Edip Akbayram kızı ve eşi kimdir? Edip Akbayram hastalığı neydi, neden vefat etti?

Usta sanatçı Edip Akbayram hayatını kaybetti. Anadolu rock müziğinin efsanevi ismi, 4 Ocak'tan bu yana tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 2 Mart 2025 tarihinde saat 19.30'da çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Anadolu rock ve protest müziğin usta ismi Edip Akbayram 'ın vefatı, sanat camiası ve sevenlerini yasa boğdu. 2 Mart 2025 tarihinde 75 yaşında hayata veda eden Akbayram'ın ölüm sebebi çoklu organ yetmezliği olarak açıklandı. Geçirdiği zatürre rahatsızlığı sonrasında Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan usta sanatçı, 4 Ocak'tan bu yana tedavi altındayken hayatını kaybetti.

EDİP AKBAYRAM'IN HASTALIĞI NEYDİ?

Edip Akbayram, son yıllarda çeşitli sağlık problemleri ile mücadele ediyordu. Geçtiğimiz aylarda zatürreye yakalanan sanatçının durumu, hastaneye kaldırılmasının ardından daha da kritik hale geldi. İç kanama nedeniyle yoğun bakıma alınan Akbayram, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

EDİP AKBAYRAM KİMDİR?

29 Aralık 1950 tarihinde Gaziantep'te dünyaya gelen Edip Akbayram, mücadeleyle geçen bir hayat hikâyesine sahipti. Henüz dokuz aylıkken çocuk felcine yakalanan sanatçı, müziğe olan tutkusunu çocukluk yıllarında keşfetti. Ortaokul ve lise yıllarında bir orkestra kurarak amatör olarak sahne almaya başladı.

1968 yılında liseyi bitirdikten sonra diş hekimliği bölümünü kazandı ancak müzik kariyerine odaklanmayı seçti. 1971 yılında Altın Mikrofon Yarışması'na katılarak Âşık Veysel'in bir şiirinden esinlenerek yaptığı "Kükredi Çimenler" ile birinci oldu ve profesyonel müzik kariyerine adım attı.