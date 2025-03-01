SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Ferdi Tayfur’un küçük oğlu Taha Tayfur’dan duygusal paylaşım! Merhum babasını böyle andı

2 Ocak’ta aramızdan ayrılan merhum sanatçı Ferdi Tayfur’un oğlu Ferdi Taha Tayfur, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla babasını andı. Baba özlemi çeken Taha Tayfur, Ferdi Tayfur ile birlikte yer aldığı fotoğrafı 'Garibim' şarkısıyla paylaştı. İşte Ferdi Taha Tayfur’un duygu dolu paylaşımı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Mart 2025 , 13:24 Güncelleme Tarihi :01 Mart 2025 , 13:24
Ferdi Tayfur’un küçük oğlu Taha Tayfur’dan duygusal paylaşım! Merhum babasını böyle andı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Arabesk müziğinin sevilen ismi Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak günü 79 yaşında hayatını kaybetti.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

Tüm Türkiye'yi yasa boğan acı haber sonrası taziye mesajları yağdı. Sanatçının en küçük oğlu Ferdi Taha Tayfur da geçen haftalarda sosyal medyadan duygusal bir paylaşım yaptı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Babasıyla yer aldığı kareleri yayınlayan Ferdi Taha Tayfur, doğum günü paylaşımına şu notu ekledi: "Canım babam, sensiz geçirdiğim ilk doğum günüm bugün. Bu doğum günümde yanımda olamadığın için çok üzgünüm ama bu 17 yılımı da seninle beraber dolu dolu yaşadığım için de bir o kadar huzurluyum.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Beni şu zamana kadar hep büyük adam olmam için yetiştirdin, ismine yakışır bir evlat ve izinden gidebilecek bir müzisyen olmam için çok uğraştın. Bu çabalarını boşa çıkartmayacağıma ve senin bayrağını en ön safta en güzel şekilde dalgalandıracağıma söz veriyorum. Seni çok seviyorum. Yattığın yer incitmesin, nurlar içinde uyu aslan babam"

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

YENİ PAYLAŞIM

Baba özlemi çeken Ferdi Taha Tayfur, yeni bir paylaşımda bulundu.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

Babasıyla kahvaltı yaparken çekilen fotoğrafını yayınlayan Ferdi Taha Tayfur, paylaşımına "Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler; bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler" notunu düştü.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

Tayfur, paylaşımına babasına ait 'Garibim' şarkısını ekledi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İşte o paylaşım...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Elebaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısı sonrası PKK’dan karar: Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz
CHP’de yeni kriz: Ön seçim! Adaylıkla zırh arayan Ekrem İmamoğlu’nun katılım korkusu...
Trump Zelenskiy ile kavgadan hemen sonra sessizce söyledi! Beyaz Saray’daki tartışmanın arka planı o cümlede
Terörsüz Türkiye’nin yol haritası belirlendi! İşte uygulanacak stratejinin detayları...
Trump - Zelenskiy kavgasında ikinci raunt! Rusya da dahil oldu
İpek Kıraç talep etmişti! İnan Kıraç hakkında Adli Tıp kararını verdi
Getir
Trump - Zelenskiy kavgası tarihe geçti! Avrupa destek yağdırdı ama Ukrayna Başkan Erdoğan dedi
Youssef En-Nesyri için kesenin ağzını açacaklar! Bu kadarını kimse beklemiyordu
Ekrem İmamoğlu’nun diploma şaibesinde yeni detay! YÖK’e sormamışlar bile! Eski YÖK üyesi açıkladı: Hukuki değil
Zorlu Holding CEO’su Bekir Cem Köksal Vestel’de Ramazan tebriğini yasakladı!
Çalışan annelere iyi haber: Doğum izni artacak! Bakan Vedat Işıkhan açıkladı
SAHUR VE İFTAR SAATLERİ | 81 il tüm liste: 2025 DİYANET Ramazan İmsakiyesi! İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara...
ABD Başkanı Trump ve Zelenskiy ile kameralar önünde tartıştı: Anlaşmalar iptal edildi
Miras kavgası büyüyor! Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur ilk kez konuştu: Kimse nemalanmasın!
THY’den 10 yılda 60 milyar dolar yatırım! Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat: Katkı 1 trilyon dolara çıkacak
Beyaz Saray’daki kavga sonrası Zelenskiy’den Trump’a teşekkür! Dakika dakika kriz: Ukrayna Devlet Başkanı nasıl kovuldu?
İmralı’da video kayıt yapıldı mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir bilinmeyenlerini Takvim’e anlattı... Nerede büyüdü? Okul yılları ve tuttuğu takım
Yeşilçam’ın vamp kadını 87 yaşında! Suzan Avcı’nın son halini gören inanamadı!