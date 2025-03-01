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Aslı Enver ve Elay’dan anne-kız dansı! Gören hayran kaldı

2022 yılında iş insanı Berkin Gökbudak ile dünyaevine giren Aslı Enver’in bu evlilikten Elay adında bir kızı oldu. Sosyal medya paylaşımlarında kızına sık sık yer veren Enver, son olarak kızıyla evde geçirdiği eğlenceli anları yayınladı. Aslı Enver ve Elay’ın anne-kız dansı kısa sürede yoğun ilgi görerek sosyal medyada gündem oldu.

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Giriş Tarihi :01 Mart 2025 , 17:05 Güncelleme Tarihi :01 Mart 2025 , 17:13
Aslı Enver ve Elay’dan anne-kız dansı! Gören hayran kaldı

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Aslı Enver, 2022 yılında iş insanı Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Ünlü çiftin bu evlilikten Elay adını verdikleri bir kızı oldu.

Aslı Enver ve Elay'dan anne-kız dansı!

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Sosyal medyayı aktif kullanan Enver, paylaşımlarında minik kızına sık sık yer verdi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

O paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen ünlü oyuncu, bu kez kızıyla evde geçirdiği eğlenceli anları yayınladı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Aslı Enver ve Elay'ın anne-kız dansı kısa sürede yoğun ilgi görerek sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Sosyal medya kullanıcıları, "Aslı'ya annelik çok yakıştı", "Çok tatlısınız" yorumları yapıldı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İşte Aslı Enver ile kızı Elay'ın eğlenceli anları...

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