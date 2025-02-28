Zembilli’nin Fidan’ı Damlasu İkizoğlu’nun gönlü bakın hangi oyuncuda! Emre Dinler’in partneri meğer...

Sude Zülal Güler | Kaynak: Atv

SUDE ZÜLAL GÜLER İLE BERK ATAN AYRILDI MI?

Zembilli'nin bir diğer güzel yıldızı Sude Zülal Güler'in gönlü de bir oyuncuda. Sude Zülal Güler, uzun bir süre önce Berk Atan ile aşk yaşamaya başladı.