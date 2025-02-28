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Gönül Yazar yıllar sonra ilk kez görüntülendi! 88 yaşındaki Taş Bebek’in son haline bakın!

Geçtiğimiz yıl yaşadığı sağlık sıkıntılarından dolayı sevenlerini endişelendiren Taş Bebek lakaplı Gönül Yazar, uzun bir aranın ardından ilk kez görüntülendi. Nişantaşı'nda kameralara yansıyan 88 yaşındaki sanatçının "Çok zayıfladım, nasıl kilo alacağım diye doktora geldim. 14 kilo verdim" dedi. Gönül Yazar'ın son hali dikkat çekerek kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Giriş Tarihi :28 Şubat 2025 , 11:35 Güncelleme Tarihi :28 Şubat 2025 , 13:47
Gönül Yazar yıllar sonra ilk kez görüntülendi! 88 yaşındaki Taş Bebek’in son haline bakın!

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Taş Bebek lakaplı Gönül Yazar, geçen sene yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündem olmuştu. Bacağının pıhtı attığını ve bu yüzden hastaneye kaldırıldığı öğrenilen Yazar, sevenlerini endişelendirmişti.

Gönül Yazar yıllar sonra ilk kez görüntülendi! 88 yaşındaki Taş Bebek’in son haline bakın!

Ünlü isim, "Evimdeyim, çok iyiyim. Pıhtı çoktan dağıldı. Merak etmeyin. Arkadaşıma hastalığımı anlattım, o yeni sanmış. Kabahati yok. Doktorlar '6'ncı ay kontrole gel' dedi. Bir ay sonra kahve içmeye giderim" demişti.

Gönül Yazar yıllar sonra ilk kez görüntülendi! 88 yaşındaki Taş Bebek’in son haline bakın!

Gönül Yazar, uzun bir aranın ardından ilk kez görüntülendi. Snob Magazin'in haberine göre; 88 yaşındaki sanatçı Nişantaşı'nda görüntülendi.

Gönül Yazar yıllar sonra ilk kez görüntülendi! 88 yaşındaki Taş Bebek’in son haline bakın!

Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Yazar, işleri bıraktığını belirterek "13 yaşında başladım bu işe... Şimdi güzelliğini çıkarıyorum" dedi.

Gönül Yazar yıllar sonra ilk kez görüntülendi! 88 yaşındaki Taş Bebek’in son haline bakın!

14 KİLO VERDİ

Yazar, sağlığıyla ilgili "Çok zayıfladım, nasıl kilo alacağım diye doktora geldim. 14 kilo verdim. Bacağımda pıhtı attı geçti" ifadelerini kullandı.

Gönül Yazar yıllar sonra ilk kez görüntülendi! 88 yaşındaki Taş Bebek’in son haline bakın!

Ortalarda görünmediğini söyleyen sanatçı, "Dışarı ya çok çıkmıyorum. Evim Boğaz'ı görüyor. Çok çıkmıyorum. Kızım da Amerika'daydı temelli döndü" açıklamasını yaptı.

Gönül Yazar yıllar sonra ilk kez görüntülendi! 88 yaşındaki Taş Bebek’in son haline bakın!

Sanatçı, "Hayatınızın film olmasını istiyor musunuz?" sorusuna verdiği yanıtla da dikkat çekti.

Gönül Yazar yıllar sonra ilk kez görüntülendi! 88 yaşındaki Taş Bebek’in son haline bakın!

Yazar, "Ne kitabım ne filmim çıksın. İstemiyorum. Bir tek Müslüm Gürses'in filmini beğenmiştim. Bergen'in filmini izlemedim" şeklinde konuştu.

Gönül Yazar yıllar sonra ilk kez görüntülendi! 88 yaşındaki Taş Bebek’in son haline bakın!

SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Taş Bebek lakaplı Yazar'ın son hali de dikkat çekti. Ünlü sanatçı kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

Gönül Yazar yıllar sonra ilk kez görüntülendi! 88 yaşındaki Taş Bebek’in son haline bakın!

İşte Gönül Yazar başta olmak üzere ünlülerin değişimleri...

Gönül Yazar yıllar sonra ilk kez görüntülendi! 88 yaşındaki Taş Bebek’in son haline bakın!

Ajda Pekkan

Gönül Yazar yıllar sonra ilk kez görüntülendi! 88 yaşındaki Taş Bebek’in son haline bakın!

Gülden Karaböcek

Gönül Yazar yıllar sonra ilk kez görüntülendi! 88 yaşındaki Taş Bebek’in son haline bakın!

Kamuran Akkor

Gönül Yazar yıllar sonra ilk kez görüntülendi! 88 yaşındaki Taş Bebek’in son haline bakın!

Neşe Karaböcek

Gönül Yazar yıllar sonra ilk kez görüntülendi! 88 yaşındaki Taş Bebek’in son haline bakın!

GÖNÜL YAZAR

Gönül Yazar yıllar sonra ilk kez görüntülendi! 88 yaşındaki Taş Bebek’in son haline bakın!

GÖNÜL YAZAR

Gönül Yazar yıllar sonra ilk kez görüntülendi! 88 yaşındaki Taş Bebek’in son haline bakın!

GÖNÜL YAZAR

Gönül Yazar yıllar sonra ilk kez görüntülendi! 88 yaşındaki Taş Bebek’in son haline bakın!

Türkan Şoray

Gönül Yazar yıllar sonra ilk kez görüntülendi! 88 yaşındaki Taş Bebek’in son haline bakın!

Gülşen Bubikoğlu

Gönül Yazar yıllar sonra ilk kez görüntülendi! 88 yaşındaki Taş Bebek’in son haline bakın!

Filiz Akın

Gönül Yazar yıllar sonra ilk kez görüntülendi! 88 yaşındaki Taş Bebek’in son haline bakın!

Hülya Koçyiğit

Gönül Yazar yıllar sonra ilk kez görüntülendi! 88 yaşındaki Taş Bebek’in son haline bakın!

Meral Zeren

Gönül Yazar yıllar sonra ilk kez görüntülendi! 88 yaşındaki Taş Bebek’in son haline bakın!

Perihan Savaş

Gönül Yazar yıllar sonra ilk kez görüntülendi! 88 yaşındaki Taş Bebek’in son haline bakın!

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