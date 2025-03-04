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Demet Şener’in anne-oğul paylaşımını gören şaşıp kaldı: İbrahim Kutluay’ın aynısı!

İbrahim Kutluay ile 2005 yılında nikah masasına oturan Demet Şener'in bu evlilikten İrem ve Ömer adında iki evladı oldu. 2018'de boşanan çiftten Şener, çocuklarına sık sık sosyal medya paylaşımlarında yer verdi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü model, o paylaşımlarına bir yenisini ekledi ve anne-oğul pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Ömer Kutluay’ın son halini görenler ise “İbrahim Kutluay’ın aynısı!” yorumunda bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Mart 2025 , 09:42 Güncelleme Tarihi :04 Mart 2025 , 09:50
Demet Şener’in anne-oğul paylaşımını gören şaşıp kaldı: İbrahim Kutluay’ın aynısı!

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İbrahim Kutluay ile yaptığı evlilikten İrem ve Ömer adlarında iki evladı olan Demet Şener, basketbolcu oğlunu Madrid'e kızını ise okul için İngiltere'ye yollamıştı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Bulduğu her fırsatta çocuklarının yanına giderek hasret gideren Şener, geçen günlerde Madrid'e uçtu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Oğluyla hasret gideren Şener, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Şener, son olarak Ömer Kutluay ile verdiği anne-oğul pozunu Instagram sayfasında "Oğlumla" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Şener'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken binlerce beğeni aldı. Ömer Kutluay'ın babası İbrahim Kutluay ile benzerliği ise çok konuşuldu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ömer Kutluay için "İbrahim Kutluay'ın aynısı!", "Her geçen gün daha da çok babasına benziyor" yorumları yapıldı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İşte Demet Şener'in oğluyla verdiği o poz...

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İREM GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

Öte yandan Demet Şener'in kızı İrem Kutluay da merak konusu oldu. İrem'in son halini görenler ise hayran kaldı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İrem Kutluay için "Çok güzel bir genç kız olmuş", "Güzelliği annesinden" yorumları yapıldı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İşte İrem Kutluay'ın son hali...

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