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Başak Dizer’in Londra pozları sosyal medyayı salladı! Kıvanç Tatlıtuğ ile Kurt Efe’den de yeni kare geldi

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile 2016 yılında evlenen stil danışmanı Başak Dizer, sosyal medya hesabında Londra’da geçirdiği keyifli anlara ait bir fotoğraf serisi yayınladı. Dizer’in paylaşımı sosyal medyayı sallarken “Tek kelimeyle muhteşem”, “Başak yine çok güzelsin” yorumları yapıldı. Öte yandan Dizer paylaşımda eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlu Kurt Efe’ye de yer vermeyi ihmal etmedi. Baba-oğul pozuna da beğeni yağdı.

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Giriş Tarihi :04 Mart 2025 , 09:25 Güncelleme Tarihi :04 Mart 2025 , 09:25
Başak Dizer’in Londra pozları sosyal medyayı salladı! Kıvanç Tatlıtuğ ile Kurt Efe’den de yeni kare geldi

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Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer, 2016 yılında dünyaevine girdi. Ünlü çift, 2022 senesinde de oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Mutlu evlilikleriyle sık sık adlarından söz ettiren ikili, bu kez Başak Dizer'in paylaşımlarıyla gündeme geldi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Başak Dizer, sosyal medya hesabında Londra'da geçirdiği keyifli anlara ait bir fotoğraf serisi yayınladı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşıma kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Dizer'in paylaşımı sosyal medyayı sallarken "Tek kelimeyle muhteşem", "Başak yine çok güzelsin" yorumları yapıldı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Öte yandan Dizer paylaşımda eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlu Kurt Efe'ye de yer vermeyi ihmal etmedi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe ile yolda yürürken çekilen pozu da sosyal medya kullanıcılarından büyük ilgi gördü.

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