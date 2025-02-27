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11 kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç’ın son hali ortaya çıktı! Burnunun ucu yok olmuştu!

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, uzun yıllardır burnundan dolayı sağlık sorunları yaşıyor. Doğuştan gelen kemik problemi nedeniyle bıçak altına yatan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz haftalarda 11. kez burun ameliyatı geçirdi. Dalkılıç’ın son hali de ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :27 Şubat 2025 , 15:56 Güncelleme Tarihi :27 Şubat 2025 , 15:56
11 kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç’ın son hali ortaya çıktı! Burnunun ucu yok olmuştu!

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Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, geçtiğimiz haftalarda estetik ve sağlık sebepleriyle bir kez daha burun ameliyatı geçirdi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Bir süredir sadece özel etkinliklerde sahne alan Murat Dalkılıç, davetlerde fotoğraf ve video yasağı koydurdu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Bu sıralar izole bir hayat sürdüren Dalkılıç'ın son hali ortaya çıktı. Gel Konuşalım programında Murat Dalkılıç'ın burnundan geçirdiği 11. operasyonun ardından son hali paylaşıldı.

Gel Konuşalım programında Murat Dalkılıç'ın son hali paylaşıldı.Gel Konuşalım programında Murat Dalkılıç'ın son hali paylaşıldı.

İşte Murat Dalkılıç'ın son hali...

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Geçtiğimiz haftalarda bir ameliyat olan Murat Dalkılıç yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Gayet iyiyim her şey yolunda. Dün medyada çıkan haberler kısmi olarak doğru, ama yaşadığım sürecin sonuna geleli yaklaşık 3 ay oldu ve hayatıma sağlıklı bir şekilde devam ediyorum..."

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