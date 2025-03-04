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İnan Kıraç'ın evliliği iptal edilecek mi? İpek Kıraç'ın açtığı dava ertelendi

İş insanı İnan Kıraç'ın evliliğinin iptali istemiyle açılan davada, sulh hukuk mahkemesindeki vasilik davasının sonucunun beklenilmesine karar verildi. Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, "Babamın akli melekeleri yerinde değil" diyerek 20 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile evlenen babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali istemiyle dava açmıştı.

AA AA
Giriş Tarihi :04 Mart 2025 , 15:45 Güncelleme Tarihi :04 Mart 2025 , 15:45
İnan Kıraç’ın evliliği iptal edilecek mi? İpek Kıraç’ın açtığı dava ertelendi

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İş insanı İnan Kıraç'ın evliliğinin iptali istemiyle açılan davada, sulh hukuk mahkemesindeki vasilik davasının sonucunun beklenilmesine karar verildi.

DURUŞMAYA BASIN MENSUPLARI ALINMADI

Anadolu 18. Aile Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Hakimin gizlilik kararı vermesi üzerine duruşmaya basın mensupları alınmadı.

İnan Kıraç ve İpek Kıraç (Takvim.com.tr)İnan Kıraç ve İpek Kıraç (Takvim.com.tr)

Mahkemenin, ön inceleme duruşmasını yapmak için Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen vasilik davasının sonucunun beklenmesine karar vererek duruşmayı ertelediği öğrenildi.

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor mahkemeye gönderildi. Fiili ehliyetinin olmadığı gerekçesiyle İnan Kıraç'a geçici vasi atandı. (DHA/3 Mart 2025)Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor mahkemeye gönderildi. Fiili ehliyetinin olmadığı gerekçesiyle İnan Kıraç'a geçici vasi atandı. (DHA/3 Mart 2025)

DAVA SÜRECİ

İş insanı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, 20 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile evlenen babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali istemiyle dava açmıştı.

Dava kapsamında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtilmişti.

İnan Kıraç (Takvim.com.tr)İnan Kıraç (Takvim.com.tr)

Mahkeme, Adli Tıp Kurumu raporuna göre fiili ehliyetinin olmadığı tespit edilen Kıraç'a, avukat Atakan Yılmaz ve avukat Mert Öztekin'i geçici olarak vasi atamıştı.

nan Kıraç'tan beklenmedik hamle!

Öte yandan Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesinde ise vasinin belirlenmesi için açılan dava sürüyor.

İpek Kıraç talep etti mahkeme kararını verdi! İnan Kıraça geçici vasi tayin edildi... Banka hesaplarına ve hisselerine şerh konduİpek Kıraç talep etti mahkeme kararını verdi! İnan Kıraça geçici vasi tayin edildi... Banka hesaplarına ve hisselerine şerh kondu

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