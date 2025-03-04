İnan Kıraç’ın evliliği iptal edilecek mi? İpek Kıraç’ın açtığı dava ertelendi

İş insanı İnan Kıraç'ın evliliğinin iptali istemiyle açılan davada, sulh hukuk mahkemesindeki vasilik davasının sonucunun beklenilmesine karar verildi.
DURUŞMAYA BASIN MENSUPLARI ALINMADI
Anadolu 18. Aile Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Hakimin gizlilik kararı vermesi üzerine duruşmaya basın mensupları alınmadı.
İnan Kıraç ve İpek Kıraç (Takvim.com.tr)
Mahkemenin, ön inceleme duruşmasını yapmak için Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen vasilik davasının sonucunun beklenmesine karar vererek duruşmayı ertelediği öğrenildi.
Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor mahkemeye gönderildi. Fiili ehliyetinin olmadığı gerekçesiyle İnan Kıraç'a geçici vasi atandı. (DHA/3 Mart 2025)
DAVA SÜRECİ
İş insanı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, 20 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile evlenen babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali istemiyle dava açmıştı.
Dava kapsamında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtilmişti.