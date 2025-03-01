1 yılı geride bıraktılar! Ceyda Düvenci’den sevgilisi Güçlü Mete’ye romantik not!

Kaynak: Sosyal medya Ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Uzun uzun yazsam da yetmez ki anlatmaya hislerimi, değişimimi, dönüşümümü, huzurumu, aşkımı, şükrümü... Zaten anlatmaktansa yaşamayı sevdim seninle...

Kaynak: Sosyal medya 1 yıl geçti gitti bile... Yolun sonuna kadar yanında huzurla, tutkuyla, aşkla, saygıyla, sevgiyle, muhabbetle, sımsıkı sarılarak yürüyeceğimi biliyorum sevgilim... İyi ki sen... Nice güzel yıllara..."

Kaynak: Sosyal medya İşte Ceyda Düvenci'nin birinci yıldönümlerine özel yaptığı o paylaşım...

Kaynak: Sosyal medya "HAYAT HEDİYEM" Ceyda Düvenci, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde de duygusal bir paylaşımda bulunmuştu.