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Son sağlık durumunu kızı Türkü açıklamıştı! Usta sanatçı Edip Akbayram hayatını kaybetti

Zatürre hastalığı sonrası kaldırıldığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iç kanama geçiren ve 4 Ocak’tan bu yana yoğun bakımda tedavi gören usta sanatçı Edip Akbayram'dan acı haber geldi. Usta sanatçı bugün hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi :02 Mart 2025 , 20:06 Güncelleme Tarihi :02 Mart 2025 , 20:40
Son sağlık durumunu kızı Türkü açıklamıştı! Usta sanatçı Edip Akbayram hayatını kaybetti

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Bir süredir zatürre sebebiyle tedavi gören 75 yaşındaki ünlü sanatçı Edip Akbayram, evde geçirdiği iç kanama sonucunda Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

ENTÜBE EDİLMİŞTİ

Hastane yapılan kontrollerde iç kanama geçirdiği anlaşılan Edip Akbayram, yoğun bakıma alındı ve entübe edilmişti.

SON DURUMUNU KIZI AÇIKLADI

Türkü Akbayram, babasının son sağlık durumu hakkında "Durumu ciddiyetini koruyor. Maalesef yeni bir gelişme yok" dedi.

EDİP AKBAYRAM'DAN ACI HABER

Geçirdiği zatürre hastalığı sonrasında götürüldüğü Haydarpaşa Numune Eğtim ve Araştırma Hastanesi'nde iç kanama sonucu yoğun bakıma alınan ve 4 Ocak'tan bu yana tedavi gören sanatçı Edip Akbayram (75) çoklu organ yetmezliğinden bugün saat 19.30'da hayatını kaybetti.

Edip Akbayram vefat etti

EDİP AKBAYRAM KİMDİR?

Edip Akbayram, 29 Aralık 1950'de Gaziantep'te dünyaya geldi. Çocuk felcine yakalandığı erken yaşlarda müziğe olan ilgisi nüksetti. Lise yıllarında orkestra kurarak müziğe adım atan Akbayram, ilk plağını Siyah Örümcekler adıyla piyasaya çıkardı. Gaziantep'ten sonra Adana'da müzik hayatına devam etti ve İstanbul'a yerleşerek diş hekimliği yerine müziği ilk tercihi haline getirdi.

1971'de Altın Mikrofon Yarışması'nda birinci olan Akbayram, 1974'te Dostlar Orkestrası'nı kurdu. Yetenekli isim Anadolu pop müziğinin önemli figürlerinden biri. "Aldırma Gönül" ve "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz" gibi parçalarla büyük satış rakamları elde etti ve 250'ye yakın ödül aldı.

Akbayram, müziğinde halk kitlelerinin sorunlarına odaklanarak toplumsal mesajlara yer verdi. 1979 yılında Ayten Hanım ile evlendi ve çiftin Türkü ve Ozan isimlerinde iki çocuğu dünyaya geldi.

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