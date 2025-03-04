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Edip Akbayram’a veda! Son yolculuğuna uğurlanıyor

Aldırma Gönül, Gittin Gideli, Hasretinle Yandı Gönlüm ve daha nicesiyle hafızalara kazınan Edip Akbayram, 2 Mart'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberiyle sevenlerini yasa boğan Akbayram, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :04 Mart 2025 , 11:22 Güncelleme Tarihi :04 Mart 2025 , 11:45
Edip Akbayram’a veda! Son yolculuğuna uğurlanıyor

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Sanatçı Edip Akbayram, zatürre sonrası geçirdiği iç kanama nedeniyle 4 Ocak'ta hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören Edip Akbayram, 2 Mart 2025 tarihinde vefat etti.

Edip Akbayram’a veda! Son yolculuğuna uğurlanıyor

Acı haberiyle sevenlerini yasa boğan Akbayram, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

Edip Akbayram'a veda!

Edip Akbayram’a veda! Son yolculuğuna uğurlanıyor

ANMA TÖRENİ

Merhum sanatçı için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda anma töreni düzenlendi.

Edip Akbayram’a veda! Son yolculuğuna uğurlanıyor

Edip Akbayram'ın naaşı son yolculuğuna uğurlanmak üzere Cemal Reşit Rey Konser Salonu'na getirildi. Akbayram için belgesel gösterimi yapıldı.

Edip Akbayram’a veda! Son yolculuğuna uğurlanıyor

Akbayram'ın eşi Ayten Akbayram, anma töreninde "Türkiye çok değerli bir evladını kaybetti. Ben de canımın yarısını kaybettim." diyerek yaşadığı acıyı dile getirdi.

Edip Akbayram’a veda! Son yolculuğuna uğurlanıyor

Anma töreninin ardından, öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Sanatçı daha sonra Üsküdar'da bulunan Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

Edip Akbayram’a veda! Son yolculuğuna uğurlanıyor

Edip Akbayram

Edip Akbayram’a veda! Son yolculuğuna uğurlanıyor

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