Ferdi Tayfur’un küçük oğlu Taha Tayfur’dan duygusal paylaşım! Merhum babasını böyle andı

Arabesk müziğinin sevilen ismi Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak günü 79 yaşında hayatını kaybetti.
Arabesk müziğinin sevilen ismi Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak günü 79 yaşında hayatını kaybetti.
Tüm Türkiye'yi yasa boğan acı haber sonrası taziye mesajları yağdı. Sanatçının en küçük oğlu Ferdi Taha Tayfur da geçen haftalarda sosyal medyadan duygusal bir paylaşım yaptı.
Babasıyla yer aldığı kareleri yayınlayan Ferdi Taha Tayfur, doğum günü paylaşımına şu notu ekledi: "Canım babam, sensiz geçirdiğim ilk doğum günüm bugün. Bu doğum günümde yanımda olamadığın için çok üzgünüm ama bu 17 yılımı da seninle beraber dolu dolu yaşadığım için de bir o kadar huzurluyum.
Beni şu zamana kadar hep büyük adam olmam için yetiştirdin, ismine yakışır bir evlat ve izinden gidebilecek bir müzisyen olmam için çok uğraştın. Bu çabalarını boşa çıkartmayacağıma ve senin bayrağını en ön safta en güzel şekilde dalgalandıracağıma söz veriyorum. Seni çok seviyorum. Yattığın yer incitmesin, nurlar içinde uyu aslan babam"
YENİ PAYLAŞIM
Baba özlemi çeken Ferdi Taha Tayfur, yeni bir paylaşımda bulundu.
Babasıyla kahvaltı yaparken çekilen fotoğrafını yayınlayan Ferdi Taha Tayfur, paylaşımına "Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler; bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler" notunu düştü.
Tayfur, paylaşımına babasına ait 'Garibim' şarkısını ekledi.
İşte o paylaşım...