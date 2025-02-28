SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Zembilli’nin Fidan’ı Damlasu İkizoğlu’nun gönlü bakın hangi oyuncuda! Emre Dinler’in partneri meğer...

Emre Dinler, Sude Zülal Güler, Atakan Hoşgören, Özgür Cem Tuğluk gibi isimleri bir araya getiren Zembilli’de Fidan karakterini canlandıran Damlasu İkizoğlu, bu akşam Atv ekranlarında yayınlanacak yeni bölüm öncesi gündem oldu. Oyunculuk performansı kadar güzelliğiyle de dikkat çeken İkizoğlu’nun hayatı merak edildi. İkizoğlu hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun sevgilisinin kim olduğunu duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Şubat 2025 , 10:25 Güncelleme Tarihi :28 Şubat 2025 , 10:57
Zembilli’nin Fidan’ı Damlasu İkizoğlu’nun gönlü bakın hangi oyuncuda! Emre Dinler’in partneri meğer...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İçleri ısıtan hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyen Zembilli dizisinde Fidan karakterini canlandıran Damlasu İkizoğlu, bu akşam Atv ekranlarında yayınlanacak yeni bölüm öncesi gündem oldu.

Damlasu İkizoğlu | Kaynak: Sosyal medyaDamlasu İkizoğlu | Kaynak: Sosyal medya

Oyunculuk performansı kadar güzelliğiyle de dikkat çeken İkizoğlu'nun hayatı merak edildi.

Damlasu İkizoğlu | Kaynak: Sosyal medyaDamlasu İkizoğlu | Kaynak: Sosyal medya

DAMLASU İKİZOĞLU KİMDİR?

1998 yılında Antalya'da dünyaya gelen Damlasu İkizoğlu, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini bitirdi.

Damlasu İkizoğlu | Kaynak: Sosyal medyaDamlasu İkizoğlu | Kaynak: Sosyal medya

Ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimleri alan İkizoğlu, reklam filmleri ile kamera karşısına geçti.

Damlasu İkizoğlu | Kaynak: Sosyal medyaDamlasu İkizoğlu | Kaynak: Sosyal medya

Birden fazla reklamda kendini gösteren İkizoğlu, Kardeşlerim dizisiyle adını geniş kitlelere duyurdu.

Damlasu İkizoğlu | Kaynak: AtvDamlasu İkizoğlu | Kaynak: Atv

Son olarak Zembilli'de rol alan oyuncunun özel hayatı da merak edildi. İkizoğlu hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun sevgilisinin kim olduğunu duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Damlasu İkizoğlu | Kaynak: Sosyal medyaDamlasu İkizoğlu | Kaynak: Sosyal medya

İşte Damlasu İkizoğlu başta olmak üzere ünlülerin aşkları...

Damlasu İkizoğlu ve Oral Özer | Kaynak: Sosyal medyaDamlasu İkizoğlu ve Oral Özer | Kaynak: Sosyal medya

Damlasu İkizoğlu, uzun bir süredir meslektaşı Oral Özer ile aşk yaşıyor.

Damlasu İkizoğlu ve Oral Özer | Kaynak: Sosyal medyaDamlasu İkizoğlu ve Oral Özer | Kaynak: Sosyal medya

ORAL ÖZER KİMDİR?

Emret Komutanım, Doktorlar ve Arka Sıradakiler gibi pek çok dizi projesinin kadrosunda yer alan Oral Özer, 1 Ocak 1983 tarihinde İskenderun'da dünyaya geldi.

Damlasu İkizoğlu ve Oral Özer | Kaynak: Sosyal medyaDamlasu İkizoğlu ve Oral Özer | Kaynak: Sosyal medya

Ankara Sanat Tiyatrosu'nda tiyatro eğitimi gördü. Oral Özer, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde bir yıl okuduktan sonra Haldun Dormen'in birçok müzikal projesinde asistanlık yaptı.

Kaynak: AtvKaynak: Atv

ZEMBİLLİ'NİN KADİR'İ ÖZGÜR CEM TUĞLUK'UN SEVGİLİSİ DE OYUNCU!

Öte yandan Zembilli'nin bir diğer sevilen ismi Özgür Cem Tuğluk'un sevgilisi de oyuncu çıktı.

Naz Çağla Irmak ile Özgür Cem Tuğluk | Kaynak: Sosyal medyaNaz Çağla Irmak ile Özgür Cem Tuğluk | Kaynak: Sosyal medya

Özgür Cem Tuğluk'un sevgilisi Kırgın Çiçekler ile hafızalara kazınan Naz Çağla Irmak ile aşk yaşadığı öğrenildi.

Naz Çağla Irmak ile Özgür Cem Tuğluk | Kaynak: Sosyal medyaNaz Çağla Irmak ile Özgür Cem Tuğluk | Kaynak: Sosyal medya

Ünlü çiftin sosyal medya pozları ise büyük ilgi topladı.

Sude Zülal Güler | Kaynak: AtvSude Zülal Güler | Kaynak: Atv

SUDE ZÜLAL GÜLER İLE BERK ATAN AYRILDI MI?

Zembilli'nin bir diğer güzel yıldızı Sude Zülal Güler'in gönlü de bir oyuncuda. Sude Zülal Güler, uzun bir süre önce Berk Atan ile aşk yaşamaya başladı.

Sude Zülal Güler ve Berk Atan | Kaynak: Sosyal medyaSude Zülal Güler ve Berk Atan | Kaynak: Sosyal medya

Ancak evlenecekleri konuşulan çiftin geçen günlerde ayrıldıkları iddia edildi. Magazin basınında konuşulan bir iddia çiftin hayranlarını üzdü.

Sude Zülal Güler ve Berk Atan | Kaynak: Sosyal medyaSude Zülal Güler ve Berk Atan | Kaynak: Sosyal medya

İddiaya göre Berk Atan ve sevgilisi Sude Zülal Güler, sosyal medyadan birbirini takipten çıktı.

Sude Zülal Güler ve Berk Atan | Kaynak: Sosyal medyaSude Zülal Güler ve Berk Atan | Kaynak: Sosyal medya

Haberin doğru olmadığı ve çiftin birbirini takip etmeye devam ettiği görüldü.

YEŞİLÇAM YILDIZININ EŞİ DE ZEMBİLLİ'DEN ÇIKTI!

Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı'nda canlandırdığı Çalışkan Ahmet karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Sezerel'in eşi de Zembilli oyuncusu çıktı.

Kaynak: AtvKaynak: Atv

Zembilli dizisinde Esma'nın annesi Havva rolüyle izleyici karşısına çıkan Ayşe Sezerel, Ahmet Sezerel ile evli.

Ahmet Sezerel ve Ayşen Sezerel | Kaynak: Sosyal medyaAhmet Sezerel ve Ayşen Sezerel | Kaynak: Sosyal medya

Çiftin bu evlilikten iki evladı var.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısının şifreleri... Kadil’in bahanesi kalmadı! Mesajların gittiği 4 adres
Tarihe geçen kara leke: 28 Şubat! İşte postal sevicilerin utanç manşetleri
Epstein belgeleri yayımlandı! Hollywood’dan Kraliyet Ailesi’ne: Masözler, uçuş kayıtları, çıplak fotoğraflar...
TÜİK açıkladı: Türkiye ekonomisi 2024’te yüzde 3,2 büyüdü! | İşsizlik düştü
Maydonoz Döner kurucusu Ömer Şeyhin’in ifadesi ortaya çıktı! Darbeci yüzbaşı ile imzaladığı belge bulundu
SAHUR VE İFTAR SAATLERİ | 81 il tüm liste: 2025 DİYANET Ramazan İmsakiyesi! İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara...
Getir
Türk Telekom’dan Trendyol Süper Ligi’nin ilk 5G canlı TV yayını bağlantısı
Beyhan Goldman Benardete neden öldü? Herkes kalp krizi sanıyordu gerçek başka çıktı! Sosyete şokta
Gözler SGK’da! Promosyon ödemelerine zam gelecek mi? 27 bin TL aşılır mı? İşte örnek hesaplama
Bakan Yerlikaya duyurdu: Daltonlar çetesinin iki yöneticisi yurt dışında yakalandı
PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısı sonrası YPG/PYD’den çelişkili açıklamalar! Müslim yarım ağız konuştu Abdi ABD’ye yalvardı
PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın fotoğrafının şifreleri: İmralı’daki 3 tutuklu kim? Neden mikrofon var?
Fenerbahçe’nin yıldızı için Gaziantep FK maçı sonrası çarpıcı yorum! İmdat düğmesi
Ekrem İmamoğlu’nun diploması şaibeli çıkmıştı! Onay veren isimlere ulaşıldı
Kaos tetikçisi The Economist’ten küstah manşet! Hedeflerinde yine Başkan Erdoğan var
İşte PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın el yazısı ile yazdığı o mektup: Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir!
EMEKLİYE ÇİFT MAAŞ ÇİFT PROMOSYON | İki maaş alana en az 21 bin 704 TL! Kimler yararlanabilir?
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala’dan flaş açıklama: Silahlar gömülmezse terörle mücadele hep masadadır
Zembilli’nin Fidan’ı Damlasu İkizoğlu’nun gönlü bakın hangi oyuncuda! Emre Dinler’in partneri meğer...