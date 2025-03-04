İnan Kıraç’ın evliliği iptal edilecek mi? İpek Kıraç’ın açtığı dava ertelendi

İnan Kıraç (Takvim.com.tr)

Mahkeme, Adli Tıp Kurumu raporuna göre fiili ehliyetinin olmadığı tespit edilen Kıraç'a, avukat Atakan Yılmaz ve avukat Mert Öztekin'i geçici olarak vasi atamıştı.

Öte yandan Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesinde ise vasinin belirlenmesi için açılan dava sürüyor.