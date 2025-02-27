11 kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç’ın son hali ortaya çıktı! Burnunun ucu yok olmuştu!

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, geçtiğimiz haftalarda estetik ve sağlık sebepleriyle bir kez daha burun ameliyatı geçirdi.
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, geçtiğimiz haftalarda estetik ve sağlık sebepleriyle bir kez daha burun ameliyatı geçirdi.
Bir süredir sadece özel etkinliklerde sahne alan Murat Dalkılıç, davetlerde fotoğraf ve video yasağı koydurdu.
Bu sıralar izole bir hayat sürdüren Dalkılıç'ın son hali ortaya çıktı. Gel Konuşalım programında Murat Dalkılıç'ın burnundan geçirdiği 11. operasyonun ardından son hali paylaşıldı.
İşte Murat Dalkılıç'ın son hali...
Geçtiğimiz haftalarda bir ameliyat olan Murat Dalkılıç yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Gayet iyiyim her şey yolunda. Dün medyada çıkan haberler kısmi olarak doğru, ama yaşadığım sürecin sonuna geleli yaklaşık 3 ay oldu ve hayatıma sağlıklı bir şekilde devam ediyorum..."