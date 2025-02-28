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Mauro Icardi çıldırdı! Mahkeme öncesi Wanda Nara’ya ateş püskürdü

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile olaylı bir boşanma süreci geçirdiği Wanda Nara arasında sular durulmadı. İkili, 11 Mart tarihinde görülecek ilk mahkeme öncesi bir kez daha karşı karşıya geldi. Icardi, sosyal medya hesabında “Gerçeklerin ortaya çıkmasından mı korkuyor?” diyerek Wanda Nara’ya adeta ateş püskürdü.

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Giriş Tarihi :28 Şubat 2025 , 13:40 Güncelleme Tarihi :28 Şubat 2025 , 13:40
Mauro Icardi çıldırdı! Mahkeme öncesi Wanda Nara’ya ateş püskürdü

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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Icardi, 2014 yılında evlendiği Wanda Nara'nın ihanetiyle sarsılmıştı. Wanda Nara'nın kendisini L-Gante isimli şarkıcı ile aldattığını öğrenen Icardi ilişkilerini sonlandırarak China Suarez ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Mauro Icardi ile olaylı bir boşanma süreci geçirdiği Wanda Nara arasında sular durulmadı. İkili, 11 Mart tarihinde görülecek ilk mahkeme öncesi bir kez daha karşı karşıya geldi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Wanda Nara'dan kendisine gelen mesajı paylaşan Icardi adeta ateş püskürdü.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Icardi yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Beni şiddet, hakaretler ve silah bulundurma suçlamalarıyla şikayet eden aynı kişi, iki gün sonra hiçbir şey olmamış gibi evime gelmesi de tuhaf, değil mi?

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Boşanmak isteyen aynı kişi, boşanma başvurumu yaptıktan sonra çılgına dönüp eski sohbetleri yayınlayarak kafa karıştırmaya ve herkese başka bir gerçeklik göstermeye mi çalıştı?

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Benim kızlarımın fotoğraflarını sosyal medyamda paylaşmamı yasaklayan aynı kişi, kin, kıskançlık ve yeni sevgilimden dolayı mı? Ama tabi kendi 'yasal' kurallarında, 'Bunu ben yaparsam sorun değil, ama sen yaparsan yasak' anlayışı hüküm sürüyor.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Sakin olun, yakında her şey ortaya çıkacak. Burada birkaç küçük kanıt bırakıyorum... Ah, unutmadan, telefonumu istedi, korktuğu için mi? Gerçeklerin ortaya çıkmasından mı korkuyor? Yoksa biz neyi gizliyoruz?"

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