Zembilli’nin Fidan’ı Damlasu İkizoğlu’nun gönlü bakın hangi oyuncuda! Emre Dinler’in partneri meğer...

İçleri ısıtan hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyen Zembilli dizisinde Fidan karakterini canlandıran Damlasu İkizoğlu, bu akşam Atv ekranlarında yayınlanacak yeni bölüm öncesi gündem oldu.
İçleri ısıtan hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyen Zembilli dizisinde Fidan karakterini canlandıran Damlasu İkizoğlu, bu akşam Atv ekranlarında yayınlanacak yeni bölüm öncesi gündem oldu.
Oyunculuk performansı kadar güzelliğiyle de dikkat çeken İkizoğlu'nun hayatı merak edildi.
DAMLASU İKİZOĞLU KİMDİR?
1998 yılında Antalya'da dünyaya gelen Damlasu İkizoğlu, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini bitirdi.
Ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimleri alan İkizoğlu, reklam filmleri ile kamera karşısına geçti.
Birden fazla reklamda kendini gösteren İkizoğlu, Kardeşlerim dizisiyle adını geniş kitlelere duyurdu.
Son olarak Zembilli'de rol alan oyuncunun özel hayatı da merak edildi. İkizoğlu hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun sevgilisinin kim olduğunu duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi.
İşte Damlasu İkizoğlu başta olmak üzere ünlülerin aşkları...
Damlasu İkizoğlu, uzun bir süredir meslektaşı Oral Özer ile aşk yaşıyor.
ORAL ÖZER KİMDİR?
Emret Komutanım, Doktorlar ve Arka Sıradakiler gibi pek çok dizi projesinin kadrosunda yer alan Oral Özer, 1 Ocak 1983 tarihinde İskenderun'da dünyaya geldi.
Ankara Sanat Tiyatrosu'nda tiyatro eğitimi gördü. Oral Özer, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde bir yıl okuduktan sonra Haldun Dormen'in birçok müzikal projesinde asistanlık yaptı.
ZEMBİLLİ'NİN KADİR'İ ÖZGÜR CEM TUĞLUK'UN SEVGİLİSİ DE OYUNCU!
Öte yandan Zembilli'nin bir diğer sevilen ismi Özgür Cem Tuğluk'un sevgilisi de oyuncu çıktı.
Özgür Cem Tuğluk'un sevgilisi Kırgın Çiçekler ile hafızalara kazınan Naz Çağla Irmak ile aşk yaşadığı öğrenildi.
Ünlü çiftin sosyal medya pozları ise büyük ilgi topladı.
SUDE ZÜLAL GÜLER İLE BERK ATAN AYRILDI MI?
Zembilli'nin bir diğer güzel yıldızı Sude Zülal Güler'in gönlü de bir oyuncuda. Sude Zülal Güler, uzun bir süre önce Berk Atan ile aşk yaşamaya başladı.
Ancak evlenecekleri konuşulan çiftin geçen günlerde ayrıldıkları iddia edildi. Magazin basınında konuşulan bir iddia çiftin hayranlarını üzdü.
İddiaya göre Berk Atan ve sevgilisi Sude Zülal Güler, sosyal medyadan birbirini takipten çıktı.
Haberin doğru olmadığı ve çiftin birbirini takip etmeye devam ettiği görüldü.
YEŞİLÇAM YILDIZININ EŞİ DE ZEMBİLLİ'DEN ÇIKTI!
Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı'nda canlandırdığı Çalışkan Ahmet karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Sezerel'in eşi de Zembilli oyuncusu çıktı.
Zembilli dizisinde Esma'nın annesi Havva rolüyle izleyici karşısına çıkan Ayşe Sezerel, Ahmet Sezerel ile evli.
Çiftin bu evlilikten iki evladı var.