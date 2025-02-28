Gönül Yazar yıllar sonra ilk kez görüntülendi! 88 yaşındaki Taş Bebek’in son haline bakın!

Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Yazar, işleri bıraktığını belirterek "13 yaşında başladım bu işe... Şimdi güzelliğini çıkarıyorum" dedi.

14 KİLO VERDİ Yazar, sağlığıyla ilgili "Çok zayıfladım, nasıl kilo alacağım diye doktora geldim. 14 kilo verdim. Bacağımda pıhtı attı geçti" ifadelerini kullandı.

Ortalarda görünmediğini söyleyen sanatçı, "Dışarı ya çok çıkmıyorum. Evim Boğaz'ı görüyor. Çok çıkmıyorum. Kızım da Amerika'daydı temelli döndü" açıklamasını yaptı.

Sanatçı, "Hayatınızın film olmasını istiyor musunuz?" sorusuna verdiği yanıtla da dikkat çekti.