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Celal Can Algül kimdir? Helin Kandemir'in sevgilisi Celal Can Algül mesleği ne, kaç yaşında?

Son günlerde adını sıkça duyduğumuz bir isim: Celal Can Algül. Dijital dünyada büyük bir takipçi kitlesine sahip olması, kendi ajansını kurarak iş hayatında farklı bir yol çizmesi ve özel hayatıyla magazin gündeminde sıkça yer almasıyla dikkat çekiyor. Üstelik son zamanlarda genç oyuncu Helin Kandemir ile anılması, Algül’ü daha da merak edilen bir isim haline getirdi.

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Giriş Tarihi :03 Mart 2025 , 18:23 Güncelleme Tarihi :03 Mart 2025 , 18:23
Celal Can Algül kimdir? Helin Kandemir’in sevgilisi Celal Can Algül mesleği ne, kaç yaşında?

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Son zamanlarda magazin dünyasında adı sıkça anılan iş insanı Celal Can Algül, hem kişisel yaşamı hem de kariyeri ile merak ediliyor. Şu sıralar oyuncu Helin Kandemir ile anılan Algül, sosyal medya paylaşımları ve başarılı iş hayatı ile dikkat çekiyor.

CELAL CAN ALGÜL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1994 yılında Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde dünyaya gelen Celal Can Algül, lisans eğitimini Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde tamamladı. Akademik kariyerine Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde ikinci bir lisans eğitimi ile devam etmektedir. Celal Can Algül, sadece iş insanı kimliği ile değil, aynı zamanda bir sosyal medya fenomeni olarak da tanınmaktadır.

Helin Kandemir ve Celal Can AlgülHelin Kandemir ve Celal Can Algül

Twitter'da 700.000'e yakın takipçisi bulunmaktadır. Sosyal medya üzerinde aktif olarak fikirlerini ve yaşadıklarını paylaşan Algül, büyük bir takipçi kitlesine sahiptir. İş hayatında farklı ajanslarla çalıştıktan sonra kendi şirketini kurma karan alan Algül, Reaction Company adında bir dijital reklam ajansını hayata geçirdi. Algül, aynı zamanda kozmetik ve yapımcılık gibi farklı sektörlerde de şirket kuruculuğu yapmaktadır.

Derya Şensoy ve Celal Can AlgülDerya Şensoy ve Celal Can Algül

DERYA ŞENSOY İLE GEÇMİŞ AŞKI

Celal Can Algül'ün ismi daha önce, usta sanatçı Ferhan Şensoy ve Derya Baykal'ın kızı Derya Şensoy ile anıldı. Uzun süre birlikte olan çiftin 2022 yılında birlikte ev satın aldıkları öne sürülmüştü. Ancak daha sonra ilişkileri sona erdi.

Celal Can AlgülCelal Can Algül

HELİN KANDEMİR İLE ADI ANILIYOR

Son günlerde Celal Can Algül, Helin Kandemir ile anılıyor. İkilinin bir ilişkisi olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

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