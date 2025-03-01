Aslı Enver ve Elay’dan anne-kız dansı! Gören hayran kaldı

Aslı Enver, 2022 yılında iş insanı Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Ünlü çiftin bu evlilikten Elay adını verdikleri bir kızı oldu.
Aslı Enver, 2022 yılında iş insanı Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Ünlü çiftin bu evlilikten Elay adını verdikleri bir kızı oldu.
Sosyal medyayı aktif kullanan Enver, paylaşımlarında minik kızına sık sık yer verdi.
O paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen ünlü oyuncu, bu kez kızıyla evde geçirdiği eğlenceli anları yayınladı.
Aslı Enver ve Elay'ın anne-kız dansı kısa sürede yoğun ilgi görerek sosyal medyada gündem oldu.
Sosyal medya kullanıcıları, "Aslı'ya annelik çok yakıştı", "Çok tatlısınız" yorumları yapıldı.
İşte Aslı Enver ile kızı Elay'ın eğlenceli anları...