Aşıklar Bali’de! Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü’nün romantik tatili!

Oyuncu Serkay Tütüncü ile şarkıcı Zeynep Bastık , bir süre önce aşk yaşamaya başladı.

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Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde 34 yaşına giren sevgilisinin doğum gününü Instagram'dan ''İyi ki doğdun sevgilim. Benim şarkım da sensin'' notuyla kutladı.