiftin romantik sosyal medya pozlarına ise beğeni yağdı.