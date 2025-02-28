Çocuklar Duymasın’ın Çaycı Hüseyin’i Alpaslan Özmol’un çocukluk fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu!

1999 yılında yayımlanmaya başlayan Ayrılsak da Beraberiz dizisi ile televizyonla tanışan ünlü oyuncu Alpaslan Özmol, Çocuklar Duymasın'daki Çaycı Hüseyin karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.
1999 yılında yayımlanmaya başlayan Ayrılsak da Beraberiz dizisi ile televizyonla tanışan ünlü oyuncu Alpaslan Özmol, Çocuklar Duymasın'daki Çaycı Hüseyin karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.
Özmol, kariyerinin yanı sıra sosyal medyada ortaya atılan "Çaycı Hüseyin öldü" iddialarıyla da zaman zaman gündem oldu.
Ünlü oyuncu, katıldığı bir programda "Gerçekten de öldü haberlerinin çıkmasını ben istemiyordum. Bir gün çok önemli bir reklam filmi teklifi geldi, 9'da set için kalkmam gerekiyordu. Sete kalkamadım. Orada yönetmenlerimiz, yapımcılarımız 'Bu kadar önemli bir işe gelemediyse, ölmüştür bu adam' demiş. Oradan yayıldı bu haber" diyerek bu iddiaların nasıl ortaya çıktığını açıkladı.
ÇOCUKLUK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Ünlü oyuncu şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Özmol, çocukluk yıllarına ait bir karesini Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
Kısa sürede gündem olan paylaşımın ardından ünlü isimlerin çocukluk halleri de merak edildi.
İşte Alpaslan Özmol başta olmak üzere ünlülerin çocukluk halleri...
Haluk Bilginer