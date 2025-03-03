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Usta sanatçı Edip Akbayram hayatını kaybetti! Cenaze programı netleşti | Ailesiyle birlikte son görüntüleri ortaya çıktı

Zatürre hastalığı sonrası kaldırıldığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iç kanama geçiren ve 4 Ocak’tan bu yana yoğun bakımda tedavi gören usta sanatçı Edip Akbayram'dan acı haber geldi. Hayatını kaybeden usta sanatçı Edip Akbayram'ın cenaze programı netleşirken ailesiyle birlikte son görüntüleri de ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :02 Mart 2025 , 20:06 Güncelleme Tarihi :03 Mart 2025 , 10:58
Usta sanatçı Edip Akbayram hayatını kaybetti! Cenaze programı netleşti | Ailesiyle birlikte son görüntüleri ortaya çıktı

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Bir süredir zatürre sebebiyle tedavi gören 75 yaşındaki ünlü sanatçı Edip Akbayram, evde geçirdiği iç kanama sonucunda Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

ENTÜBE EDİLMİŞTİ

Hastane yapılan kontrollerde iç kanama geçirdiği anlaşılan Edip Akbayram, yoğun bakıma alındı ve entübe edildi.

EDİP AKBAYRAM'DAN ACI HABER

Geçirdiği zatürre hastalığı sonrasında götürüldüğü Haydarpaşa Numune Eğtim ve Araştırma Hastanesi'nde iç kanama sonucu yoğun bakıma alınan ve 4 Ocak'tan bu yana tedavi gören sanatçı Edip Akbayram (75) çoklu organ yetmezliğinden bugün saat 19.30'da hayatını kaybetti.

Edip Akbayram vefat etti



CENAZE PROGRAMI NETLEŞTİ

Sanatçı Edip Akbayram için 4 Mart Salı günü saat 11.00'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlenecek.

Edip Akbayram'ın son görüntüleri ortaya çıktı. (DHA)Edip Akbayram'ın son görüntüleri ortaya çıktı. (DHA)

Törenin ardından Teşvikiye Camii'ndeki öğle namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından sanatçının cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 75 yaşında, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sanatçı Edip Akbayram için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Türk müziğinin usta ismi, unutulmaz yorumları ve güçlü sesiyle hafızalara kazınan Edip Akbayram'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Eserleriyle daima hatırlanacak olan değerli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz."

Edip Akbayram'ın aile saadeti! Son görüntüleri ortaya çıktı!

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul'da kaldırıldığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisindeki tedavisinin 52'nci gününde hayatını kaybeden sanatçı Edip Akbayram'ın, ailesiyle birlikte çekildiği son görüntüler ortaya çıktı.

Edip Akbayram'ın son görüntüleri ortaya çıktı. (DHA)Edip Akbayram'ın son görüntüleri ortaya çıktı. (DHA)

Sanatçı'nın 29 Aralık'taki doğum gününü erken kutlayan ailesi ve dostları, 21 Aralık Cumartesi gecesi aile dostları Fadime ve Ramazan Aslan çiftinin Antalya Kundu'daki otelinde bir etkinlik düzenledi.

Edip Akbayram'ın son görüntüleri ortaya çıktı. (DHA)Edip Akbayram'ın son görüntüleri ortaya çıktı. (DHA)

Tiyatro sanatçısı Levent Ülgen'in de yer aldığı gecede Edip Akbayram, eşi Ayten Akbayram ile dans edip, dostlarıyla sohbet ederek güzel bir gece geçirdi.

Edip Akbayram'ın acılı eşi hastaneden ayrıldı!

KIZI VE EŞİNDEN İLK PAYLAŞIM

Edip Akbayram'ın vefatının ardından eşi Ayten Akbayram X hesabından paylaşımda bulundu.

Ayten Akbayram'ın paylaşımı | Ekran GörüntüsüAyten Akbayram'ın paylaşımı | Ekran Görüntüsü


Ayten Akbayram, "Buraya kadarmış öbür yarım buraya kadar" notu düşerek aile fotoğrafını paylaştı.

Türkü Akbayram'ın paylaşımı | Ekran GörüntüsüTürkü Akbayram'ın paylaşımı | Ekran Görüntüsü

Aynı zamanda kızı Türkü Akbayram ise Instagram hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Türkü Akbayram paylaşımında, "Sevgili eşim / canım babamız / biricik dedem Edip Akbayram'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Dostlarının, sanat dünyasının ve sevenlerinin başı sağolsun. Eşi Ayten, kızı Türkü, oğlu Ozan Akbayram, torunu Lavin" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Kubat: ''Babamızdı, bir devir kapandı''

Şarkıcı Kubat da çok üzgün olduğunu belirterek, "Babamızdı, bir devir kapandı. Tüm müzik camiasının, ailesinin, hepimizin başı sağ olsun. Yeri doldurulamaz sanatçı bir abimizdi." ifadelerini kullandı.

EDİP AKBAYRAM KİMDİR?

"Güzel Günler Göreceğiz", "Hasretinle Yandı Gönlüm" ve "Aldırma Gönül" gibi şarkılarıyla sevenlerinin gönlünde taht kuran Edip Akbayram, 29 Aralık 1950'de Gaziantep'te doğdu.

Dokuz aylıkken çocuk felcine yakalanan ve çocukluğu hastalıkla geçen Akbayram'ın müzikle ilişkisi küçük yaşlarda bir orkestra kurmasıyla başladı.

Amatör olarak evlerinin yakınındaki bir düğün salonunda çalışan Akbayram, lise döneminde ise arkadaşlarıyla beraber kurdukları orkestrada, Karacaoğlan ve Pir Sultan'ın deyişleri üzerine besteler yaparak müzikle bağlarını sağlamlaştırdı.

İlk plağında yer alan "Kendim ettim kendim buldum" şarkısını lise yıllarında hayata geçiren Akbayram'ın grubunun adı ''Siyah Örümcekler''di.

Müzik kariyerine Gaziantep'te başlayan ve bir süre orada devam eden Akbayram'ın ikinci durağı ve sahneye çıktığı şehir ise Adana oldu.

Akbayram, 1968 yılında liseyi bitirmesinin ardından İstanbul'a giderek, doktor olma hayali için sınavlara girdi ve diş hekimliği bölümünü kazandı.

Diş hekimliği bölümü ile müzik arasında seçim yapmak zorunda kalan Akbayram, müziği seçerek 1971 yılında Altın Mikrofon Yarışması'na katıldı. Usta sanatçı, yarışmada, Aşık Veysel'in şiirinden esinlenerek hayata geçirdiği ilk bestesi olan "Kükredi Çimenler" ile birinci oldu.

Dostlar Orkestrası'nı 1974 yılında kuran Akbayram, Anadolu pop müziğinin önde gelen isimlerinden biri oldu.

"Kara Kuzu", "Deniz Üstü Köpürür" ve "Garip" adlı eserleri hafızalara kazınan, "Aldırma Gönül" ve "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" adlı parçalarıyla satış rekorları kıran Akbayram, geniş bir hayran kitlesi kazandı.

Aldığı ödüllerin arasına Altın Plak'ı da yazdıran sanatçının 250'ye yakın ödülü bulunuyor.

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