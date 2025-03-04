Aşıklar Bali’de! Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü’nün romantik tatili!

Oyuncu Serkay Tütüncü ile şarkıcı Zeynep Bastık, bir süre önce aşk yaşamaya başladı.
Oyuncu Serkay Tütüncü ile şarkıcı Zeynep Bastık, bir süre önce aşk yaşamaya başladı.
Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde 34 yaşına giren sevgilisinin doğum gününü Instagram'dan ''İyi ki doğdun sevgilim. Benim şarkım da sensin'' notuyla kutladı.
Attıkları her adımla gündem olan ikili, son olarak tatil pozlarıyla adlarından söz ettirdi.
Aşklarına dolu dizgin devam eden ünlü çift, tatil için Bali'ye gitti.
Bastık ile Tütüncü, romantik tatillerinden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.
Ünlü oyuncu sevgilisinin yer aldığı kareyi kendi hesabından yayınladı.
Sıfır makyaj kamera karşısına geçen Zeynep Bastık, doğal haliyle beğeni topladı.
Bastık, Bali'nin doğal güzelliklerini de paylaşmayı ihmal etmedi.