Celal Can Algül kimdir? Helin Kandemir’in sevgilisi Celal Can Algül mesleği ne, kaç yaşında?

Son zamanlarda magazin dünyasında adı sıkça anılan iş insanı Celal Can Algül, hem kişisel yaşamı hem de kariyeri ile merak ediliyor. Şu sıralar oyuncu Helin Kandemir ile anılan Algül, sosyal medya paylaşımları ve başarılı iş hayatı ile dikkat çekiyor.
CELAL CAN ALGÜL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
1994 yılında Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde dünyaya gelen Celal Can Algül, lisans eğitimini Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde tamamladı. Akademik kariyerine Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde ikinci bir lisans eğitimi ile devam etmektedir. Celal Can Algül, sadece iş insanı kimliği ile değil, aynı zamanda bir sosyal medya fenomeni olarak da tanınmaktadır.
Helin Kandemir ve Celal Can Algül
Twitter'da 700.000'e yakın takipçisi bulunmaktadır. Sosyal medya üzerinde aktif olarak fikirlerini ve yaşadıklarını paylaşan Algül, büyük bir takipçi kitlesine sahiptir. İş hayatında farklı ajanslarla çalıştıktan sonra kendi şirketini kurma karan alan Algül, Reaction Company adında bir dijital reklam ajansını hayata geçirdi. Algül, aynı zamanda kozmetik ve yapımcılık gibi farklı sektörlerde de şirket kuruculuğu yapmaktadır.
Derya Şensoy ve Celal Can Algül
DERYA ŞENSOY İLE GEÇMİŞ AŞKI
Celal Can Algül'ün ismi daha önce, usta sanatçı Ferhan Şensoy ve Derya Baykal'ın kızı Derya Şensoy ile anıldı. Uzun süre birlikte olan çiftin 2022 yılında birlikte ev satın aldıkları öne sürülmüştü. Ancak daha sonra ilişkileri sona erdi.