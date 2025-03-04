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Aşıklar Bali’de! Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü’nün romantik tatili!

Oyuncu Serkay Tütüncü ile şarkıcı Zeynep Bastık, bir süre önce aşk yaşamaya başlamıştı. Aşklarına dolu dizgin devam eden ünlü çift, tatil için Bali’ye gitti. Bastık ile Tütüncü, romantik tatillerinden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. İkilinin tatil pozları sosyal medyaya damga vurdu.

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Giriş Tarihi :04 Mart 2025 , 10:33 Güncelleme Tarihi :04 Mart 2025 , 10:33
Aşıklar Bali’de! Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü’nün romantik tatili!

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Oyuncu Serkay Tütüncü ile şarkıcı Zeynep Bastık, bir süre önce aşk yaşamaya başladı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde 34 yaşına giren sevgilisinin doğum gününü Instagram'dan ''İyi ki doğdun sevgilim. Benim şarkım da sensin'' notuyla kutladı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Attıkları her adımla gündem olan ikili, son olarak tatil pozlarıyla adlarından söz ettirdi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Aşklarına dolu dizgin devam eden ünlü çift, tatil için Bali'ye gitti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Bastık ile Tütüncü, romantik tatillerinden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ünlü oyuncu sevgilisinin yer aldığı kareyi kendi hesabından yayınladı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Sıfır makyaj kamera karşısına geçen Zeynep Bastık, doğal haliyle beğeni topladı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Bastık, Bali'nin doğal güzelliklerini de paylaşmayı ihmal etmedi.

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