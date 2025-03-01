Can Borcu’nun Yekta’sı Tolga Güleç’in 8 yıl önce boşandığı eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!

ATV'nin sevilen dizisi Can Borcu'na Yekta karakteriyle dahil olan Tolga Güleç'in hayatı merak edildi.
ATV'nin sevilen dizisi Can Borcu'na Yekta karakteriyle dahil olan Tolga Güleç'in hayatı merak edildi.
TOLGA GÜLEÇ KİMDİR?
20 Eylül 1981 tarihinde Hatay'da doğan Nihat Tolga Güleç, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde ilk ve orta öğrenimini tamamladı
Çukurova Üniversitesi İşletme Bölümü'nde eğitimine başladı ancak yarıda bıraktı.
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı'ndan mezun oldu.
Kariyerine tiyatro sahnelerinde başlayan Güleç, daha sonra Hatırla Sevgili, Gece Gündüz, Kırık Kanatlar, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Son Çıkış gibi birçok dizide rol aldı.
Başarılı kariyeriyle dikkat çeken oyuncunun gözlerden uzak yaşadığı özel hayatı da merak edildi.
Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Güleç'in 4 yıl evli kaldığı eski eşinin kim olduğunu duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi.
İşte Tolga Güleç başta olmak üzere ünlülerin eski aşkları...