Demet Şener’in anne-oğul paylaşımını gören şaşıp kaldı: İbrahim Kutluay’ın aynısı!

İbrahim Kutluay ile yaptığı evlilikten İrem ve Ömer adlarında iki evladı olan Demet Şener, basketbolcu oğlunu Madrid'e kızını ise okul için İngiltere'ye yollamıştı.
İbrahim Kutluay ile yaptığı evlilikten İrem ve Ömer adlarında iki evladı olan Demet Şener, basketbolcu oğlunu Madrid'e kızını ise okul için İngiltere'ye yollamıştı.
Bulduğu her fırsatta çocuklarının yanına giderek hasret gideren Şener, geçen günlerde Madrid'e uçtu.
Oğluyla hasret gideren Şener, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.
Şener, son olarak Ömer Kutluay ile verdiği anne-oğul pozunu Instagram sayfasında "Oğlumla" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.
Şener'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken binlerce beğeni aldı. Ömer Kutluay'ın babası İbrahim Kutluay ile benzerliği ise çok konuşuldu.
Ömer Kutluay için "İbrahim Kutluay'ın aynısı!", "Her geçen gün daha da çok babasına benziyor" yorumları yapıldı.
İşte Demet Şener'in oğluyla verdiği o poz...
İREM GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ
Öte yandan Demet Şener'in kızı İrem Kutluay da merak konusu oldu. İrem'in son halini görenler ise hayran kaldı.
İrem Kutluay için "Çok güzel bir genç kız olmuş", "Güzelliği annesinden" yorumları yapıldı.
İşte İrem Kutluay'ın son hali...