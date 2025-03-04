Edip Akbayram’a veda! Son yolculuğuna uğurlanıyor

Edip Akbayram'ın naaşı son yolculuğuna uğurlanmak üzere Cemal Reşit Rey Konser Salonu'na getirildi. Akbayram için belgesel gösterimi yapıldı.

Akbayram'ın eşi Ayten Akbayram, anma töreninde "Türkiye çok değerli bir evladını kaybetti. Ben de canımın yarısını kaybettim." diyerek yaşadığı acıyı dile getirdi.