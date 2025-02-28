Gönül Yazar yıllar sonra ilk kez görüntülendi! 88 yaşındaki Taş Bebek’in son haline bakın!

Taş Bebek lakaplı Gönül Yazar, geçen sene yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündem olmuştu. Bacağının pıhtı attığını ve bu yüzden hastaneye kaldırıldığı öğrenilen Yazar, sevenlerini endişelendirmişti.
Taş Bebek lakaplı Gönül Yazar, geçen sene yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündem olmuştu. Bacağının pıhtı attığını ve bu yüzden hastaneye kaldırıldığı öğrenilen Yazar, sevenlerini endişelendirmişti.
Ünlü isim, "Evimdeyim, çok iyiyim. Pıhtı çoktan dağıldı. Merak etmeyin. Arkadaşıma hastalığımı anlattım, o yeni sanmış. Kabahati yok. Doktorlar '6'ncı ay kontrole gel' dedi. Bir ay sonra kahve içmeye giderim" demişti.
Gönül Yazar, uzun bir aranın ardından ilk kez görüntülendi. Snob Magazin'in haberine göre; 88 yaşındaki sanatçı Nişantaşı'nda görüntülendi.
Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Yazar, işleri bıraktığını belirterek "13 yaşında başladım bu işe... Şimdi güzelliğini çıkarıyorum" dedi.
14 KİLO VERDİ
Yazar, sağlığıyla ilgili "Çok zayıfladım, nasıl kilo alacağım diye doktora geldim. 14 kilo verdim. Bacağımda pıhtı attı geçti" ifadelerini kullandı.
Ortalarda görünmediğini söyleyen sanatçı, "Dışarı ya çok çıkmıyorum. Evim Boğaz'ı görüyor. Çok çıkmıyorum. Kızım da Amerika'daydı temelli döndü" açıklamasını yaptı.
Sanatçı, "Hayatınızın film olmasını istiyor musunuz?" sorusuna verdiği yanıtla da dikkat çekti.
Yazar, "Ne kitabım ne filmim çıksın. İstemiyorum. Bir tek Müslüm Gürses'in filmini beğenmiştim. Bergen'in filmini izlemedim" şeklinde konuştu.