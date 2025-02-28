Çocuklar Duymasın’ın Çaycı Hüseyin’i Alpaslan Özmol’un çocukluk fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu!

Ünlü oyuncu, katıldığı bir programda "Gerçekten de öldü haberlerinin çıkmasını ben istemiyordum. Bir gün çok önemli bir reklam filmi teklifi geldi, 9'da set için kalkmam gerekiyordu. Sete kalkamadım. Orada yönetmenlerimiz, yapımcılarımız 'Bu kadar önemli bir işe gelemediyse, ölmüştür bu adam' demiş. Oradan yayıldı bu haber" diyerek bu iddiaların nasıl ortaya çıktığını açıkladı.