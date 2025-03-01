Can Borcu’nun Yekta’sı Tolga Güleç’in 8 yıl önce boşandığı eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı'ndan mezun oldu.

Kariyerine tiyatro sahnelerinde başlayan Güleç, daha sonra Hatırla Sevgili, Gece Gündüz, Kırık Kanatlar, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Son Çıkış gibi birçok dizide rol aldı.