Başak Dizer’in Londra pozları sosyal medyayı salladı! Kıvanç Tatlıtuğ ile Kurt Efe’den de yeni kare geldi

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer, 2016 yılında dünyaevine girdi. Ünlü çift, 2022 senesinde de oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer, 2016 yılında dünyaevine girdi. Ünlü çift, 2022 senesinde de oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
Mutlu evlilikleriyle sık sık adlarından söz ettiren ikili, bu kez Başak Dizer'in paylaşımlarıyla gündeme geldi.
Başak Dizer, sosyal medya hesabında Londra'da geçirdiği keyifli anlara ait bir fotoğraf serisi yayınladı.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşıma kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi.
Dizer'in paylaşımı sosyal medyayı sallarken "Tek kelimeyle muhteşem", "Başak yine çok güzelsin" yorumları yapıldı.
Öte yandan Dizer paylaşımda eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlu Kurt Efe'ye de yer vermeyi ihmal etmedi.
Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe ile yolda yürürken çekilen pozu da sosyal medya kullanıcılarından büyük ilgi gördü.