Edip Akbayram’a veda! Son yolculuğuna uğurlanıyor

Sanatçı Edip Akbayram, zatürre sonrası geçirdiği iç kanama nedeniyle 4 Ocak'ta hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören Edip Akbayram, 2 Mart 2025 tarihinde vefat etti.
Sanatçı Edip Akbayram, zatürre sonrası geçirdiği iç kanama nedeniyle 4 Ocak'ta hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören Edip Akbayram, 2 Mart 2025 tarihinde vefat etti.
Acı haberiyle sevenlerini yasa boğan Akbayram, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.
ANMA TÖRENİ
Merhum sanatçı için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda anma töreni düzenlendi.
Edip Akbayram'ın naaşı son yolculuğuna uğurlanmak üzere Cemal Reşit Rey Konser Salonu'na getirildi. Akbayram için belgesel gösterimi yapıldı.
Akbayram'ın eşi Ayten Akbayram, anma töreninde "Türkiye çok değerli bir evladını kaybetti. Ben de canımın yarısını kaybettim." diyerek yaşadığı acıyı dile getirdi.
Anma töreninin ardından, öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Sanatçı daha sonra Üsküdar'da bulunan Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.