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Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol’un çocukluk fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu!

Başrollerinde Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın yer aldığı bir dönemin fenomen dizisi Çocuklar Duymasın'da Çaycı Hüseyin karakteriyle izleyici karşısına çıkan Alpaslan Özmol, çocukluk fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. Kısa sürede gündem olan paylaşımın ardından ünlü isimlerin çocukluk halleri de merak edildi. İşte Alpaslan Özmol başta olmak üzere ünlülerin çocukluk halleri...

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Giriş Tarihi :28 Şubat 2025 , 16:22 Güncelleme Tarihi :28 Şubat 2025 , 16:36
Çocuklar Duymasın’ın Çaycı Hüseyin’i Alpaslan Özmol’un çocukluk fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu!

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1999 yılında yayımlanmaya başlayan Ayrılsak da Beraberiz dizisi ile televizyonla tanışan ünlü oyuncu Alpaslan Özmol, Çocuklar Duymasın'daki Çaycı Hüseyin karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

Çocuklar Duymasın’ın Çaycı Hüseyin’i Alpaslan Özmol’un çocukluk fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu!

Özmol, kariyerinin yanı sıra sosyal medyada ortaya atılan "Çaycı Hüseyin öldü" iddialarıyla da zaman zaman gündem oldu.

Çocuklar Duymasın’ın Çaycı Hüseyin’i Alpaslan Özmol’un çocukluk fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu!

Ünlü oyuncu, katıldığı bir programda "Gerçekten de öldü haberlerinin çıkmasını ben istemiyordum. Bir gün çok önemli bir reklam filmi teklifi geldi, 9'da set için kalkmam gerekiyordu. Sete kalkamadım. Orada yönetmenlerimiz, yapımcılarımız 'Bu kadar önemli bir işe gelemediyse, ölmüştür bu adam' demiş. Oradan yayıldı bu haber" diyerek bu iddiaların nasıl ortaya çıktığını açıkladı.

Çocuklar Duymasın’ın Çaycı Hüseyin’i Alpaslan Özmol’un çocukluk fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu!

ÇOCUKLUK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Ünlü oyuncu şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Özmol, çocukluk yıllarına ait bir karesini Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Çocuklar Duymasın’ın Çaycı Hüseyin’i Alpaslan Özmol’un çocukluk fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu!

Kısa sürede gündem olan paylaşımın ardından ünlü isimlerin çocukluk halleri de merak edildi.

Çocuklar Duymasın’ın Çaycı Hüseyin’i Alpaslan Özmol’un çocukluk fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu!

İşte Alpaslan Özmol başta olmak üzere ünlülerin çocukluk halleri...

Çocuklar Duymasın’ın Çaycı Hüseyin’i Alpaslan Özmol’un çocukluk fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu!

Alpaslan Özmol

Çocuklar Duymasın’ın Çaycı Hüseyin’i Alpaslan Özmol’un çocukluk fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu!

Haluk Bilginer

Çocuklar Duymasın’ın Çaycı Hüseyin’i Alpaslan Özmol’un çocukluk fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu!

Meryem Uzerli

Çocuklar Duymasın’ın Çaycı Hüseyin’i Alpaslan Özmol’un çocukluk fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu!

Kenan İmirzalıoğlu

Çocuklar Duymasın’ın Çaycı Hüseyin’i Alpaslan Özmol’un çocukluk fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu!

Bengü

Çocuklar Duymasın’ın Çaycı Hüseyin’i Alpaslan Özmol’un çocukluk fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu!

Oktay Kaynarca

Çocuklar Duymasın’ın Çaycı Hüseyin’i Alpaslan Özmol’un çocukluk fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu!

Azra Akın

Çocuklar Duymasın’ın Çaycı Hüseyin’i Alpaslan Özmol’un çocukluk fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu!

Pelin Karahan

Çocuklar Duymasın’ın Çaycı Hüseyin’i Alpaslan Özmol’un çocukluk fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu!

Kenan Doğulu

Çocuklar Duymasın’ın Çaycı Hüseyin’i Alpaslan Özmol’un çocukluk fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu!

Beren Saat

Çocuklar Duymasın’ın Çaycı Hüseyin’i Alpaslan Özmol’un çocukluk fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu!

Ezgi Mola

Çocuklar Duymasın’ın Çaycı Hüseyin’i Alpaslan Özmol’un çocukluk fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu!

Ediz Hun

Çocuklar Duymasın’ın Çaycı Hüseyin’i Alpaslan Özmol’un çocukluk fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu!

Amine Gülşe

Çocuklar Duymasın’ın Çaycı Hüseyin’i Alpaslan Özmol’un çocukluk fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu!

Uğur Yücel

Çocuklar Duymasın’ın Çaycı Hüseyin’i Alpaslan Özmol’un çocukluk fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu!

Merve Boluğur

Çocuklar Duymasın’ın Çaycı Hüseyin’i Alpaslan Özmol’un çocukluk fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu!

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