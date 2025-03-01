Aslı Enver ve Elay’dan anne-kız dansı! Gören hayran kaldı

Aslı Enver , 2022 yılında iş insanı Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Ünlü çiftin bu evlilikten Elay adını verdikleri bir kızı oldu.

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O paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen ünlü oyuncu, bu kez kızıyla evde geçirdiği eğlenceli anları yayınladı.