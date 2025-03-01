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1 yılı geride bıraktılar! Ceyda Düvenci’den sevgilisi Güçlü Mete'ye romantik not!

Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliği sürpriz bir şekilde sona eren Ceyda Düvenci, boşanmanın ardından aradığı mutluluğu radyocu Güçlü Mete’de buldu. Aşklarına dolu dizgin devam eden ünlü çift, ilişkilerinde bir yılı geride bıraktı. Düvenci ise birinci yıldönümlerinin romantik bir notla kutladı.

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Giriş Tarihi :01 Mart 2025 , 13:43 Güncelleme Tarihi :01 Mart 2025 , 13:54
1 yılı geride bıraktılar! Ceyda Düvenci’den sevgilisi Güçlü Mete’ye romantik not!

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Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, 8 yıllık eşi Bülent Şakrak ile ayrıldıktan sonra aradığı aşkı Güçlü Mete'de buldu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Aşklarına dolu dizgin devam eden ünlü çift, ilişkilerinde bir yılı geride bıraktı. Düvenci ise birinci yıldönümlerini sosyal medyada kutladı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Sevgilisiyle pozlarını sosyal medya hesabında yayınlayan Düvenci, paylaşımının altına romantik bir not ekledi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Uzun uzun yazsam da yetmez ki anlatmaya hislerimi, değişimimi, dönüşümümü, huzurumu, aşkımı, şükrümü... Zaten anlatmaktansa yaşamayı sevdim seninle...

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

1 yıl geçti gitti bile... Yolun sonuna kadar yanında huzurla, tutkuyla, aşkla, saygıyla, sevgiyle, muhabbetle, sımsıkı sarılarak yürüyeceğimi biliyorum sevgilim... İyi ki sen... Nice güzel yıllara..."

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İşte Ceyda Düvenci'nin birinci yıldönümlerine özel yaptığı o paylaşım...

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

"HAYAT HEDİYEM"

Ceyda Düvenci, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde de duygusal bir paylaşımda bulunmuştu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Güçlü Mete ve çocuklarıyla fotoğraflarını yayınlayan Düvenci, "Sevgi dolu dünyama bin şükür... Sevgisiz nefes alamam... Nefesim bol... Şükür... Sevgilim. Çocuklarım En büyük şansım... Sevgi günümüz kutlu olsun... Hayat hediyem..." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Güçlü Mete de 14 Şubat'ı es geçmemişti. Düvenci ile pozlarını paylaşan Mete, "İlk sevgililer günümüz kutlu olsun sevgilim. Seni çok seviyorum, iyi ki" demişti.

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