Kaynak: Sosyal medya Icardi yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Beni şiddet, hakaretler ve silah bulundurma suçlamalarıyla şikayet eden aynı kişi, iki gün sonra hiçbir şey olmamış gibi evime gelmesi de tuhaf, değil mi?

Kaynak: Sosyal medya Boşanmak isteyen aynı kişi, boşanma başvurumu yaptıktan sonra çılgına dönüp eski sohbetleri yayınlayarak kafa karıştırmaya ve herkese başka bir gerçeklik göstermeye mi çalıştı?

Kaynak: Sosyal medya Benim kızlarımın fotoğraflarını sosyal medyamda paylaşmamı yasaklayan aynı kişi, kin, kıskançlık ve yeni sevgilimden dolayı mı? Ama tabi kendi 'yasal' kurallarında, 'Bunu ben yaparsam sorun değil, ama sen yaparsan yasak' anlayışı hüküm sürüyor.

Kaynak: Sosyal medya Sakin olun, yakında her şey ortaya çıkacak. Burada birkaç küçük kanıt bırakıyorum... Ah, unutmadan, telefonumu istedi, korktuğu için mi? Gerçeklerin ortaya çıkmasından mı korkuyor? Yoksa biz neyi gizliyoruz?"