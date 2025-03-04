Hepsi Grubu yine karşı karşıya! Yasemin Yürük’ten Gülçin Ergül’e sert tepki!

Çıkış şarkısı 'Olmaz Oğlan' olan ilk albümlerini 2005 senesinde yayınlayan Hepsi Grubu, Yalan'la müzik listelerini alt üst etmişti. Ancak Cemre Kemer, Eren Bakıcı, Yasemin Yürük ve Gülçin Ergül'den oluşan grup bir süre sonra yollarını ayırmıştı.
Çıkış şarkısı 'Olmaz Oğlan' olan ilk albümlerini 2005 senesinde yayınlayan Hepsi Grubu, Yalan'la müzik listelerini alt üst etmişti. Ancak Cemre Kemer, Eren Bakıcı, Yasemin Yürük ve Gülçin Ergül'den oluşan grup bir süre sonra yollarını ayırmıştı.
Gruptan ilk ayrılan isim Gülçin Ergül olmuştu. Bu nedenle çok fazla kişinin tepkisini çeken Ergül, yıllar sonra katıldığı bir programda konuyla ilgili dikkat çeken itiraflarda bulundu.
Ergül, gruptan ayrılma sürecinde kendisini anlatma fırsatı bulamadığını dile getirerek şunları söyledi: "Hem dava süreci vardı hem de arkadaşlarım hakkında olumsuz konuşmak istemedim. Ancak bu sessizlik beni zorladı. Arkamdan söylenen sözler kolay unutulmuyor. Sanki grubu ben bozmuşum gibi bir algı oluşturuldu."
Şarkıcı, yaşadığı sürecin kendisi için oldukça ağır olduğunu belirterek gözyaşları içinde şunları söyledi: "Yıllarca bir günah keçisi ilan edildim ve bunun yükünü taşıdım. Artık insanların beni daha iyi tanımasını istiyorum."
Gülçin Ergül, Hepsi grubuyla 2014 yılında bir araya geldiklerini ancak anlaşmazlık nedeniyle tekrar yollarını ayırdıklarını açıkladı: "Bu buluşma bilinmiyor. O dönem kavga ettik ve anladım ki biz bir araya gelemeyiz. Ben istemediğimde egoist olarak gösterildim, oysa olaylar çok daha karmaşık."
Ergül, eski grup arkadaşları için "Onları seviyorum ama şu anki yaşantımda olmalarını istemiyorum. Bana zarar verdiklerini düşünüyorum" dedi.
İLK YANIT CEMRE KEMER'DEN!
Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, Gülçin Ergül'ün açıklamalarına sosyal medya hesabından şu sözlerle cevap verdi: "Yine bir sabah kalkıyorum mesaj kutum linç tarzı, ön yargılı, bilip bilmeden, tanımadığım, tanıdığım ama yıllardır konuşmadığım insanlardan gelen mesajlarla dolu. Sarmal gibi."
"HERKES KENDİ KARMASINI YAŞIYOR"
Yasemin Yürük de eski çalışma arkadaşına tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından yayınladığı kareye Gülçin Ergül'ün Savaşçı şarkısını ekleyen Yürük, şu ifadeleri kullandı: "Geçmiş geçmişte kaldı. Birey doğru yapmış olsaydı kimse yanlış anlaşılmazdı. Bize ne söylendiyse o şekilde ifade ettik.
Bu nedir diye sorduğum zaman 'Bundan sonra avukatımla konuşursun' diyerek yüzüme kapanan telefonlar, ardından ihtarlar çekilerek iftira attığımız söylendi. Hata o dönem söylenenleri sözleşmeli yapmamış olmamızdır.
Dostluğa, samimiyete güvenilmişti. İtham edilenlere dikkat etmek gerekir... Kul hakkına girmemenizi öneriyorum. Kimse kimseyi zorlamadı. Sözleşmeler vs. vardı. Sağlık raporlarına göre hareket edilmiştir.
Belgesele red gelmesine şaşırmıyorum. Çok şey açıklığa kavuşacaktı. Yürek gerek! Ama mağduru oynamak daha kolay oluyor... Hala geçmişi dile getirmenin sağlıklı olduğunu düşünmüyorum.
Herkes kendi karmasını yaşıyor diyebiliriz, sevgiyle kalın. Şarkın çıkmış hayırlı olsun"