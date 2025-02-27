11 kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç’ın son hali ortaya çıktı! Burnunun ucu yok olmuştu!

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Geçtiğimiz haftalarda bir ameliyat olan Murat Dalkılıç yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Gayet iyiyim her şey yolunda. Dün medyada çıkan haberler kısmi olarak doğru, ama yaşadığım sürecin sonuna geleli yaklaşık 3 ay oldu ve hayatıma sağlıklı bir şekilde devam ediyorum..."