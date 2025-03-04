Hepsi Grubu yine karşı karşıya! Yasemin Yürük’ten Gülçin Ergül’e sert tepki!

Şarkıcı, yaşadığı sürecin kendisi için oldukça ağır olduğunu belirterek gözyaşları içinde şunları söyledi: "Yıllarca bir günah keçisi ilan edildim ve bunun yükünü taşıdım. Artık insanların beni daha iyi tanımasını istiyorum."

Gülçin Ergül, Hepsi grubuyla 2014 yılında bir araya geldiklerini ancak anlaşmazlık nedeniyle tekrar yollarını ayırdıklarını açıkladı: "Bu buluşma bilinmiyor. O dönem kavga ettik ve anladım ki biz bir araya gelemeyiz. Ben istemediğimde egoist olarak gösterildim, oysa olaylar çok daha karmaşık."

Ergül, eski grup arkadaşları için "Onları seviyorum ama şu anki yaşantımda olmalarını istemiyorum. Bana zarar verdiklerini düşünüyorum" dedi.

İLK YANIT CEMRE KEMER'DEN! Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, Gülçin Ergül'ün açıklamalarına sosyal medya hesabından şu sözlerle cevap verdi: "Yine bir sabah kalkıyorum mesaj kutum linç tarzı, ön yargılı, bilip bilmeden, tanımadığım, tanıdığım ama yıllardır konuşmadığım insanlardan gelen mesajlarla dolu. Sarmal gibi."