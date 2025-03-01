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Can Borcu’nun Yekta’sı Tolga Güleç’in 8 yıl önce boşandığı eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!

Ebru Özkan Saban, Cüneyt Mete, Mine Tugay, Bülent İnal gibi isimleri bir araya getiren Can Borcu dizisinde Yekta karakterini canlandıran Tolga Güleç'in hayatı merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Güleç'in 4 yıl evli kaldığı eski eşinin kim olduğunu duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Tolga Güleç hangi ünlü oyuncuyla 4 sene evli kalmış...

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Giriş Tarihi :01 Mart 2025 , 08:59 Güncelleme Tarihi :01 Mart 2025 , 08:59
Can Borcu’nun Yekta’sı Tolga Güleç’in 8 yıl önce boşandığı eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!

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ATV'nin sevilen dizisi Can Borcu'na Yekta karakteriyle dahil olan Tolga Güleç'in hayatı merak edildi.

Can Borcu’nun Yekta’sı Tolga Güleç’in 8 yıl önce boşandığı eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!

TOLGA GÜLEÇ KİMDİR?

20 Eylül 1981 tarihinde Hatay'da doğan Nihat Tolga Güleç, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde ilk ve orta öğrenimini tamamladı

Can Borcu’nun Yekta’sı Tolga Güleç’in 8 yıl önce boşandığı eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!

Çukurova Üniversitesi İşletme Bölümü'nde eğitimine başladı ancak yarıda bıraktı.

Can Borcu’nun Yekta’sı Tolga Güleç’in 8 yıl önce boşandığı eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı'ndan mezun oldu.

Can Borcu’nun Yekta’sı Tolga Güleç’in 8 yıl önce boşandığı eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!

Kariyerine tiyatro sahnelerinde başlayan Güleç, daha sonra Hatırla Sevgili, Gece Gündüz, Kırık Kanatlar, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Son Çıkış gibi birçok dizide rol aldı.

Can Borcu’nun Yekta’sı Tolga Güleç’in 8 yıl önce boşandığı eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!

Başarılı kariyeriyle dikkat çeken oyuncunun gözlerden uzak yaşadığı özel hayatı da merak edildi.

Can Borcu’nun Yekta’sı Tolga Güleç’in 8 yıl önce boşandığı eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!

Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Güleç'in 4 yıl evli kaldığı eski eşinin kim olduğunu duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Can Borcu’nun Yekta’sı Tolga Güleç’in 8 yıl önce boşandığı eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!

İşte Tolga Güleç başta olmak üzere ünlülerin eski aşkları...

Can Borcu’nun Yekta’sı Tolga Güleç’in 8 yıl önce boşandığı eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!

Asuman Krause - Emrah

Can Borcu’nun Yekta’sı Tolga Güleç’in 8 yıl önce boşandığı eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!

Ebru Akel - Kenan Doğulu

Can Borcu’nun Yekta’sı Tolga Güleç’in 8 yıl önce boşandığı eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!

Mustafa Sandal - Tuba Ünsal

Can Borcu’nun Yekta’sı Tolga Güleç’in 8 yıl önce boşandığı eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!

Bergüzar Korel - Tan Sağtürk

Can Borcu’nun Yekta’sı Tolga Güleç’in 8 yıl önce boşandığı eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!

Alişan - Sezin Erbil

Can Borcu’nun Yekta’sı Tolga Güleç’in 8 yıl önce boşandığı eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!

Aysun Kayacı - Emre Aşık

Can Borcu’nun Yekta’sı Tolga Güleç’in 8 yıl önce boşandığı eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!

Tolgahan Sayışman - Merve Boluğur

Can Borcu’nun Yekta’sı Tolga Güleç’in 8 yıl önce boşandığı eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!

Berrak Tüzünataç - Nejat İşler

Can Borcu’nun Yekta’sı Tolga Güleç’in 8 yıl önce boşandığı eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!

TOLGA GÜLEÇ

Can Borcu’nun Yekta’sı Tolga Güleç’in 8 yıl önce boşandığı eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!

TOLGA GÜLEÇ - YELİZ ŞAR

Can Borcu’nun Yekta’sı Tolga Güleç’in 8 yıl önce boşandığı eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!

TOLGA GÜLEÇ - YELİZ ŞAR

Can Borcu’nun Yekta’sı Tolga Güleç’in 8 yıl önce boşandığı eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!

TOLGA GÜLEÇ - YELİZ ŞAR

Can Borcu’nun Yekta’sı Tolga Güleç’in 8 yıl önce boşandığı eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!

TOLGA GÜLEÇ - YELİZ ŞAR

Can Borcu’nun Yekta’sı Tolga Güleç’in 8 yıl önce boşandığı eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!

Çağla Şıkel - Bozok

Can Borcu’nun Yekta’sı Tolga Güleç’in 8 yıl önce boşandığı eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!

İsmail Hacıoğlu - Ceyda Düvenci

Can Borcu’nun Yekta’sı Tolga Güleç’in 8 yıl önce boşandığı eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!

Fazıl Say - Hande Ataizi

Can Borcu’nun Yekta’sı Tolga Güleç’in 8 yıl önce boşandığı eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!

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