Dua Lipa’nın güzellik sırrı belli oldu! İşte bakın arkasında kim var

Şarkıcı Dua Lipa'nın annesi Anesa Lipa, genç görünümü ve zarafeti gündeme gelirken gençlik sırları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Kosova Arnavut kökenli olan Anesa Lipa, gençlik yıllarında modellik yaptı. İşte genç kalmanın yolları…
Şarkıcı Dua Lipa'nın annesi Anesa Lipa, genç görünümü ve zarafeti gündeme gelirken gençlik sırları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Kosova Arnavut kökenli olan Anesa Lipa, gençlik yıllarında modellik yaptı. İşte genç kalmanın yolları…
DUA LIPA'NIN GÜZELLİK SIRRINDA ANNESİNİN ETKİSİ ORTAYA ÇIKTI
Anesa Lipa'nın genç ve fit görünümünün sırrı sağlıklı yaşam alışkanlıklarında yatıyor. Düzenli egzersiz yapıyor, dengeli bir beslenme programı takip ediyor ve cildine özel bakım uyguluyor. 1.70 cm boyunda olan Anesa, 55-58 kg arasında bir kiloya sahip.
Anesa Lipa, eşi Dukagjin Lipa ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Dukagjin, Arnavut kökenli bir iş insanı ve müzik yapımcısı olarak tanınıyor. Çiftin, ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın yanı sıra, Rina ve Gjin adında iki çocuğu daha bulunuyor.
İŞTE GÜZELLİK SIRRI
Anesa Lipa, düzenli cilt bakımı, sağlıklı beslenme ve aktif yaşam tarzıyla gençliğini koruyor. Modaya olan ilgisi ve sofistike tarzı ise dikkatleri üzerine çekiyor. Sosyal medyada sıkça kızı Dua Lipa ile paylaşımlar yapan Anesa, güzelliğiyle gençleri bile geride bırakıyor. "Güzelliğini annesinden almış" şeklinde yorumlar yapılıyor.