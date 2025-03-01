Ferdi Tayfur’un küçük oğlu Taha Tayfur’dan duygusal paylaşım! Merhum babasını böyle andı

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Beni şu zamana kadar hep büyük adam olmam için yetiştirdin, ismine yakışır bir evlat ve izinden gidebilecek bir müzisyen olmam için çok uğraştın. Bu çabalarını boşa çıkartmayacağıma ve senin bayrağını en ön safta en güzel şekilde dalgalandıracağıma söz veriyorum. Seni çok seviyorum. Yattığın yer incitmesin, nurlar içinde uyu aslan babam"